Anuncio
Deportes

Boxeador guatemalteco Lester Martínez participará en el Festival Chapín este sábado en Los Ángeles

Lester Martinez, right, punches Christian Mbilli during a W
Lester Martínez, a la derecha, golpea a Christian Mbilli durante un combate por el título mundial interino de peso supermediano del CMB en Las Vegas, el sábado 13 de septiembre de 2025. (AP Photo/David Becker)
(David Becker / Associated Press)
Eduard Cauich.
Por Eduard Cauich
Columnist, Staff Writer Seguir

El boxeador guatemalteco Lester Martínez, quien recientemente empató con el francés Christian Mbilli en la cartelera encabezada por Terence Crawford y Canelo Álvarez, será una de las figuras invitadas al Festival Chapín de Los Ángeles, que se celebrará este fin de semana en Lafayette Park.

Martínez, uno de los principales referentes del boxeo guatemalteco, se mantiene invicto con 19 victorias y un empate, incluyendo 16 nocauts en 20 peleas profesionales. Su combate más reciente fue el 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, donde protagonizó un entretenido duelo en las 168 libras ante Mbilli.

El boxeador, clasificado cuarto en el ranking mundial, firmará autógrafos y se tomará fotografías con los asistentes el sábado, durante el primer día del festival. El pugilista estará disponible de 2 p.m. a 6 p.m.

Anuncio

Anunciado como el “festival guatemalteco más grande fuera de Guatemala”, el evento llega a su novena edición y contará con una réplica de 30 pies de altura de la iglesia de Chichicastenango, Quiché, obra del artista guatemalteco Carlos David Olivares.

El festival ocupará siete cuadras alrededor del 625 S. Lafayette Park Pl. en Los Ángeles, y ofrecerá música, arte, gastronomía y artesanías típicas. La entrada será gratuita ambos días, de 10 a.m. a 10 p.m., y se recomienda el uso de transporte público.

Por ahora, el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ha ordenado negociaciones entre Mbilli (29-0-1, 24 KO) y Martínez para un posible combate de desempate. Mbilli es el actual campeón interino supermediano del CMB. Hasta antes de la derrota de Canelo ante Crawford, tanto Mbilli como Martínez se contemplaban como posibles rivales del mexicano.

DeportesCaliforniaBoxeo y MMA

Suscríbase al Kiosco Digital

Encuentre noticias sobre su comunidad, entretenimiento, eventos locales y todo lo que desea saber del mundo del deporte y de sus equipos preferidos.

Al continuar, acepta nuestros Términos de servicio y nuestra Política de privacidad.

Eduard Cauich

Eduard Cauich, a native of Yucatán, Mexico, holds a journalism degree and a master’s in mass communications from Cal State Northridge. He specializes in sports and coverage of the Latino communities. His career includes roles at Univision New Mexico, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América, and La Opinión.

Eduard Cauich, originario de Yucatán, México, es graduado en Periodismo y tiene un máster en Comunicación de la Universidad Estatal de California en Northridge. Está especializado en deportes y en la cobertura de las comunidades latinas. A lo largo de su carrera ha trabajado en Univision Nuevo México, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América y La Opinión.

LO MÁS RECIENTE EN ESPAÑOL

Anuncio