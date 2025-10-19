Tú. Y tú. Y tú también.

Todos criticaron a los Dodgers por mantenerse casi inmóviles en la fecha límite de cambios, pese a las evidentes carencias en el jardín izquierdo y el bullpen. Incluso este periódico tituló: “Andrew Friedman falló en la necesidad urgente de los Dodgers por un cerrador”.

¿Cómo podrían regresar los Dodgers a la Serie Mundial así?

Los Padres de San Diego se habían acercado a tres juegos y sacrificaron a uno de sus dos mejores prospectos para adquirir a Mason Miller. Los Phillies de Filadelfia, que terminarían la temporada regular con más victorias que los Dodgers, cambiaron prospectos por Jhoan Durán.

Los Dodgers —que habían gastado 85 millones de dólares en los relevistas veteranos Tanner Scott y Kirby Yates durante el invierno— habían conseguido sus tres salvamentos más recientes gracias a Alex Vesia, Jack Dreyer y Ben Casparius. Sus únicas adquisiciones en la fecha límite: Brock Stewart, un preparador que pronto se lesionaría por el resto del año, y Alex Call, un cuarto jardinero.

Los Padres no estarán en la Serie Mundial. Tampoco los Phillies.

Los Dodgers sí, y ahí estaba Friedman la noche del viernes, empapado en alcohol de celebración tras barrer la Serie de Campeonato, caminando entre charcos sobre plásticos protectores.

Ahora lo aman. Hace tres meses lo destrozaban.

“Sí”, dijo encogiéndose de hombros. “Viene con el trabajo”.

Friedman, presidente de operaciones de béisbol de los Dodgers, aprecia la pasión del público, aunque no necesariamente sus consejos.

“Lo que no puedo hacer es tomar decisiones basadas en lo que la gente cree que debemos hacer”, explicó. “Vamos a cometer errores. Vamos a ser agresivos y asumir riesgos.

“Nuestro objetivo es ser, esencialmente, el casino: acertar más veces de las que fallamos, y que eso nos dé un producto capaz de ganar la Serie Mundial”.

Ser el casino significa tener opciones, y acertar en alguna de ellas, en lugar de depender solo de una.

“En cuanto a no adquirir más pitcheo, pensamos que íbamos a dejar fuera del roster de playoffs a lanzadores talentosos de todos modos”, dijo Friedman. “No era algo tan urgente para nosotros como para otros”.

Retrocedamos.

En el jardín izquierdo, los Dodgers debían decidir si adquirían un bate productivo y cortaban a Michael Conforto, si buscaban un compañero de pelotón o simplemente lo mantenían. Eligieron a Alex Call, con un plan de contingencia para los playoffs.

“Debo decir que Kiké (Hernández) —haberlo adquirido el año pasado y renovado este año— fue parte del cálculo, por su historial en postemporada”, explicó el mánager Dave Roberts. “Eso no se nos pasó por alto”.

No es presumir si puedes respaldarlo. Los Dodgers incluyen octubre en su calendario cada año, así que podían permitirse cargar con el bajo promedio de Hernández (.255 de OBP, 0.1 WAR) durante seis meses, porque él se transforma en estrella en un solo mes. Hernández puede jugar en cualquier posición del infield o del outfield.

Conforto no fue incluido en el roster de playoffs. Hernández ha sido titular en todos los juegos de la postemporada, con un OBP de .375.

Eso resolvió el jardín izquierdo.

¿Y el cerrador?

Dodgers catcher Will Smith hugs pitcher Roki Sasaki after the final out of Game 4 of the NLCS on Friday. (Robert Gauthier / Los Angeles Times)

Friedman creía que el talento interno eventualmente produciría una respuesta, aun con tantos brazos de calidad disponibles en el mercado. Admite, sin embargo, que no imaginó que Roki Sasaki sería ese brazo, ya que estaba lesionado en la fecha límite y no se convirtió en relevista hasta mediados de septiembre.

“Internamente dijimos que todo se estaba alineando para que llegáramos a octubre en el pico de nuestra salud”, afirmó Stan Kasten, presidente de los Dodgers. “Y si ese era el caso, nos encantaba nuestra rotación, nuestro lineup y nuestro bullpen”.

Aun así, mientras los abridores se recuperaban, los Dodgers apostaron fuerte al no sumar un relevista de alto impacto. Scott, Yates, Brusdar Graterol, Michael Kopech y Evan Phillips estaban lesionados, inefectivos o ambas cosas.

En la postemporada, Sasaki ha permitido solo una carrera y tres hits en ocho entradas, con tres salvamentos —los mismos que Yates tuvo en toda la temporada regular.

“Esos cambios de julio por relevistas… por eso intentamos ser agresivos durante el invierno”, explicó Friedman.

“No solo los precios están fuera de control; la misma volatilidad de los relevistas que sufríamos en ese momento puede seguir ocurriendo después de hacer un cambio”.

Miller y Durán —y también David Bednar— rindieron bien con sus nuevos equipos. Camilo Doval y Ryan Helsley no. Los Dodgers conservaron sus prospectos y esperaron que la solución surgiera desde dentro.

“No íbamos a hacer algo que consideráramos una tontería solo para calmar la situación del momento”, dijo Friedman. “Así es como debemos operar y explicarlo de la forma más clara posible.

“Dicho esto, vamos a cometer errores. Bastantes. Pero nuestro objetivo es aprender de ellos y acertar más veces de las que fallamos”.

Lo que parecían dos grandes errores en su momento, no lo fueron. Friedman ha construido dos equipos campeones de Serie Mundial en cinco años, y parece tener un tercero en camino, así que difícilmente pueda llamársele un tonto, sin importar lo que digan las redes o los comentarios en línea.

Tal vez el boleto a la Serie Mundial sirva para silenciar a sus críticos entre los fanáticos.

“Están disfrutando el éxito”, dijo Friedman. “Y me alegra que así sea”.

Ganar la fecha límite de cambios no es el objetivo. Ganar el trofeo de campeón sí lo es. Y los Dodgers, siempre desconcertantes pero siempre contendientes, están a solo cuatro victorias de lograrlo.