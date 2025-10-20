NBA por Prime busca redefinir la forma en que los aficionados ven el baloncesto

Con 167 metros de pantallas LED, 2500 pantallas LED, 1200 metros cuadrados, lo último en tecnología, funciones interactivas y una cancha de baloncesto de media pista, el nuevo estudio NBA on Prime busca celebrar el pasado, el presente y el futuro de este deporte, permitiendo a los aficionados estar mucho más cerca del juego que nunca.

En julio de 2024, la NBA y Amazon Prime Video llegaron a un acuerdo de 11 años, convirtiéndose en el servicio de streaming exclusivo para la temporada 2025-2026. Prime Video tendrá los derechos exclusivos a nivel mundial de 66 partidos de la temporada regular en Estados Unidos y 86 partidos a nivel internacional.

La NBA en Prime busca ser algo más que una nueva opción de visualización para la audiencia; supone un cambio significativo en el panorama de las retransmisiones deportivas. La NBA está superando los límites de la televisión tradicional y adoptando el concepto “digital first” o primero digital, que ya consumen las audiencias más jóvenes.

“Nuestra capacidad para añadir la NBA al mundo del streaming nos permite incorporar algo de tecnología a este deporte y permite a los aficionados ver el baloncesto desde una perspectiva diferente”, afirmó el analista y exjugador de los Clippers, Blake Griffin.

Este nuevo nivel de streaming permite a los aficionados disfrutar del deporte de una forma diferente, con acceso entre bastidores mediante una función interactiva que denominan “rayos X”, una cancha de baloncesto LED, estadísticas en tiempo real y comentarios jugada a jugada.

El estudio tiene dos plantas, en las que cada centímetro se ha diseñado para crear un lugar divertido, cómodo y relajado donde los analistas puedan analizar el baloncesto. Lo llaman “NBA House”. Cada una de las plantas tiene un propósito diferente. La planta superior es donde se encuentra la mesa principal y donde se grabará el programa previo al partido. En el salón de la planta baja, los analistas presentarán el programa posterior al partido “NBA Nightcap”, de una hora de duración, en el que mostrarán los momentos más destacados, realizarán demostraciones y analizarán el partido.

Vista del estudio durante la presentación del nuevo NBA On Prime Studio de Prime Video en The Culver Studios el 14 de octubre de 2025 en Culver City, California. (Foto de Phillip Faraone/Getty Images para Prime Video)

El espacio es totalmente personalizable para el equipo; Prime Video ha añadido funciones interactivas e innovaciones tecnológicas para que el equipo pueda contar, mostrar y explicar el baloncesto de la mejor manera posible.

“Creo que en este mundo, ahora que vivimos aquí, todo cambia rápidamente y hay que adaptarse, pero hay cosas muy interesantes en el estudio, con el suelo y todo tipo de gráficos que pueden hacer ahora”, dijo el analista del estudio Dirk Nowitzki.

La característica más emocionante del estudio son las pantallas LED: las 2500 pantallas cubren las paredes, los suelos y se muestran por todo el estudio. Esto redefine la forma en que los aficionados ven el baloncesto y cómo pueden entender y experimentar el juego.

Imagen del estudio de Prime para las transmisiones de la NBA. (Foto cortesía de Prime Video)

El suelo LED puede transformarse para mostrar cualquier pabellón de la NBA y mostrar datos visuales de los jugadores y dónde lanzan mejor. El espacio funcional de media cancha tiene un aro donde los analistas pueden participar y demostrar ciertas jugadas y conceptos.

Prime Video también cuenta con un avanzado sistema de cámaras instalado en varios pabellones. El sistema incluye cámaras voladoras punto a punto, cámaras de alta velocidad de fotogramas y drones.

“La tecnología de nuestro estudio puede atraer a más aficionados al juego o explicar el juego a un nivel más profundo que haga que la gente se entusiasme más con los partidos”, afirmó Steve Nash, dos veces MVP y analista.

(De izquierda a derecha) Taylor Rooks, Udonis Haslem, Blake Griffin, Dirk Nowitzki y Steve Nash hablan durante la presentación del nuevo estudio NBA On Prime de Prime Video en The Culver Studios el 14 de octubre de 2025 en Culver City, California. (Phillip Faraone/Getty Images for Prime Video)

Nash se une a Prime Video como analista deportivo junto con Taylor Rooks, Dirk Nowitzki, Blake Griffin, Candace Parker, John Wall, Udonis Haslem, Dwyane Wade y otros.

El estudio de la NBA de Prime Video está haciendo algo más que reinventar la retransmisión deportiva y cambiar la forma en que se muestran los partidos; está transformando la forma en que los aficionados sienten, experimentan, entienden y ven el juego, combinando tecnología de última generación con la energía que define al gran baloncesto.

Los países excluidos de este acuerdo de la NBA y Prime son China, Polonia, Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Canadá y los Países Bajos.

