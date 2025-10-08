LAFC busca mantener el impulso sin Bouanga ni Son ante Toronto FC

El LAFC afronta su último partido de temporada regular en casa este miércoles (7:30 p.m. PT, Apple TV) en el BMO Stadium con el objetivo de seguir escalando posiciones en la Conferencia Oeste. Sin embargo, el equipo angelino deberá hacerlo sin dos de sus máximas figuras: Denis Bouanga y Son Heung-Min, ambos convocados por sus selecciones nacionales.

Desde la llegada del surcoreano a Los Ángeles en el verano, el conjunto Negro y Oro recobró vida y se ha visto muy beneficiado por el dúo dinámico Bouanga-Son.

Los dirigidos por Steve Cherundolo llegan en plena forma tras enlazar cinco victorias consecutivas con un marcador global de 16-4, una racha que los ha impulsado al cuarto puesto del Oeste con 56 puntos (16 victorias, 7 derrotas, 8 empates). Un triunfo ante Toronto los colocaría en la tercera posición, por encima de Minnesota United (58 puntos), con un partido menos que los Loons y el líder San Diego FC.

Anuncio

Además, el triunfo 1-0 sobre Atlanta United el pasado domingo aseguró al LAFC terminar entre los primeros cuatro por cuarto año consecutivo (2022-2025), garantizando la ventaja de localía en la primera ronda de los playoffs.

Deportes Denis Bouanga mantiene encendido a LAFC con un gol agónico ante Atlanta United El delantero gabonés marcó al minuto 86 y alcanzó los 99 goles con el club; los angelinos suman su quinto triunfo consecutivo y siguen soñando con la cima del Oeste.

Bouanga, autor del gol de la victoria ante Atlanta y líder de goleo compartido de la MLS junto a Lionel Messi (24 tantos), se encuentra con Gabón en la eliminatoria mundialista africana. Son, quien ha marcado ocho goles en nueve partidos desde su llegada a LAFC en agosto, también está ausente debido a su convocatoria con Corea del Sur.

A esas bajas se suman las de Mathieu Choinière (Canadá) y Nathan Ordaz (El Salvador), lo que obligará a Cherundolo a reconfigurar su once inicial.

“Tenemos suficientes jugadores capaces de llenar ese vacío y demostrar que pueden ayudar a este equipo”, comentó Cherundolo tras el triunfo ante Atlanta. “Jeremy [Ebobisse] tuvo minutos [el domingo], David Martínez no ingresó, pero también está listo. Timmy Tillman puede desempeñarse en un rol más ofensivo. Andy Moran, Yaw Yeboah, e incluso los recién llegados Alex Bǎluțǎ y Jailson, son opciones para el miércoles”.

El entrenador dejó claro que el enfoque inmediato está en sumar tres puntos.

“Nuestra prioridad es ganarle a Toronto. Después pensaremos en Austin, pero ahora todo es sobre Toronto”, subrayó Cherundolo.

Toronto FC, dirigido por Robin Fraser, llega eliminado de la contienda por los playoffs, pero arrastra una curiosa racha, ocho empates consecutivos, la más larga en la historia de la MLS. El más reciente fue un 2-2 ante el Chicago Fire, rescatado con un gol agónico de Djordje Mihailovic en el minuto 100.

El equipo canadiense ha tenido una campaña discreta, con marca de cinco victorias, 13 derrotas y 14 empates. Sus problemas ofensivos son evidentes, pues con apenas 33 goles en 32 partidos, es el segundo conjunto menos anotador de la liga. En la parte defensiva, sin embargo, se ha mostrado ordenado, con solo 40 goles encajados, la quinta cifra más baja del campeonato.

Theo Corbeanu es su máximo goleador con seis tantos, mientras que Mihailovic y Jonathan Osorio lideran el rubro de asistencias (tres cada uno). Mihailovic ha sido el motor del equipo desde su llegada en agosto, sumando cinco contribuciones de gol (dos goles y tres asistencias) en ocho encuentros.

Otro nombre conocido para la afición angelina es José Cifuentes. El mediocampista ecuatoriano, pieza clave del título del LAFC en 2022, regresará a BMO Stadium por primera vez desde su salida. Actualmente, ‘Cifu’ ha sido titular en los últimos cuatro partidos con Toronto, tras llegar cedido desde el Rangers FC.

El veterano arquero Sean Johnson, campeón de la MLS Cup 2021 y actual capitán, atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, con solo 37 goles recibidos en 29 partidos.