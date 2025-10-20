Tracy Cortez y el orgullo de seguir siendo la del barrio: ‘Represento a la raza’

Tracy Cortez se prepara para enfrentar una vez más a Erin Blanchfield, a quien derrotó en 2019 en Invicta FC 34.

A Tracy Cortez no le interesa hablar mal de su oponente. No lo necesita. En un deporte que se alimenta de la provocación y el ruido, la peleadora de raíces mexicanas prefiere la serenidad, el trabajo silencioso y la fe.

“La gente quiere que yo hable mal de ella para hacer promoción a la pelea, pero eso no es mi carácter”, dijo Cortez (12-2). “Yo sé mi meta, yo sé lo que tengo que hacer, y lo hago con respeto”.

El próximo 15 de noviembre (3 p.m. PT, ESPN+) en la velada de UFC 322, en el imponente Madison Square Garden de Nueva York, Cortez (11-1) tendrá un nuevo capítulo con Erin Blanchfield (13-2), seis años después de haberla enfrentado, y derrotado por decisièn dividida, en Invicta FC 34, cuando ambas daban sus primeros pasos en el profesionalismo.

“Las dos éramos jóvenes”, recordó Tracy, quien también es representante de Project Rock de Dwayne Johnson. “Ella ha crecido como atleta, y yo también he crecido, aunque la vida me ha detenido un poco más. Pero es bonito ver cómo el tiempo nos vuelve a juntar”.

En estos seis años, Cortez no solo ha evolucionado como atleta. También ha atravesado una transformación más profunda, la de una mujer que ha aprendido a convertir el dolor en impulso.

“He crecido mucho, no solo dentro de la jaula, sino también afuera”, dijo la peleadora de 31 años. “La persona que peleó hace años con Erin no es la misma de hoy”.

Ese crecimiento no fue gratuito. La vida de Cortez ha estado marcada por la pérdida —su hermano José, su mayor inspiración, falleció de cáncer en 2011— y por la fortaleza emocional que surgió de esos golpes.

“Comencé este camino para terminar algo que él no pudo terminar”, dijo Cortez. “Cada vez que gano, le digo: ‘Hermano, ganamos otra’. Y cuando estoy corriendo o cansada, le hablo mucho, le digo ‘ayúdame’. Él siempre está conmigo”.

Cortez habla de su madre con una mezcla de tristeza y gratitud, como quien carga un legado.

Tras la segunda tragedia en sus apenas 20 años de edad, Cortez no desvaneció, por el contrario, se hizo más fuerte y usó ese impulso para lograr las metas que tenía en ese momento.

“Antes de que mi mamá falleciera, me quedé con ese sentimiento de querer hacerla sentir orgullosa. Y ahora tengo a mi papá vivo, gracias a Dios, y quiero que vea que su hija está honrando el apellido Cortez. Que sepa que no estoy donde comencé, que he crecido y sigo luchando por ellos”, afirmó.

Esa fuerza emocional, moldeada entre la fe y el sufrimiento, es la que la sostiene en cada campamento y en cada pelea. Ella levanta la mirada y ante el cansancio, le habla a su hermano y le pide fuerzas. También recuerda a su madre y en todo lo que vivió.

“Eso me da energía. Eso me levanta”.

Más allá del octágono, Cortez se ha convertido en una figura muy querida entre los aficionados latinos, especialmente en Arizona, donde creció. Su autenticidad y su origen humilde la han hecho cercana a una comunidad que la siente como una de las suyas.

“Yo sé de dónde vengo. Represento a la raza”, afirma. “Puedo ir a México, caminar por las calles, comerme un platito de frijoles con arroz y una tortilla. Yo no he cambiado. Dios me ha bendecido, pero sigo siendo Tracy Cortez, la del barrio. La gente se conecta conmigo porque soy vulnerable. Hablo de mi historia con el corazón, sin máscaras. Si mi historia puede ayudar a una sola persona, entonces ya valió la pena”.

Durante el Mes de la Herencia Hispana, Cortez reflexionó sobre lo que significa ser una mujer latina en el deporte más brutal del planeta. Su mensaje es claro: amor propio, respeto y orgullo.

“Para una mujer, lo más importante es quererse y honrarse. A veces es fácil caer en lo que se ve en las redes, pero debemos respetarnos”, explicó. “Mi mamá me enseñó con su ejemplo lo que es una mujer fuerte, y ahora que mi papá todavía vive, quiero que esté orgulloso de mí y del apellido Cortez”.

El dolor que dejó la enfermedad en su familia se transformó en un compromiso moral. Tracy quiere, algún día, involucrarse en proyectos que ayuden a quienes luchan contra el cáncer.

“No he tenido la oportunidad todavía, pero me encantaría. Es un tema muy fuerte, algo que no le deseo ni a mi peor enemigo”, dijo la peleadora de peso mosca. “He aprendido a cambiar la mentalidad del ‘¿por qué me pasa esto?’ a ‘gracias por lo que tuve’. Y quiero que eso ayude a otros”.

Su historia de superación y disciplina llamó la atención de uno de los nombres más grandes del entretenimiento, Dwayne ‘The Rock’ Johnson. Project Rock, la marca de motivación y entrenamiento del actor, la eligió como una de sus representantes.

“Fue un honor. Me dijeron que represento la fuerza, el esfuerzo, el grind. Y ver con quién trabaja Project Rock —atletas top del mundo— fue una bendición. Yo apenas comenzaba mi carrera, y me eligieron por ser quien soy”, dijo Cortez.