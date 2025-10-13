Juego 1 de la Serie de Campeonato: brillante actuación de Snell da la victoria a los Dodgers sobre los Cerveceros

La razón por la que los Milwaukee Brewers están aquí, en la Serie de Campenato de la Liga Nacional es por jugadas como la que puso fin a la cuarta entrada el lunes por la noche.

Una extraña doble jugada de 400 pies, única en un millón, en la que un jugador de los Brewers realizó un espectacular esfuerzo defensivo y otro nunca perdió la conciencia de una situación descabellada, lo que puso de relieve los sólidos fundamentos que les convirtieron en el equipo más ganador de la temporada de béisbol.

Sin embargo, la razón por la que los Dodgers están aquí es por su capacidad para responder a la adversidad de esa manera: calmando el pánico con su dominante pitcheo inicial, remontando en el plato con su alineación repleta de estrellas y asfixiando al oponente con un talento digno de una nómina récord.

En la victoria por 2-1 en el primer partido de la Serie de Campeonato en el American Family Field, eso fue lo que finalmente marcó la diferencia.

El momento más memorable de la noche puede que haya sido esa jugada en la cuarta entrada, cuando los Dodgers tenían las bases llenas con un out, pero se quedaron sin nada cuando a Max Muncy le robaron un posible grand slam (pero, lo que es más importante, no lo atraparon limpiamente) y dos corredores de los Dodgers fueron retirados por forceouts en home y tercera.

Pero las contribuciones más importantes fueron las que vinieron después, con el jonrón de Freddie Freeman en la sexta entrada que dio la ventaja a los Dodgers, y la magistral actuación de Blake Snell en el montículo, que mantuvo a cero a los Dodgers durante ocho entradas y aseguró que no la perdieran.

Al final, Snell se convirtió en el verdadero protagonista.

Ya en esta postemporada, el fichaje de 182 millones de dólares del equipo había tenido un buen comienzo en octubre, lanzando al menos seis entradas en cada una de sus dos primeras salidas y concediendo solo dos carreras en total.

Pero el lunes, el dos veces ganador del premio Cy Young ascendió a otro nivel.

Durante ocho entradas de pura aniquilación, Snell se enfrentó al mínimo número de bateadores, eliminando a su único corredor (que llegó con un sencillo de Caleb Durbin al inicio de la tercera entrada) al sacarlo más tarde en la entrada. Ponchó a 10 bateadores, estableciendo un récord personal en la postemporada. Solo necesitó 103 lanzamientos, 69 de ellos strikes. Y de esos, 22 fueron swings fallidos, empatando el récord de cualquier lanzador contra los Brewers, un equipo muy orientado al contacto, esta temporada.

El lanzador de los Dodgers, Blake Snell, lanza durante la victoria por 2-1 sobre los Brewers en el primer partido de la NLCS el lunes por la noche.



(Gina Ferazzi / Los Angeles Times)

Desde la blanqueada de José Lima en la Serie Divisional de la Liga Nacional en 2004, Clayton Kershaw había sido el único otro abridor de los Dodgers con una salida de ocho entradas sin permitir carreras en la postemporada.

También se requirió toda la excelencia de Snell, gracias, ante todo, a la oportunidad desperdiciada por los Dodgers en la parte alta de la cuarta entrada.

La entrada había comenzado bien, con la alineación finalmente despertando. Teoscar Hernández abrió con una base por bolas. Los sencillos de Will Smith y Tommy Edman con un out llenaron las bases.

Eso llevó a Muncy al plato, donde el bateador recibió un cutter elevado del lanzador de los Brewers Quinn Priester y conectó una imponente bola fly al centro del campo.

Sin embargo, lo que siguió fue un desastre. Un desastre provocado tanto por la falta de atención de los Dodgers como por la habilidad de los Brewers para hacer tan bien las pequeñas cosas.

Cuando la bola de Muncy voló hacia la valla, el jardinero central de los Brewers, Sal Frelick, saltó, la alcanzó con el guante y, al menos eso pareció inicialmente, la atrapó tras un rebote. En tercera base, Hernández tocó una vez, luego otra vez tras ver el rebote de Frelick, antes de lanzarse finalmente hacia el home plate mientras los Brewers pasaban la bola.

Lo que nadie de los Dodgers notó en ese momento: el réferi del jardín izquierdo, Chad Fairchild, agitaba los brazos en el campo, señalando (correctamente, como mostraría más tarde la repetición) que la pelota había rebotado en la parte superior de la pared en medio del rebote de Frelick. Eso significaba que, en lugar de una situación de fly de sacrificio, se producía una jugada forzada para la defensa.

Así, cuando el receptor William Contreras atrapó el lanzamiento a home justo antes de que Hernández se deslizara, quedó fuera incluso sin tocarlo. Y mientras los otros corredores de los Dodgers permanecían inmóviles en la base, pensando que Frelick había atrapado limpiamente la pelota, el siempre atento Contreras corrió él mismo a tercera y pisó la base, forzando a Smith a salir después de que este no hubiera avanzado desde segunda.

La jugada sería revisada, pero la decisión se mantendría.

La frustración continuó para los Dodgers, que consiguieron un doble de Kiké Hernández en la quinta entrada, solo para terminar la entrada con otra doble jugada (aunque más tradicional) de Mookie Betts.

Y, por un breve instante, los Dodgers parecieron caer en la trampa de los Brewers: luchando contra su talentoso equipo de lanzadores, frustrados por su excelente defensa y a un error de perder contra un equipo con menos talento pero con una determinación impecable.

Sin embargo, Snell no dejó que eso sucediera.

Y entonces, con un out en la sexta entrada, los Dodgers finalmente se adelantaron, cuando Freeman lanzó una bola alta y arqueada hacia la derecha que siguió volando hasta convertirse en su primer jonrón de los playoffs.

Después de eso, los Dodgers mantuvieron su estrecha ventaja.

Snell retiró a sus últimos 17 bateadores sin permitir apenas ningún contacto fuerte. Los Dodgers añadieron una carrera de seguridad cuando Betts consiguió una base por bolas con las bases llenas en la parte alta de la novena entrada.

Y, a pesar de una novena entrada sumamente incómoda en la que Roki Sasaki cedió una carrera y Blake Treinen llenó las bases con dos outs, los Dodgers aguantaron, convirtiendo la doble jugada de la cuarta entrada en una simple anécdota, ya que se adelantaron 1-0 en la serie.