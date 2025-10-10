Anuncio
Deportes

Calendario de los Dodgers en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional

Los Angeles Dodgers pitcher Yoshinobu Yamamoto, right, hugs te
El lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, Yoshinobu Yamamoto, a la derecha, abraza a su compañero de equipo Shohei Ohtani (17) tras la victoria sobre los Filis de Filadelfia en el cuarto partido de la Serie Divisional de la Liga Nacional de béisbol, el jueves 9 de octubre de 2025, en Los Ángeles. (Foto AP/Mark J. Terrill)
(Mark J. Terrill / Associated Press)
Eduard Cauich.
Por Eduard Cauich
Columnist, Staff Writer Seguir

Los Dodgers necesitaron hasta el undécimo inning del Juego 4 de la Serie Divisional para eliminar a los Filis de Filadelfia, en un partido que se definió por un error del lanzador visitante. La gran figura de la serie fue el novato y ahora cerrador Roki Sasaki, quien consiguió salvamentos en los Juegos 1 y 2 y volvió a destacar el jueves con innings sin permitir anotaciones.

En la Serie de Campeonato, los Dodgers enfrentarán al ganador de la serie entre Cerveceros de Milwaukee y Cachorros de Chicago, que actualmente está empatada 2-2 y se definirá el sábado en Milwaukee, donde juega el equipo con mejor récord en la Liga Nacional.

El calendario de los Dodgers dependerá del resultado en Milwaukee.

Si avanzan los Cerveceros, tendrán ventaja de local gracias a su récord de 97-65 tras obtener un descanso al avanzar automáticamente a la Ronda Divisional. La serie comenzaría en Milwaukee y continuaría conforme a la ventaja de local de los Cerveceros.

Anuncio

Si ganan los Cachorros, los Dodgers serían locales y los primeros juegos se disputarían en Dodger Stadium el lunes y martes de la próxima semana, para luego trasladarse a Wrigley Field.

Si Dodgers enfrentan a Cerveceros

Juego 1: lunes, 13 de octubre, 5:08 p. m. PT, American Family Field (TBS/truTV/HBO Max)

Juego 2: martes, 14 de octubre, 5:08 p. m. PT, American Family Field (TBS/truTV/HBO Max)

Juego 3: jueves 16 de octubre, por determinar, Dodger Stadium (TBS/truTV/HBO Max)

Juego 4: viernes 17 de octubre, por determinar, Dodger Stadium (TBS/truTV/HBO Max)

Juego 5*: sábado, 18 de octubre, por determinar, Dodger Stadium (TBS/truTV/HBO Max)

Juego 6*: lunes, 20 de octubre, por determinar, American Family Field (TBS/truTV/HBO Max)

Juego 7*: martes, 21 de octubre, por determinar, American Family Field (TBS/truTV/HBO Max)

Si los Dodgers se enfrentan a los Cachorros

Juego 1: lunes, 13 de octubre, 4:08 p. m. PT, Dodger Stadium (TBS/truTV/HBO Max)

Juego 2: martes, 14 de octubre, 5:08 p. m., Dodger Stadium (TBS/truTV/HBO Max)

Juego 3: jueves, 16 de octubre, por determinar, Wrigley Field (TBS/truTV/HBO Max)

Juego 4: viernes, 17 de octubre, por determinar, Wrigley Field (TBS/truTV/HBO Max)

Juego 5*: sábado, 18 de octubre, por determinar, Wrigley Field (TBS/truTV/HBO Max)

Juego 6*: lunes, 20 de octubre, por determinar, Dodger Stadium (TBS/truTV/HBO Max)

Juego 7*: martes, 21 de octubre, por determinar, Dodger Stadium (TBS/truTV/HBO Max)

DeportesBéisbol

Suscríbase al Kiosco Digital

Encuentre noticias sobre su comunidad, entretenimiento, eventos locales y todo lo que desea saber del mundo del deporte y de sus equipos preferidos.

Al continuar, acepta nuestros Términos de servicio y nuestra Política de privacidad.

Eduard Cauich

Eduard Cauich, a native of Yucatán, Mexico, holds a journalism degree and a master’s in mass communications from Cal State Northridge. He specializes in sports and coverage of the Latino communities. His career includes roles at Univision New Mexico, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América, and La Opinión.

Eduard Cauich, originario de Yucatán, México, es graduado en Periodismo y tiene un máster en Comunicación de la Universidad Estatal de California en Northridge. Está especializado en deportes y en la cobertura de las comunidades latinas. A lo largo de su carrera ha trabajado en Univision Nuevo México, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América y La Opinión.

LO MÁS RECIENTE EN ESPAÑOL

Anuncio