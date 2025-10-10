Calendario de los Dodgers en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional

El lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, Yoshinobu Yamamoto, a la derecha, abraza a su compañero de equipo Shohei Ohtani (17) tras la victoria sobre los Filis de Filadelfia en el cuarto partido de la Serie Divisional de la Liga Nacional de béisbol, el jueves 9 de octubre de 2025, en Los Ángeles. (Foto AP/Mark J. Terrill)

Los Dodgers necesitaron hasta el undécimo inning del Juego 4 de la Serie Divisional para eliminar a los Filis de Filadelfia, en un partido que se definió por un error del lanzador visitante. La gran figura de la serie fue el novato y ahora cerrador Roki Sasaki, quien consiguió salvamentos en los Juegos 1 y 2 y volvió a destacar el jueves con innings sin permitir anotaciones.

En la Serie de Campeonato, los Dodgers enfrentarán al ganador de la serie entre Cerveceros de Milwaukee y Cachorros de Chicago, que actualmente está empatada 2-2 y se definirá el sábado en Milwaukee, donde juega el equipo con mejor récord en la Liga Nacional.

El calendario de los Dodgers dependerá del resultado en Milwaukee.

Si avanzan los Cerveceros, tendrán ventaja de local gracias a su récord de 97-65 tras obtener un descanso al avanzar automáticamente a la Ronda Divisional. La serie comenzaría en Milwaukee y continuaría conforme a la ventaja de local de los Cerveceros.

Anuncio

Si ganan los Cachorros, los Dodgers serían locales y los primeros juegos se disputarían en Dodger Stadium el lunes y martes de la próxima semana, para luego trasladarse a Wrigley Field.

Si Dodgers enfrentan a Cerveceros

Juego 1: lunes, 13 de octubre, 5:08 p. m. PT, American Family Field (TBS/truTV/HBO Max)

Juego 2: martes, 14 de octubre, 5:08 p. m. PT, American Family Field (TBS/truTV/HBO Max)

Juego 3: jueves 16 de octubre, por determinar, Dodger Stadium (TBS/truTV/HBO Max)

Juego 4: viernes 17 de octubre, por determinar, Dodger Stadium (TBS/truTV/HBO Max)

Juego 5*: sábado, 18 de octubre, por determinar, Dodger Stadium (TBS/truTV/HBO Max)

Juego 6*: lunes, 20 de octubre, por determinar, American Family Field (TBS/truTV/HBO Max)

Juego 7*: martes, 21 de octubre, por determinar, American Family Field (TBS/truTV/HBO Max)

Si los Dodgers se enfrentan a los Cachorros

Juego 1: lunes, 13 de octubre, 4:08 p. m. PT, Dodger Stadium (TBS/truTV/HBO Max)

Juego 2: martes, 14 de octubre, 5:08 p. m., Dodger Stadium (TBS/truTV/HBO Max)

Juego 3: jueves, 16 de octubre, por determinar, Wrigley Field (TBS/truTV/HBO Max)

Juego 4: viernes, 17 de octubre, por determinar, Wrigley Field (TBS/truTV/HBO Max)

Juego 5*: sábado, 18 de octubre, por determinar, Wrigley Field (TBS/truTV/HBO Max)

Juego 6*: lunes, 20 de octubre, por determinar, Dodger Stadium (TBS/truTV/HBO Max)

Juego 7*: martes, 21 de octubre, por determinar, Dodger Stadium (TBS/truTV/HBO Max)