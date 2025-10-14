¿Cuánto cobran los Dodgers por las entradas para la Serie Mundial?

¿Está pensando en asistir a un posible partido de la Serie Mundial en el Dodger Stadium a finales de este mes? Las entradas no serán baratas.

¿Se puede poner precio a la experiencia de disfrutar de un partido de la Serie Mundial en Dodger Stadium?

Sí, y es muy alto.

Los Dodgers pusieron a la venta el martes las entradas para los posibles partidos de la Serie Mundial, con el asiento más barato disponible por 881,95 dólares, según una revisión realizada por la tarde en la página web del equipo. Esa entrada, que cuesta 800 dólares más 81,95 dólares de gastos, se encuentra al final de la zona reservada, muy por encima del campo y junto al poste de foul.

Los precios de la Serie Mundial publicados en la página web el martes alcanzaban los 1510,05 dólares. Las mejores entradas se venden como parte de paquetes de temporada, por lo que esa entrada de 1510,05 dólares (1371 dólares por la entrada más 139,05 dólares por gastos) se encuentra en el nivel del campo, cerca del poste de foul y del bullpen.

Si los Dodgers avanzan a la Serie Mundial y se enfrentan a los Seattle Mariners, los Dodgers jugarían hasta cuatro partidos en casa, a partir del viernes 24 de octubre. Si los Dodgers avanzan y juegan contra los Toronto Blue Jays, los Dodgers jugarían hasta tres partidos en casa, a partir del lunes 27 de octubre.

El 24 de octubre, una familia de cuatro miembros podría entrar en Disneyland por un total de 796 dólares. El 27 de octubre, una familia de cuatro miembros podría entrar en Disneyland por un total de 676 dólares.

Los precios de las entradas están sujetos a cambios en función de la demanda.

Cuando los Dodgers pusieron a la venta las entradas para la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, el precio más barato era de 155 dólares. El martes, la entrada más barata en la página web del equipo para el tercer partido del jueves costaba 168 dólares.

Sin embargo, dado que la hora del partido se ha fijado a las 3 de la tarde y los partidos entre semana por la tarde no son muy populares, las entradas en el mercado de reventa se podían comprar por unos 100 dólares el martes.