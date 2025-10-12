Por qué los Dodgers están retrasando la salida de Ohtani como lanzador en la Serie de Campeonato

Al comenzar la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de esta semana, el plan de pitcheo de los Dodgers parecía sencillo.

Después de que Yoshinobu Yamamoto y Tyler Glasnow fueran los lanzadores titulares en los dos últimos partidos de la victoria del equipo en la Serie Divisional de la Liga Nacional contra los Filis de Filadelfia, Shohei Ohtani y Blake Snell eran los siguientes en la lista para los partidos 1 y 2 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional contra los Cerveceros de Milwaukee.

Todo lo que los Dodgers tenían que hacer era colocar a Snell en el primer partido del lunes, lo que le convertiría en una opción para lanzar de nuevo tras cuatro días de descanso en el quinto partido. Luego, podrían haber puesto a Ohtani en el segundo partido del martes, lo que le permitiría lanzar antes del día de descanso programado para el miércoles (que ha sido la preferencia del equipo para la estrella doble) y estar disponible para otra salida si la serie volvía a Milwaukee para los partidos 6 y 7.

Sin embargo, el domingo, el mánager Dave Roberts anunció un plan diferente.

Snell sí que jugará en el primer partido, intentando mejorar la efectividad de 1,38 que registró en sus dos primeras salidas en esta postemporada.

Pero en lugar de Ohtani en el segundo partido, será Yamamoto quien lance, lo que retrasa la próxima aparición de Ohtani como lanzador a más adelante en la serie, según dijo Roberts.

“Simplemente no sabemos qué día”, dijo Roberts sobre cuándo lanzará Ohtani. «Pero lanzará en algún momento».

Esa alineación fue una sorpresa, pero también tuvo beneficios desde la perspectiva de los Dodgers.

A diferencia de Ohtani, que ha tenido al menos seis días de descanso entre cada una de sus salidas como lanzador desde principios de julio, Yamamoto ha lanzado habitualmente con cinco días de descanso esta temporada. Al alinearlo en el segundo partido, puede mantener ese mismo calendario para lanzar en un posible sexto partido, algo con lo que los Dodgers se habrían sentido menos cómodos si lo hubiera hecho Ohtani.

Al retrasar la salida de Ohtani al menos hasta el tercer partido, por supuesto, los Dodgers sacrificarán su capacidad de alinearlo dos veces en esta serie. Sin embargo, incluso si lanza en uno de los partidos en casa de los Dodgers a finales de esta semana, Ohtani podría salir del bullpen en un posible séptimo partido, el tipo de oportunidad de relevo que el equipo había insinuado durante semanas en la recta final de la temporada.

Dado que Ohtani solo hará una salida como lanzador en la NLCS, Roberts dijo que tampoco es tan imperativo que sea antes de un día de descanso.

“Tiene a otros dos jugadores que potencialmente pueden lanzar con descanso regular”, dijo Roberts. “Así que [se trata de] cómo conseguir que sus mejores lanzadores lancen el mayor número de entradas en una posible serie de siete partidos”.

Sin embargo, aparte de las consideraciones sobre el lanzamiento, hay otra razón por la que retrasar la próxima salida de Ohtani como lanzador también podría tener sentido.

En la NLDS, Ohtani bateó uno de 18 con nueve strikeouts. Parecía especialmente fuera de forma en el primer partido, en el que se ponchó cuatro veces en lo que fue su primer partido de playoffs tanto como bateador como lanzador.

Al terminar la serie, Roberts destacó la necesidad de que Ohtani se «recalibrara» en el plato, señalando que el equipo «no iba a ganar la Serie Mundial con ese tipo de rendimiento» de su mayor estrella.

Y aunque Roberts insistió el domingo en que la mala racha ofensiva de Ohtani «no influía» en la reorganización de la rotación del equipo, darle a Ohtani dos partidos al comienzo de la NLCS para que se centre exclusivamente en batear sin duda le ayudará a enderezar su swing.

“Espero un rendimiento diferente de Shohei en el aspecto ofensivo en esta serie”, dijo Roberts.

Al menos durante los próximos días, ese será su único objetivo.