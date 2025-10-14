¿Cuánto cuesta un boleto de Hospitality para un partido del Mundial en Los Ángeles?

El español Alejandro Grimaldo corre tras el balón durante el partido de clasificación para la Copa del Mundo de 2026 del Grupo E entre España y Bulgaria en Valladolid, España, el martes 14 de octubre de 2025.

Falta menos de ocho meses para que arranque el Mundial de 2026 en Estados Unidos, y los aficionados ya viven la fiebre (y la desesperación) por conseguir boletos. Mientras muchos esperaron con ansias el correo electrónico “milagroso” de la FIFA que les permitía acceder al sorteo de entradas, otros, con bolsillos más profundos, optan por paquetes Hospitality, una alternativa que ofrece acceso premium, experiencias exclusivas y la seguridad de tener asiento asegurado.

Ninguna de las opciones es barata.

On Location, proveedor oficial de los boletos Hospitality de la FIFA y con amplia experiencia en eventos como el Super Bowl, inició la venta de sus paquetes este año. La respuesta ha sido inmediata, pues las entradas para equipos como Argentina, Colombia y México se han vendido “como pan caliente”.

Los paquetes de Hospitality están pensados para quienes desean vivir una experiencia más allá del partido, pues se puede elegir asistir a un encuentro específico, acudir a varios juegos en una misma sede o seguir a una selección durante toda la fase de grupos.

Estos paquetes incluyen entretenimiento, comida y bebidas dos horas antes del encuentro, además de acceso a salones exclusivos dentro de los estadios.

“Nuestro pabellón es casi como una fiesta previa al partido. Ofrecemos experiencias gastronómicas, bebidas y entretenimiento antes del encuentro, además de espacios exclusivos dentro de los estadios de las 16 sedes en Norteamérica”, explicó Alicia Falken, gerente general de On Location para la Copa del Mundo 2026, durante un evento reciente en Los Ángeles.

En el caso del SoFi Stadium, sede de varios partidos del Mundial en el área de Los Ángeles, los precios arrancan en $3,350 dólares por persona.

SoFi Stadium sostendrá ocho partidos mundialistas, incluyendo dos de Estados Unidos, el debut y el tercero de la fase de grupos. Quienes deseen asistir a todos los partidos en ese recinto deberán pagar alrededor de $32,350 dólares, lo que incluye cinco partidos de la fase de grupos, dos de dieciseisavos y un encuentro de cuartos de final.

Los aficionados hacen fila para entrar al SoFi Stadium antes de un partido de fútbol de la Copa Oro de la CONCACAF el sábado 14 de junio de 2025 en Inglewood, California. (Foto AP/Wally Skalij) (Wally Skalij / Associated Press)

“Será la primera vez en más de 30 años que la Copa del Mundo se juegue en Estados Unidos, y todos deberíamos querer formar parte de ella”, añadió Falken.

Los paquetes de Hospitality incluyen juegos individuales, paquetes de serie de partidos, otro con juegos para seguir a un equipo en específico y otra serie para acudir a todos los partidos de un estadio determinado.

Para aquellos que prefieran gastar menos y que sientan que la suerte puede estar a su favor, la siguiente fase de sorteo de la FIFA para adquirir boletos comenzará el 27 de octubre próximo.

La Copa del Mundo 2026 se expandirá de 32 a 48 equipos, con un total de 104 encuentros, que se jugarán en 16 ciudades importantes de Estados Unidos, México y Canadá.

