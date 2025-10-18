Comentario: No, los Dodgers no están arruinando el béisbol. Simplemente saben cómo gastar su dinero

¿Habrían pagado los Dodgers 4 millones de dólares por la actuación de Shohei Ohtani el viernes por la noche?

“Quizás lo habría hecho”, dijo entre risas el propietario del equipo, Mark Walter.

Cuatro millones de dólares es lo que Ohtani ha recibido de los Dodgers.

No por el partido. No por la semana. No por el año.

Por este año y por el año pasado.

Ohtani podría ser el mejor jugador de la historia del béisbol. ¿Es también el mejor fichaje de agente libre de todos los tiempos?

“Por supuesto”, afirmó Walter.

Incluso antes de que Ohtani bateara tres jonrones y eliminara a diez bateadores en seis entradas sin puntos en una actuación histórica que aseguró el puesto de su equipo en la Serie Mundial, los Dodgers eran objeto de críticas por la percepción de que estaban comprando campeonatos. Su nómina esta temporada supera los 416 millones de dólares, según Spotrac.

Durante la celebración en el campo que siguió a la victoria por 5-1 sobre los Milwaukee Brewers en el cuarto partido de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, el mánager Dave Roberts dijo a la multitud del Dodger Stadium: «Les diré que, antes de que comenzara esta temporada, decían que los Dodgers estaban arruinando el béisbol. ¡Consigamos cuatro victorias más y arruinemos realmente el béisbol!».

Lo que los detractores ignoran es que los Dodgers no son el único equipo que ha gastado mucho dinero este año para conseguir el título. Como demuestra el contrato de Ohtani, es la forma en que gastan lo que les diferencia de otras franquicias ricas del deporte.

Los New York Mets gastaron más de 340 millones de dólares, los New York Yankees 319 millones y los Philadelphia Phillies 308 millones. Ninguno de ellos sigue jugando.

Los Dodgers siguen jugando, y una de las razones es su oportunismo.

Cuando los Boston Red Sox buscaban un lugar donde colocar a Mookie Betts antes de que se convirtiera en agente libre, los Dodgers lo ficharon y le ofrecieron una extensión de contrato. Cuando los Atlanta Braves se negaron a ofrecer una extensión de seis años a Freddie Freeman, los Dodgers intervinieron y lo hicieron.

Otra cosa que ayuda: los jugadores quieren jugar para ustedes.

Consideren el caso de los San Francisco Giants, que no consiguen convencer a los jugadores estrella para que acepten su dinero.

Los Giants intentaron fichar a Bryce Harper, quien los rechazó. Intentaron fichar a Aaron Judge, quien los rechazó. Intentaron fichar a Ohtani, quien los rechazó. Intentaron fichar a Yoshinobu Yamamoto, quien los rechazó.

¿Ve la pauta?

Al no poder fichar a un bateador de impacto en la agencia libre, los Giants centraron su atención en el mercado de traspasos y adquirieron un activo en dificultades, el descontento Rafael Devers. Aún así, no lograron clasificarse para la postemporada.

Los Dodgers no tienen ningún problema para atraer talento. Clasificado como amateur internacional por ser menor de 25 años, Roki Sasaki solo podía firmar un contrato de ligas menores este invierno. Aunque las primas por fichaje que se le podían ofrecer variaban de un equipo a otro, las diferencias eran relativamente pequeñas. Su agente le instó a minimizar las consideraciones económicas a la hora de elegir equipo.

Sasaki eligió a los Dodgers.

Jugadores como Blake Snell, Will Smith y Max Muncy firmaron contratos que podrían estar por debajo del mercado para venir o quedarse en los Dodgers.

También está el factor Ohtani.

Ohtani no quería que el equipo que lo fichara se viera perjudicado económicamente, por lo que insistió en que aplazara la mayor parte de su contrato de 10 años y 700 millones de dólares. Los Dodgers le pagan a Ohtani solo 2 millones de dólares al año, y el resto se le pagará cuando se retire.

Sin el acuerdo de Ohtani de aplazar los pagos, quién sabe si los Dodgers habrían fichado a los otros lanzadores que componen su dominante rotación, Yamamoto, Snell y Tyler Glasnow.

Pero la cuestión es que gastan.

“Invertimos dinero en el equipo, como usted sabe”, dijo Walter. “Intentamos ganar”.

Nada impide que cualquier otro equipo asuma los compromisos financieros necesarios para competir con los Dodgers. Las franquicias no tienen que obtener ganancias anuales para ser lucrativas, ya que su valor se ha disparado. Los equipos que se compraron por cientos de millones de dólares ahora valen miles de millones.

Ejemplo: Arte Moreno compró los Angels en 2003 por 183.5 millones de dólares. Forbes los valora hoy en día en 2750 millones de dólares. Si Moreno vende el equipo, obtendrá un enorme rendimiento de su inversión.

Las peticiones de un tope salarial no son más que justificaciones de propietarios tacaños para negarse a invertir en las instituciones cívicas que controlan.

Los Dodgers no están arruinando el béisbol. Puede que no hagan todo bien, pero en lo que respecta a sus gastos, están haciendo lo correcto para sus aficionados.