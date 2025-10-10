Boxeador guatemalteco Lester Martínez participará en el Festival Chapín este sábado en Los Ángeles

Lester Martínez, a la derecha, golpea a Christian Mbilli durante un combate por el título mundial interino de peso supermediano del CMB en Las Vegas, el sábado 13 de septiembre de 2025. (AP Photo/David Becker)

El boxeador guatemalteco Lester Martínez, quien recientemente empató con el francés Christian Mbilli en la cartelera encabezada por Terence Crawford y Canelo Álvarez, será una de las figuras invitadas al Festival Chapín de Los Ángeles, que se celebrará este fin de semana en Lafayette Park.

Martínez, uno de los principales referentes del boxeo guatemalteco, se mantiene invicto con 19 victorias y un empate, incluyendo 16 nocauts en 20 peleas profesionales. Su combate más reciente fue el 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, donde protagonizó un entretenido duelo en las 168 libras ante Mbilli.

El boxeador, clasificado cuarto en el ranking mundial, firmará autógrafos y se tomará fotografías con los asistentes el sábado, durante el primer día del festival. El pugilista estará disponible de 2 p.m. a 6 p.m.

Anunciado como el “festival guatemalteco más grande fuera de Guatemala”, el evento llega a su novena edición y contará con una réplica de 30 pies de altura de la iglesia de Chichicastenango, Quiché, obra del artista guatemalteco Carlos David Olivares.

El festival ocupará siete cuadras alrededor del 625 S. Lafayette Park Pl. en Los Ángeles, y ofrecerá música, arte, gastronomía y artesanías típicas. La entrada será gratuita ambos días, de 10 a.m. a 10 p.m., y se recomienda el uso de transporte público.

Por ahora, el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ha ordenado negociaciones entre Mbilli (29-0-1, 24 KO) y Martínez para un posible combate de desempate. Mbilli es el actual campeón interino supermediano del CMB. Hasta antes de la derrota de Canelo ante Crawford, tanto Mbilli como Martínez se contemplaban como posibles rivales del mexicano.

