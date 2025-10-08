Dave Roberts explica por qué los Dodgers no utilizaron a Roki Sasaki antes durante el Juego 2

El manager de los Dodgers, Dave Roberts, estaba tratando de jugar el juego largo el lunes por la noche.

Es por eso que, cuando su equipo entró en la novena entrada con una ventaja de tres carreras en el Juego 2 de la Serie de División de la Liga Nacional, le dio la oportunidad de salvar a Blake Treinen en lugar de Roki Sasaki.

Si todas las cosas hubieran sido iguales, es probable que Roberts hubiera recurrido a Sasaki para comenzar la entrada. En sólo dos semanas desde que regresó de una lesión en el hombro y fue trasladado al bullpen, el novato convertido en titular se ha convertido en la opción de relevo más dominante del club.

Pero, a pesar de lo revelador que había sido el diestro de 23 años en ese tiempo -con cuatro salidas sin anotaciones con una bola rápida de 160 km/h y un splitter inatrapable-, el equipo siguió siendo concienzudo a la hora de gestionar la carga de trabajo de Sasaki, que incluía una aparición en el segundo partido de la serie de comodines y otra en el primer partido de la NLDS unos días antes.

Así, con Roberts sintiéndose lo suficientemente confiado en Treinen (el veterano diestro que venía de una temporada con el peor resultado de su carrera, pero también de algunas salidas recientemente mejoradas) para proteger un colchón de tres carreras que se sentía relativamente cómodo, dejó a Sasaki sentado en el bullpen a pesar de la situación de salvado.

Intentó aprovechar la oportunidad de dar descanso a su relevista as.

“No ha salido mucho dos de tres [días]”, dijo Roberts después del partido. “Así que no quería simplemente tipo de preventivamente ponerlo allí. Me sentía bien con quien teníamos”.

Ese plan, por supuesto, casi resulta contraproducente de manera desastrosa. Treinen cedió dos carreras sin retirar a un bateador. Alex Vesia necesitó que su defensa hiciera una jugada de rueda en un toque de Bryson Stott para limitar el daño a partir de ahí. Y al final, Sasaki entró en el partido de todos modos para registrar el último out.

De cara al futuro, confirmó Roberts el martes, Sasaki es «definitivamente la opción principal ahora» para cualquier situación futura de salvamento - lo más cerca que estará el equipo de llamarlo su cerrador absoluto, ya que también podrían optar por utilizarlo en puntos de alto apalancamiento antes de la novena.

“Obviamente lo que Roki ha hecho, ha seguido mostrando, ha sido muy alentador en muchos frentes”, dijo Roberts.

La pregunta, sin embargo, sigue siendo exactamente cuán duro los Dodgers pueden montarlo el resto de estos playoffs; y cuán delicadamente tendrán que equilibrar la carga que ponen sobre un joven lanzador que nunca antes ha lanzado en un rol de relevo.

“No va a cerrar todos los partidos, simplemente no es factible”, dijo Roberts el martes. “Esto es algo que él nunca ha hecho. Y está esperando ir unas cuantas semanas más [en la postemporada]. Así que todas esas cosas tienen que jugar en, que mucha gente no tiene ningún aprecio por “.

Cuanto más se adentren los Dodgers en los playoffs, más complicado se volverá este cálculo.

Por ahora, la preferencia del equipo sería que Sasaki tuviera al menos un día de descanso antes de cada una de sus salidas. Y aunque Roberts no descartó utilizarlo en días consecutivos, lo describió como «el siguiente punto de graduación» para el fichaje japonés de la temporada baja (que sólo había hecho ocho salidas en la MLB al principio de la temporada antes de lesionarse inicialmente y perderse los cuatro meses siguientes).

“No hay garantía de cómo van a ser las cosas [en un juego inmendiato]”, dijo Roberts, añadiendo que cualquier uso potencial de Saskai en días consecutivos requeriría conversaciones de antemano con los entrenadores de pitcheo sobre cómo se veía Sasaki en las sesiones de captura antes del partido.

“Me encantaría que Roki lanzara todos los días si pudiera, pero eso no es factible”, reiteró Roberts. “De nuevo, tenemos muchas conversaciones y luego tomo mi decisión”.

En otras palabras, Sasaki obtendrá la mayoría de las oportunidades de salvamento en el futuro. Pero probablemente no será el único que se encargue de esos puestos.

Sheehan responde en la puesta a punto

Emmet Sheehan reacciona tras cerrar la octava entrada contra los Filis en el segundo partido. (Robert Gauthier/Los Angeles Times)

Esa salida de los Reds, por supuesto, fue una bandera roja importante para los planes del bullpen de los Dodgers. Dadas las luchas de los relevistas tradicionales del equipo al entrar en los playoffs, se suponía que Sheehan iba a ser esencialmente un hombre de preparación fuera del bullpen capaz de tender un puente entre el lanzador titular y el noveno.

Sheehan dijo que, en esa salida de wild-card, sintió que estaba “tratando de hacer un poco demasiado, tratando de ser un poco demasiado fino con mis lanzamientos en las esquinas”.

“Ese no es realmente mi juego”, dijo en retrospectiva. “Así que creo que simplemente volver al enfoque y al plan de juego que ha estado funcionando durante los últimos dos meses fue grande. Intentar ir directamente a por ellos y atacar en la zona”.

Roberts le dio a Sheehan la correa para hacer eso el lunes, y probablemente seguirá llamándolo en puntos de alto aprieto en el futuro, tal vez haciendo de Sheehan y Sasaki su combinación preferida para cerrar las entradas finales de los juegos.

“Simplemente sentí que su material seguía siendo realmente bueno [y que] no iba a huir de esos tipos en la parte superior”, dijo Roberts el martes sobre dejar que Sheehan se enfrentara a Schwarber y Harper (que son un combinado de uno por 14 en la NLDS con dos bases por bolas y ocho ponches).

“Confié en él. Sentí que en ese momento él era la mejor opción. Y resultó ser correcto”.

