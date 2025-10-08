LAFC responde sin sus máximas estrellas para llevarse el triunfo ante el Toronto FC

Sin sus máximas estrellas Denis Bouanga ni Son Heung-min, quienes se encuentran con sus selecciones nacionales, el LAFC demostró que su poderío va más allá de sus figuras estelares. El conjunto angelino venció 2-0 al Toronto FC el miércoles por la noche en el BMO Stadium y extendió su buen momento en la temporada.

Jeremy Ebobisse abrió el marcador al minuto 13 con una jugada de presión alta que provocó un error en la defensa canadiense y abrir el camino del triunfo. Frankie Amaya sentenció el encuentro al 69’ con un disparo cruzado tras una combinación por el centro del campo.

Con este resultado, LAFC llegó a 59 puntos y se colocó en la tercera posición de la Conferencia Oeste, a solo un punto del liderato, cuando le restan dos partidos para concluir la temporada regular.

El equipo dirigido por Steve Cherundolo atraviesa una racha sólida de seis partidos consecutivos sin conocer la derrota y suma más de 340 minutos sin recibir gol, muestra del equilibrio que ha alcanzado entre su estructura defensiva y su eficacia en ataque.

A pesar de la ausencia de Bouanga, máximo goleador del club, y del astro surcoreano Son, el plantel respondió con una actuación colectiva que evidenció la profundidad de su plantilla.

Jugadores como Jeremy Ebobisse y Frankie Amaya asumieron el protagonismo ofensivo en ausencia de las estrellas habituales.

Ebobisse abrió el marcador con una definición precisa dentro del área, mientras que Amaya amplió la ventaja tras una combinación rápida por el centro del campo.

En la zaga, Nkosi Tafari y Eddie Segura mostraron solidez y temple para contener los intentos del rival, y el arquero Hugo Lloris, con su experiencia y liderazgo, volvió a ser clave para mantener el arco en cero y extender la racha defensiva del equipo.

El encuentro fue dominado por el conjunto angelino, que tuvo más posesión y generó mayor volumen de juego. Toronto apenas pudo inquietar el arco rival, y cuando lo hizo, Lloris respondió con seguridad.

Con la ventaja de dos goles, Cherundolo aprovechó para dar minutos a varios jugadores de rotación, conscientes de que la recta final del campeonato exigirá piernas frescas y concentración máxima.

La tabla en el Oeste se mantiene al rojo vivo, pues San Diego FC, en su temporada de debut en la MLS, encabeza la conferencia con 60 puntos y un partido pendiente. Vancouver Whitecaps también suma 60 unidades pero tiene dos compromisos por disputar, lo que le da margen para superar a los sudcalifornianos. Detrás, aparece Minnesota United con 58 puntos, mientras que LAFC se mete de lleno en la pelea con 59 y la ilusión intacta de cerrar la fase regular en la cima.

San Diego FC ha sido la gran sorpresa del año. En su primera campaña como club de expansión, ya rompió varios récords de victorias y puntos, asegurando su clasificación a los playoffs con anticipación. Sin embargo, el empuje reciente de LAFC amenaza con arrebatarle el primer puesto si los resultados acompañan en las últimas jornadas.

El calendario de cierre será decisivo. Los angelinos deberán mantener el ritmo y no ceder terreno, especialmente ante rivales directos del Oeste. Bouanga y Son se reincorporarán a tiempo para los playoffs.

El LAFC viaja para enfrentar el domingo (4 p.m. PT, Apple TV) en el Q2 Stadium al Austin FC, que aún no confirma su presencia en los playoffs. Austin FC tiene 44 unidades en la sexta posición del Oeste.

