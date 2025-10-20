Cuándo, dónde y a qué hora jugarán Dodgers vs. Azulejos de Toronto en Serie Mundial 2025

El lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, Roki Sasaki (11), lanza durante el cuarto partido de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de béisbol contra los Cerveceros de Milwaukee, el viernes 17 de octubre de 2025, en Los Ángeles. (Foto AP/Ashley Landis)

Los Dodgers de Los Ángeles ya conocen a su rival para el Clásico de Otoño. Los Azulejos de Toronto avanzaron esta noche a la Serie Mundial 2025 por primera vez en 32 años, tras vencer 4-3 a los Marineros de Seattle en el Juego 7 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Con el triunfo, Toronto aseguró la ventaja de local y recibirá los primeros dos juegos de la serie en el Rogers Centre. Todos los encuentros están programados para iniciar a las 5 p.m. (hora del Pacífico).

Para los Dodgers, esta será su quinta aparición en una Serie Mundial en las últimas nueve temporadas. El equipo angelino buscará convertirse en el primer campeón consecutivo desde los Yanquis de Nueva York en el año 2000.

Los actuales monarcas de las Grandes Ligas vienen de barrer a los Cerveceros de Milwaukee en la Serie de Campeonato y confían nuevamente en su sólido cuerpo de lanzadores. Tyler Glasnow, Blake Snell, Yoshinobu Yamamoto y Shohei Ohtani llegan en gran forma.

Toronto, por su parte, regresa a la Serie Mundial por primera vez desde 1993, cuando conquistó el segundo de sus títulos consecutivos, en una etapa dorada liderada entonces por Joe Carter y compañía.

Así se jugará la Serie Mundial 2025:

Juego 1: Viernes, 24 de octubre, Dodgers en Toronto, 8 p. m. ET / 5 p. m. PT

Juego 2: Sábado, 25 de octubre,Dodgers en Toronto, 8 p. m. ET / 5 p. m. PT

Juego 3: Lunes, 27 de octubre, Azulejos en Los Ángeles, 8 p. m. ET / 5 p. m. PT

Juego 4: Martes, 28 de octubre, Azulejos en Los Ángeles, 8 p. m. ET / 5 p. m. PT

*Juego 5: Miércoles, 29 de octubre, Azulejos en Los Ángeles, 8 p. m. ET / 5 p. m. PT

*Juego 6: Viernes, 31 de octubre, Dodgers en Toronto, 8 p. m. ET / 5 p. m. PT

*Juego 7: Sábado, 1 de noviembre, Dodgers en Toronto, 8 p. m. ET / 5 p. m. PT

*De ser necesario