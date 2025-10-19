Así quedaron los playoffs de la MLS 2025

Un aficionado del Los Angeles FC reacciona durante la segunda mitad de un partido de la MLS contra el Toronto FC, el miércoles 8 de octubre de 2025, en Los Ángeles.

La Major League Soccer anunció el calendario y los detalles de transmisión de la Primera Ronda, en una serie al mejor de tres de los Playoffs de la MLS 2025.

El formato, que repite el sistema local–visitante–local, garantiza al menos un partido en casa para cada equipo clasificado. El Juego 1 se disputará en el estadio del club mejor posicionado en la tabla; el Juego 2, en el del equipo con menor posición, y, de ser necesario, el Juego 3 regresará a casa del conjunto con mejor clasificación.

En caso de empate durante el tiempo reglamentario en los partidos de primera ronda, no habrá prórroga y el ganador se definirá mediante una tanda de penaltis. El primer equipo en ganar dos partidos avanzará a las Semifinales de Conferencia.

El LAFC iniciará su camino en los playoffs como tercer sembrado de la Conferencia Oeste, enfrentando al Austin FC, sexto clasificado. El primer duelo de la serie será el miércoles 29 de octubre a las 7:30 p.m. (PT) en el BMO Stadium.

Los angelinos cerraron la temporada regular con un récord de 17 victorias, 8 derrotas y 9 empates (60 puntos). El equipo buscará llegar a la final de la MLS Cup por tercera vez en los últimos cuatro años, luego de coronarse en 2022 y alcanzar la final en 2023.

Por su parte, el debutante San Diego FC será anfitrión de su primer partido de postemporada el domingo 26 de octubre, en el Snapdragon Stadium, en un encuentro presentado por Sharp HealthCare. El rival saldrá del Partido de Repechaje del Oeste entre Portland Timbers y Real Salt Lake.

SDFC, que terminó primero en la Conferencia Oeste con 19 triunfos y 63 puntos en su temporada inaugural, abrirá la serie al mejor de tres como local.

El Juego 2 será el sábado 1 de noviembre a las 6:30 p.m. (PT) en condición de visitante, y si la serie se extiende, el decisivo Juego 3 se jugará el domingo 9 de noviembre nuevamente en el Snapdragon Stadium.

Todos los partidos de los playoffs serán transmitidos en vivo por MLS Season Pass en Apple TV,

Calendario de los MLS Cup Playoffs 2025

Partidos de Repechaje

Miércoles, 22 de octubre

No. 8 Chicago Fire FC vs. No. 9 Orlando City SC

8:30 p.m. ET transmisión / 8:42 p.m. ET Inicio del partido

(SeatGeek Stadium, MLS Season Pass y Apple TV)

No. 8 Portland Timbers vs. No. 9 Real Salt Lake

10:30 p.m. ET transmisión / 10:42 p.m. ET Inicio del partido

(Providence Park, MLS Season Pass y Apple TV)

Primera Ronda Serie Mejor de 3: Juego 1

Viernes, 24 de octubre

Conferencia Este – No. 3 Inter Miami CF vs. No. 6 Nashville SC

8:00 p.m. ET transmisión / 8:25 p.m. ET Inicio del partido

(Chase Stadium, MLS Season Pass y Apple TV, FS1, Fox Deportes, TSN, RDS)

Domingo, 26 de octubre

Conferencia Este – No. 1 Philadelphia Union vs. No. 8 Chicago Fire FC / No. 9 Orlando City SC

5:30 p.m. ET transmisión / 5:55 p.m. ET Inicio del partido

(Subaru Park, MLS Season Pass y Apple TV, FS1, Fox Deportes)

Conferencia Oeste – No. 2 Vancouver Whitecaps FC vs. No. 7 FC Dallas

7:30 p.m. ET transmisión / 7:42 p.m. ET Inicio del partido

(BC Place, MLS Season Pass y Apple TV)

Conferencia Oeste – No. 1 San Diego FC vs. No. 8 Portland Timbers / No. 9 Real Salt Lake

9:30 p.m. ET transmisión / 9:42 p.m. ET Inicio del partido

(Snapdragon Stadium, MLS Season Pass y Apple TV)

Lunes, 27 de octubre

Conferencia Este – No. 2 FC Cincinnati vs. No. 7 Columbus Crew

6:45 p.m. ET transmisión / 6:55 p.m. ET Inicio del partido

(TQL Stadium, MLS Season Pass y Apple TV, FS1, Fox Deportes, TSN, RDS)

Conferencia Oeste – No. 4 Minnesota United FC vs. No. 5 Seattle Sounders FC

9:00 p.m. ET transmisión / 9:00 p.m. ET Inicio del partido

(Allianz Field, MLS Season Pass y Apple TV, FS1, Fox Deportes, TSN, RDS)

Martes, 28 de octubre

Conferencia Este – No. 4 Charlotte FC vs. No. 5 New York City FC

6:45 p.m. ET transmisión / 6:55 p.m. ET Inicio del partido

(Bank of America Stadium, MLS Season Pass y Apple TV, FS1, Fox Deportes, TSN, RDS)

Miércoles, 29 de octubre

Conferencia Oeste – No. 3 LAFC vs. No. 6 Austin FC

10:30 p.m. ET transmisión / 10:42 p.m. ET Inicio del partido

(BMO Stadium, MLS Season Pass y Apple TV)

Primera Ronda Serie Mejor de 3: Juego 2

Sábado, 1 de noviembre

Conferencia Este – No. 5 New York City FC vs. No. 4 Charlotte FC

3:30 p.m. ET transmisión / 3:42 p.m. ET Inicio del partido

(Yankee Stadium, MLS Season Pass y Apple TV)

Conferencia Este – No. 8 Chicago Fire FC / No. 9 Orlando City SC vs. No. 1 Philadelphia Union

5:30 p.m. ET transmisión / 5:42 p.m. ET Inicio del partido

(SeatGeek Stadium / Inter&Co Stadium, MLS Season Pass y Apple TV)

Conferencia Este – No. 6 Nashville SC vs. No. 3 Inter Miami CF

7:30 p.m. ET transmisión / 7:42 p.m. ET Inicio del partido

(GEODIS Park, MLS Season Pass y Apple TV)

Conferencia Oeste – No. 7 FC Dallas vs. No. 2 Vancouver Whitecaps FC

9:30 p.m. ET transmisión / 9:42 p.m. ET Inicio del partido

(Toyota Stadium, MLS Season Pass y Apple TV, TSN , RDS)

Conferencia Oeste – No. 8 Portland Timbers / No. 9 Real Salt Lake vs. No. 1 San Diego FC

9:30 p.m. ET transmisión / 9:42 p.m. ET Inicio del partido

(Providence Park / America First Field, MLS Season Pass y Apple TV)

Domingo, 2 de noviembre

Conferencia Este – No. 7 Columbus Crew vs. No. 2 FC Cincinnati

6:30 p.m. ET transmisión / 6:42 p.m. ET Inicio del partido

(Lower.com Field, MLS Season Pass y Apple TV)

Conferencia Oeste – No. 6 Austin FC vs. No. 3 LAFC

8:30 p.m. ET transmisión / 8:55 p.m. ET Inicio del partido

(Q2 Stadium, MLS Season Pass y Apple TV)

Lunes, 3 de noviembre

Conferencia Oeste – No. 5 Seattle Sounders FC vs. No. 4 Minnesota United FC

10:30 p.m. ET transmisión / 10:55 p.m. ET Inicio del partido

(Lumen Field, MLS Season Pass y Apple TV, FS1, Fox Deportes, TSN, RDS)

Primera Ronda Serie Mejor de 3: Juego 3 (si es necesario)

Viernes, 7 de noviembre

Conferencia Este – No. 4 Charlotte FC vs. No. 5 New York City FC

Por Confirmar

(Bank of America Stadium, MLS Season Pass y Apple TV)

Conferencia Oeste – No. 2 Vancouver Whitecaps FC vs. No. 7 FC Dallas

Por Confirmar

(BC Place, MLS Season Pass y Apple TV)

Sábado 8 de noviembre

Conferencia Este – No. 1 Philadelphia Union vs. No. 8 Chicago Fire FC / No. 9 Orlando City SC

Por Confirmar

(Subaru Park, MLS Season Pass y Apple TV)

Conferencia Este – No. 2 FC Cincinnati vs. No. 7 Columbus Crew

Por Confirmar

(TQL Stadium, MLS Season Pass y Apple TV)

Conferencia Este – No. 3 Inter Miami CF vs. No. 6 Nashville SC

Por Confirmar

(Chase Stadium, MLS Season Pass y Apple TV)

Conferencia Oeste – No. 3 LAFC vs. No. 6 Austin FC

Por Confirmar

(BMO Stadium, MLS Season Pass y Apple TV)

Conferencia Oeste – No. 4 Minnesota United FC vs. No. 5 Seattle Sounders FC

Por Confirmar

(Allianz Field, MLS Season Pass y Apple TV)

Domingo, 9 de noviembre

Conferencia Oeste – No. 1 San Diego FC vs. No. 8 Portland Timbers / No. 9 Real Salt Lake

Por Confirmar

(Snapdragon Stadium, MLS Season Pass y Apple TV)

Semifinales de Conferencia

Sábado, 22 de noviembre – domingo, 23 de noviembre

Finales de Conferencia

Sábado, 29 de noviembre – domingo, 30 de noviembre

MLS Cup 2025

Sábado, 6 de diciembre

2:30 p.m. ET / MLS Season Pass y Apple TV, FOX, FOX Deportes, TSN, RDS