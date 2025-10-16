Los Dodgers aprovechan sus oportunidades, vencen a los Brewers y toman ventaja de 3-0 en la NCLS

Durante cinco entradas la tarde del jueves, los Dodgers esperaron.

Esperaron a que las sombras imposibles abandonaran el campo tras el inicio de las 3:08 p.m. en el Dodger Stadium.

Esperaron a que la joven estrella de los Brewers de Milwaukee, Jacob Misiorowski, perdiera fuerza tras un inicio eléctrico en su relevo extendido.

Y esperaron a que se abriera una puerta que su veterano equipo —en busca de una ventaja de 3-0 en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional— pudiera finalmente aprovechar.

Esa puerta se abrió en la parte baja de la sexta entrada.

Con un rally de dos carreras impulsado por bateo profesional, corrido agresivo y un pequeño juego mental con el reloj de lanzamiento, los Dodgers rompieron el empate y tomaron una ventaja que ya no soltarían, encaminándose a la antesala de la Serie Mundial con una victoria 3-1 sobre los Brewers en el Juego 3 de la NLCS.

Anuncio

La ofensiva decisiva llegó tras cinco entradas de frustración.

Voices Plaschke: Are these Dodgers the best postseason team in baseball history? They will be The Dodgers are going to win this NLCS and follow it with a four-game whitewash of the World Series because, well, you tell me. How is anybody going to beat them?

Tyler Glasnow dominó a los bateadores de Milwaukee, permitiendo solo una carrera en 5 ⅔ entradas. Misiorowski hizo lo mismo con los Dodgers, luego de que el abridor Aaron Ashby cediera una carrera apenas dos bateadores después de iniciar el juego. El novato lanzó cinco entradas de relevo casi perfectas.

Sin embargo, en la sexta los Dodgers cambiaron la historia: aprovecharon las circunstancias y fabricaron un par de carreras de inmediato.

Primero, la velocidad de Misiorowski —que había alcanzado 100 mph con su recta y 96 mph con su slider— comenzó a bajar. Además, las sombras que habían atormentado a los bateadores todo el día desaparecieron, dejando el plato completamente iluminado.

Con un out, Will Smith conectó un slider de 95 mph que se quedó alto y lo mandó de hit al jardín izquierdo. Luego, Freddie Freeman negoció una base por bolas tras un duelo estratégico con el lanzador de 23 años, quien intentaba mantener la bola hasta el último segundo del reloj. Freeman le dio la vuelta al truco saliendo de la caja de bateo lo más posible para forzarle el tiempo.

Con dos corredores en base y el juego empatado, Tommy Edman conectó el primer lanzamiento —un slider a 94 mph— al jardín central para romper el empate 1-1.

Tommy Edman hits an RBI single in the sixth inning for the Dodgers against the Brewers on Thursday. (Robert Gauthier / Los Angeles Times)

Anuncio

Mientras el tiro de relevo regresaba al cuadro, Freeman tomó una decisión agresiva: corrió de primera a tercera. Y esa osadía pagó dividendos dos bateadores después.

El cerrador Abner Uribe —quien lanzaba por cuarta vez en seis días— ponchó a Teoscar Hernández para el segundo out clave, pero luego cometió un error fatal: un tiro de revirada a primera que se escapó de Andrew Vaughn y rodó por la línea del jardín derecho.

Freeman trotó sin esfuerzo los 90 pies hacia el plato. Los Dodgers tomaron ventaja 3-1, que su bullpen —con Alex Vesia, Blake Treinen, Anthony Banda y Roki Sasaki— se encargó de proteger durante los últimos 10 outs.

Con el triunfo, los Dodgers llegan al Juego 4 del viernes con la posibilidad de barrer la serie.

A diferencia de los Juegos 1 y 2 —que los Dodgers dominaron salvo por un susto en la novena entrada del primero—, el encuentro del jueves fue mucho más equilibrado.

Los angelinos se adelantaron primero gracias a una decisión táctica cuestionable de los Brewers, que usaron al zurdo Ashby como “opener”, obligándolo a enfrentar la parte alta del orden de los Dodgers por tercera vez en la serie.

Anuncio

La familiaridad les salió cara. Shohei Ohtani abrió el juego con un triple al rincón derecho, rompiendo una sequía de siete juegos sin un extrabase. En el siguiente lanzamiento, Mookie Betts lo impulsó con un doble al hueco del central derecho.

Solo cuando Misiorowski entró al juego los Brewers se estabilizaron.

Cuatro meses después de haber dominado a los Dodgers con una joya de seis entradas, una carrera y 12 ponches —actuación que le valió una sorpresiva y polémica selección al Juego de Estrellas tras apenas cinco aperturas en su carrera—, el espigado y poderoso derecho volvió a lucir imponente durante la mayor parte de su relevo del jueves.

Dejó varados a los dos corredores que heredó en el primer inning con ponches consecutivos. Luego, superó un infield hit de Andy Pages en el segundo y no permitió otro corredor hasta la sexta, acumulando nueve ponches en el proceso.

Glasnow, sin embargo, fue igual de efectivo.

En una salida de tres hits, tres boletos y ocho ponches, solo permitió daño en la segunda entrada, cuando Caleb Durbin conectó un triple (ayudado por una arriesgada zambullida de Kiké Hernández en el izquierdo) y anotó con sencillo productor de Jake Bauers.

Más tarde en ese mismo inning, Glasnow recibió ayuda de su defensa: el tercera base Max Muncy hizo una espectacular atrapada con lanzamiento giratorio desde una posición adelantada para retirar a Bauers en el plato, quien había avanzado a tercera tras un tiro errado del propio Glasnow.

Desde ahí, Glasnow fue intocable, retirando a 14 de los siguientes 15 bateadores antes de dejar el juego con dos outs en la sexta.

Anuncio

Su actuación mantuvo la efectividad de la rotación de los Dodgers en esta postemporada en un impecable 1.54. El grupo acumula además 71 ponches en 58 ⅓ entradas combinadas en nueve aperturas.

Esa solidez ha sido clave para el dominio de los Dodgers en la serie.

Pero los Brewers también se han perjudicado solos.

Misiorowski, ya visiblemente cansado, no fue retirado hasta después de que los Dodgers tomaran la ventaja. Uribe cometió su costoso error de tiro pese a que no había permitido un robo de base desde 2023 y solo había logrado un pickoff en ese lapso. Y en su única oportunidad real de ataque en la séptima —cuando Durbin abrió con doble—, el manager Pat Murphy dejó a Jake Bauers batear ante el zurdo Vesia, resultando en un elevado inofensivo y el primero de nueve outs consecutivos que sellaron el juego.