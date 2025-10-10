Comentario: El dominio de Roki Sasaki en los playoffs demuestra por qué es el futuro as del equipo de los Dodgers.

Roki Sasaki fue, literalmente, el héroe de los Dodgers.

“¡Por Roki!”, gritó el jugador de campo Miguel Rojas.

Entre vítores y gritos, los jugadores levantaron los vasos de papel que tenían en las manos y se los bebieron de un trago para celebrar las tres entradas perfectas que lanzó Sasaki en la victoria por 2-1 en 11 entradas sobre los Philadelphia Phillies, que les aseguró su pase a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

La aparición de Sasaki como héroe de octubre fue tan inesperada como electrizantes fueron sus actuaciones como relevo en la Serie Divisional de la Liga Nacional.

¿Cómo sucedió esto?

¿Cómo podía un recién llegado que prácticamente desapareció cuando cayó con un pinzamiento en el hombro cinco meses antes convertirse en el relevo más dominante del equipo?

¿Cómo podía un lanzador al que los Dodgers habían dado más o menos por perdido producir lo que el mánager Dave Roberts describió como «una de las mejores actuaciones de todos los tiempos desde el bullpen»?

Sasaki puede señalar el momento en el que comenzó su camino hacia la gloria de la postemporada.

“La escena en el hotel”, dijo Sasaki en japonés.

8 de septiembre.

Sasaki estaba en una habitación de hotel en Oklahoma City, preparándose para lanzar al día siguiente para el equipo afiliado a la Triple A de los Dodgers.

Mientras comía, vio vídeos de sí mismo lanzando para el Instituto Ofunato. Su característico lanzamiento con la pierna alta era el mismo entonces que ahora, pero lo que hacía en la siguiente fase de su lanzamiento no lo era.

Sasaki se dio cuenta de que antes era más explosivo antes de apoyar el pie de apoyo y lanzar la pelota.

“Esto es”, se dijo a sí mismo.

Allí mismo, en su habitación de hotel de Oklahoma City, Sasaki comenzó a lanzar en el aire, con el objetivo de recuperar la sensación en la parte inferior de su cuerpo de cuando era considerado el lanzador con más talento que había tenido nunca su país.

Al día siguiente, Sasaki redescubrió su bola rápida.

De los 90 lanzamientos que realizó en sus 4⅔ entradas como abridor, seis superaron los 160 km/h. La velocidad media de su bola rápida fue de 158 km/h.

El lanzador de los Dodgers, Roki Sasaki, lanza durante la octava entrada del cuarto partido de la NLDS contra los Phillies en el Dodger Stadium el jueves. (Robert Gauthier / Los Angeles Times)

La velocidad media de su bola rápida en la salida anterior: 94,4 mph.

Un par de días después, Sasaki se reunió con el presidente de operaciones de béisbol de los Dodgers, Andrew Friedman, y el director general, Brandon Gomes. Aunque le aseguraron que lo veían como titular para el año que viene y los siguientes, le plantearon la idea de un traslado temporal al bullpen, lo que podría mejorar drásticamente sus posibilidades de entrar en la plantilla para los playoffs.

Sasaki ha hecho mucho más que entrar en la plantilla.

Los jugadores más valiosos no se eligen para la serie de la ronda divisional, pero si se hiciera, Sasaki probablemente habría ganado el premio.

Salvó los partidos 1 y 2.

Roberts llamó a Sasaki para que lanzara dos entradas en el partido decisivo. Sasaki terminó lanzando tres, comenzando con una octava entrada en la que retiró a Kyle Schwarber, Bryce Harper y Alec Bohm en orden.

Sasaki hizo que los Phillies parecieran tan superados en el plato como Shohei Ohtani en la postemporada, lanzando también una novena y una décima entrada perfectas.

“Me sentí aliviado”, dijo Sasaki.

Roberts sentía una emoción más intensa —«Pura euforia», dijo— y por eso no esperó a que Sasaki regresara al dugout para abrazarlo. Roberts saltó del banquillo y abrazó a Sasaki en el campo.

El esfuerzo de Sasaki mantuvo el marcador empatado a 1-1, lo que permitió a los Dodgers ganar el partido en la 11ª entrada gracias a un error de lanzamiento del relevo de los Phillies, Orion Kerkering.

“Roki estuvo increíble”, dijo el abridor Tyler Glasnow. “Desde que regresó, desde que salió del bullpen, es sinceramente uno de los mejores lanzadores que he visto nunca. Su repertorio es increíble”.

Sasaki no parecía así en las ocho aperturas que hizo al principio de la temporada regular. En parte se debía a problemas de salud, ya que Sasaki ha dicho que sus problemas en el hombro afectaban a su lanzamiento. Cuando Sasaki se recuperó, recuperó más que su movimiento natural de lanzamiento y la velocidad de su bola rápida anterior.

También recuperó su confianza.

Sasaki ha proyectado una energía completamente diferente a la que tenía en su rueda de prensa de presentación, en la que parecía incómodo.

Cuando le preguntaron si los aficionados del Citizens Bank Park se burlaban de él, respondió que no entendía lo que decían. La implicación: no le importaba.

Cuando se le preguntó sobre su primera temporada en las Grandes Ligas, dijo que sentía que su lesión le había impedido evaluar el nivel de la competición. La implicación: si hubiera estado sano, habría dominado como lo hace ahora.

“Es muy tímido, reservado», dijo Roberts. «Pero creo que, desde que ha vuelto, se ha abierto mucho más. Creo que está mostrando más quién es realmente y mostrando algo de emoción”.

El cambio se reflejó en el campo en la NLDS, donde Sasaki atacó a los Phillies con un estilo que transmitía una actitud de «golpéeme si puede». Esa actitud le ha ayudado a convertirse en el as del bullpen este octubre y podría ser la razón por la que será el as de la rotación en el futuro.

“Estamos empezando a ver algo realmente especial en él», dijo Roberts. «Lo que ha hecho ahora en los escenarios más importantes es solo el principio”.