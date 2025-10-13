El boxeo femenino toma el mando en el undercard de Jake Paul vs. Gervonta Davis

El combate de exhibición Jake Paul vs. Gervonta Davis ya tiene su undercard oficial en el que sobresale la pelea entre la campeona costarricense Yokasta Valle (33-3, 10 KOs), quien defenderá su título mundial de peso mínimo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ante la mexicana Yadira ‘La Reina’ Bustillos (11-1, 2 KOs) en un combate de 10 asaltos.

La cartelera del viernes, 14 de noviembre (3 p.m. PT, Netflix), que se disputará en el Kaseya Center de Miami, tendrá protagonismo femenino.

La campeona indiscutible australiana Cherneka ‘Sugar Neekz’ Johnson (18-2, 8 KOs) encabezará el cartel preliminar con la defensa de sus títulos mundiales OMB, AMB, CMB y la FIB del peso gallo (118 lb) frente a la canadiense Amanda ‘Bambola’ Galle (12-0-1, 1 KO), actual clasificada número 4 por la FIB y número 5 por la AMB.

Johnson, nacida en Nueva Zelanda y radicada en Australia, conquistó la corona indiscutible el pasado julio al derrotar por nocaut técnico en el noveno asalto a Shurretta Metcalf, convirtiéndose en la primera campeona australiana indiscutida en la era de los cuatro cinturones.

La australiana aseguró sentirse motivada por regresar tan pronto al ring y por hacerlo en un evento de tal magnitud.

“Estoy encantada de volver a pelear antes de que termine el año. No puedo esperar para mostrar las mejoras que hemos hecho y traer mis cinturones de vuelta a casa”, declaró Johnson.

Su rival, Amanda Galle, llega con una historia de perseverancia, pues es tres veces campeona nacional de Canadá, sobreviviente de duras batallas personales y ahora miembro de la alineación de la promotora Most Valuable Promotions, donde debutó en septiembre con una victoria unánime sobre Alondra Hernández.

“He trabajado en silencio y ahora me he ganado un lugar en la mesa. Quiero demostrar que soy la mejor del mundo”, afirmó la canadiense.

El combate Johnson vs. Galle sustituye al combate originalmente planeado entre Ellie Scotney y Mayelli Flores por el campeonato indiscutible de las 122 libras, el cual fue pospuesto tras una lesión sufrida por Scotney durante su campamento. La pelea será reprogramada una vez que la campeona británica se recupere.

Otro de las peleas atractivas del undercard, será el regreso del explosivo Avious ‘Tha Underdog’ Griffin (17-1, 16 KOs), quien enfrentará al californiano Justin ‘Stallion’ Cardona (10-1, 5 KOs) en un combate a ocho asaltos en peso welter.

Griffin llega tras haber superado tragedias personales y un proceso judicial antes de consolidarse como uno de los peleadores más peligrosos del momento. Cardona, por su parte, es un joven disciplinado formado bajo la guía de Ruben Guerrero Sr. y Robert ‘The Ghost’ Guerrero, con la determinación de demostrar que pertenece a la élite del boxeo estadounidense.

En la certelera principal, la campeona indiscutible Alycia ‘The Bomb’Baumgardner (16-1, 7 KOs) regresará al ring para defender sus cinturones unificados OMB, AMB y FIB del peso superpluma (130 lb) frente a la canadiense Leila Beaudoin (13-1, 2 KOs).

Este duelo se disputará a 12 rounds de tres minutos, el mismo formato que en el boxeo masculino, luego de que Baumgardner renunciara a su título del CMB por negarse a reducir la duración de los asaltos.

Además, el campeón Gary ‘The Last’ Russell (18-1, 17 KOs) expondrá su cetro AMB súper ligero frente al invicto japonés Andy ‘Da Blade’ Hiraoka (24-0, 19 KOs), en un choque de poder y velocidad entre dos de los púgiles más en forma del momento.