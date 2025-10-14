Tuvo un poco de suerte, pero por fin le pasan cosas buenas a Blake Treinen, de los Dodgers

Blake Treinen reacciona tras eliminar a Brice Turang con un strikeout en la última jugada del partido que los Dodgers ganaron por 2-1.

La primera salvada de Blake Treinen en la postemporada no fue precisamente una actuación memorable.

Lanzó más bolas que strikes, dio base por bolas al primer bateador al que se enfrentó y casi golpeó al segundo. Y consiguió el último out con un lanzamiento que estaba muy fuera de la zona de strike.

Pero sí que consiguió el último out, preservando la victoria por 2-1 sobre los Milwaukee Brewers en el primer partido de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional el lunes.

Anuncio

Y para Treinen y el bullpen que se supone que debe liderar, eso cuenta como un gran progreso.

“Hemos estado trabajando mucho para intentar mejorar algunas cosas”, dijo Treinen. “Hoy, creo que he ejecutado casi todos los lanzamientos”.

Las correcciones, dijo, fueron simples ajustes mecánicos que le ayudaron a mejorar sus lanzamientos.

“A veces, al practicar la recepción y tocar un poco el montículo, las cosas empiezan a encajar. Y uno sorprendido de cómo un pequeño ajuste puede cambiarlo todo”, dijo.

En la carrera de los Dodgers hacia la Serie Mundial la temporada pasada, Treinen fue tan feroz como un doberman de mal genio, con un balance de 2-0, tres salvamentos, una efectividad de 2,19 y 18 strikeouts en 12 1/3 entradas.

Este año, no tanto. En sus primeras cuatro apariciones en los playoffs, más bateadores consiguieron hits que ponches, y cinco de los 12 hombres a los que se enfrentó llegaron a base. Eso siguió a un desastroso mes de septiembre en el que terminó con 1-5 y una efectividad de 9.64.

No estaba apagando incendios, sino provocándolos. Los malos resultados comenzaron a acumularse.

“A veces, este año, cuando las cosas no han ido bien, se puede acelerar un poco la mente”, dijo. “Eso es lo difícil, llevar los pensamientos y centrarse en lo que se le da bien”.

Pero el mánager Dave Roberts, que ha tenido a Treinen durante las últimas cinco temporadas, siguió dándole oportunidades para darle la vuelta a la situación.

“Creo que la mejor manera de verlo es que, tanto si es un jugador de posición en mala racha como un lanzador que quizá no consigue los outs que quiere, todos sabemos cuáles son nuestras capacidades”, dijo Treinen. «Dave me ha visto en mi mejor momento y en mi peor, así que cuando me llama, le agradezco que confíe en mí.

Y yo confío en que él me pone en situaciones en las que el equipo puede ganar. Eso me da mucha tranquilidad».

Treinen puede que estuviera tranquilo, pero no tenía mucho margen de maniobra cuando sustituyó a Roki Sasaki en el montículo el lunes, con dos outs en la novena entrada y los Dodgers aferrándose a una ventaja de una carrera.

Sasaki, el sorprendente cerrador de los playoffs del equipo, había estado brillante en la postemporada, solo uno de los 17 bateadores a los que se enfrentó la base. Contra los Brewers, concedió dos bases por bolas, un doble y un fly de sacrificio que supuso una carrera en el lapso de dos outs. Cuando Treinen entró, Milwaukee tenía la carrera del empate en primera y la carrera de la victoria en tercera, y el lanzador derecho inmediatamente empeoró las cosas al conceder una base por bolas a William Contreras en seis lanzamientos para llenar las bases.

Treinen se adelantó rápidamente a Brice Turang, el cuarto bate de los Brewers, pero volvió a provocar el desastre cuando un lanzamiento 1-2 que casi golpea a Turang. Eso habría forzado la carrera del empate si Turang no se hubiera apartado instintivamente, provocando un gemido entre el público que llenaba el estadio.

«Es una reacción natural», dijo el mánager de Milwaukee, Pat Murphy. «Cuando la pelota viene hacia usted, es una bola curva, su reacción natural es hacer eso».

El lanzador de los Dodgers, Roki Sasaki, lanza en la novena entrada contra los Brewers en el primer partido de la NLCS el lunes.



(Gina Ferazzi / Los Angeles Times)

“Son cosas que pasan. Aprenderá de esa situación. Pero es difícil”.

Para Treinen, cuya única suerte últimamente ha sido la mala suerte, el descanso fue algo que aprovechó rápidamente al conseguir que Turang persiguiera el siguiente lanzamiento, que fue a la altura de la cabeza, para terminar el partido.

Ese swing le proporcionó a Treinen, que ha aportado poco a los Dodgers en esta postemporada, una alegría y un alivio a partes iguales. Esta vez, dijo que se sentía bien por poder contribuir por fin.

“Nuestros muchachos han estado jugando muy bien al béisbol”, dijo. “!Nuestros bates están haciendo un gran trabajo. Nuestros titulares han estado increíbles. Así que [yo] solo estoy haciendo mi trabajo para terminar el partido”.

También hizo su trabajo al apoyar a Sasaki, el héroe de la victoria de la Serie Divisional de la Liga Nacional sobre los Phillies, que se habría convertido en el chivo expiatorio si los Dodgers hubieran perdido el lunes.

“Como profesional, siempre que tiene la oportunidad de ayudar a sus compañeros, se siente muy orgulloso”, dijo Treinen. “Solo quiere hacer su parte porque es un juego de equipo. Sin duda, este año he tenido compañeros que me han ayudado. Tener la oportunidad de ayudar a otra persona se siente muy bien”.

Y hacía mucho tiempo que Treinen no sentía eso.

