Nueve preocupaciones que deberían tener los Dodgers al enfrentarse a los Blue Jays en la Serie Mundial

From top right: Shohei Ohtani, Blake Snell and Tommy Edman, George Springer, Trey Yesavage and Vladimir Guerrero Jr.
(Fotografías de Associated Press y Getty Images; ilustración fotográfica de Tim Hubbard / Los Angeles Times.)

Los Dodgers se enfrentarán en la Serie Mundial a los Toronto Blue Jays, que se clasificaron para la Final de Otoño por primera vez desde 1993 tras derrotar a los Seattle Mariners en la ALCS.

Jack Harris
Por Jack Harris
Staff Writer Seguir
1

La última vez que los Dodgers visitaron Toronto, la organización de los Blue Jays estaba en su peor momento.

El club se encaminaba hacia el último puesto de la División Este de la Liga Americana en 2024. Sus aficionados estaban descontentos con una pretemporada muy decepcionante. Y el público del Rogers Centre abucheaba a la estrella de los Dodgers, Shohei Ohtani, que rechazó a los Blue Jays después de que fueran finalistas en su proceso de agencia libre para fichar por Los Ángeles.

Qué diferencia pueden marcar un par de años.

Cuando los Dodgers regresen a Toronto esta semana, será para el primer partido de la Serie Mundial, que comenzará el viernes por la noche.

Antes del primer partido del viernes por la noche, aquí tienen nueve cosas que deben saber sobre los Blue Jays.

2

Bateando las bolas lentas

Los Blue Jays tuvieron una de las mejores ofensivas de las Grandes Ligas este año, ocupando el cuarto lugar en anotaciones, el primero en promedio de bateo y el tercero en OPS.

Cómo lo lograron: siendo la mejor alineación del béisbol contra lanzamientos lentos y con efecto.

Contra lanzamientos que no eran bolas rápidas, ningún equipo de la MLB tuvo un promedio más alto (.258), un mejor porcentaje de slugging (.423) o una tasa de fallos más baja (25,8 %) que Toronto.

También se defendieron bien contra los lanzadores rápidos, con un promedio de bateo de .272 (el séptimo mejor promedio) y un porcentaje de slugging de .431 (igual al promedio de la liga). Pero su habilidad para batear lanzamientos lentos fue excepcional. El siguiente equipo más cercano en promedio contra lanzamientos que no eran rápidos fue el Kansas City Royals, que quedó 16 puntos por detrás de los Blue Jays en esa categoría.

Esto podría suponer un reto para el equipo de los Dodgers, que se ha apoyado en gran medida en lanzamientos secundarios esta postemporada (lanzando bolas no rápidas más del 50 % de las veces) y cuenta con una rotación de lanzadores con lanzamientos de gran calidad (desde el cambio de velocidad de Blake Snell hasta el splitter de Yoshinobu Yamamoto, pasando por la combinación de slider y curva de Tyler Glasnow).

3

La fiesta de presentación de Vlad Jr.

Vladimir Guerrero Jr. era un nombre importante en el béisbol, gracias a su famoso apellido, desde el día en que llegó a las Grandes Ligas en 2019.

En las siete temporadas transcurridas desde entonces, se ha convertido en una de las mayores estrellas de este deporte, llegando a ser cinco veces All-Star y con un promedio de más de 30 jonrones por año desde 2021.

Y este octubre, su ascenso ha culminado con una de las mejores actuaciones de bateo en los playoffs de la historia de la MLB, con Guerrero bateando entre los mejores de todos los tiempos entre los jugadores con al menos 40 apariciones al bate en una postemporada.

El bateador de 26 años es difícil de eliminar, una amenaza constante en base (ha llegado a salvo en más de la mitad de sus turnos al bate) y la mayor amenaza de bateo de Toronto (también tiene tres dobles).

Es el rostro de la franquicia y el epítome de lo que hace tan peligrosa la alineación de los Blue Jays. Además, tiene buenos números contra la rotación de los Dodgers, con un promedio de .323 en su carrera contra Glasnow, Snell y Ohtani combinados (nunca se ha enfrentado a Yamamoto).

4

Springer sigue en forma

Toronto Blue Jays' George Springer follows
George Springer, de los Toronto Blue Jays, conecta un doble impulsador contra los Seattle Mariners durante el cuarto partido de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.
(Abbie Parr / Associated Press)

Al comenzar la temporada con 35 años y tras su peor rendimiento ofensivo en 2024, la carrera de George Springer parecía estar en declive a principios de año.

Sin embargo, ha logrado lo que quizá sea la mejor de sus 12 temporadas en la MLB.

Springer, ahora con 36 años, bateó el mejor promedio de su carrera, .309, para los Blue Jays este año, con 32 jonrones, 84 carreras impulsadas y un OPS de .959 (marcas que no había alcanzado desde 2019, cuando era miembro de los Houston Astros).

Springer también es un villano conocido para los aficionados de los Dodgers, ya que formó parte del equipo de los Astros que robó señales en 2017. Sin embargo, ha vuelto a encontrar el éxito en su segunda etapa en Toronto, donde aporta a los Blue Jays su experiencia como veterano de octubre en un equipo en el que no hay ningún otro jugador titular mayor de 30 años.

5

Las sorpresas de octubre

Los jugadores polivalentes Ernie Clement, Addison Barger y Nathan Lukes fueron jugadores productivos para los Blue Jays este año, combinando un promedio de bateo de .260 con 42 jonrones y 189 carreras impulsadas en la temporada regular.

Pero este otoño, estos jugadores anteriormente anónimos han llevado su juego a otro nivel.

Clement, un veterano de 29 años que ha encontrado su hogar en los Blue Jays durante las dos últimas temporadas, está bateando con cinco hits de extra base, siete carreras impulsadas y un OPS este octubre. Barger, una antigua elección de sexta ronda en Toronto, y Lukes han aportado profundidad, equilibrio y un empuje inesperado a la alineación de los Blue Jays.

Han aportado profundidad, equilibrio y un empuje inesperado a la alineación de los Blue Jays, ayudando a compensar la ausencia del campocorto Bo Bichette con el tipo de actuaciones destacadas que a menudo pueden marcar la diferencia entre una postemporada corta y una larga racha en octubre.

6

¿Volverá Bichette?

Acerca de Bichette...

Tras una pésima temporada 2024, el dos veces All-Star volvió a estar en forma este año con un promedio de .311, 18 jonrones y 94 carreras impulsadas, solo por detrás de Guerrero y Springer en el equipo con un OPS de .840.

Sin embargo, no ha jugado desde el 6 de septiembre debido a un esguince de rodilla. La pregunta de esta semana: ¿será un factor importante en la Serie Mundial?

El mánager de los Blue Jays, John Schneider, ha dejado abierta esa posibilidad, señalando recientemente que Bichette ha hecho «progresos significativos» en su recuperación. Y si puede desempeñar algún tipo de papel en la Serie Mundial, eso añadirá aún más profundidad a la ya potente ofensiva de Toronto.

7

Una rotación experimentada

Toronto Blue Jays pitcher Kevin Gausman th
El lanzador de los Toronto Blue Jays, Kevin Gausman, lanza contra los Seattle Mariners durante el quinto partido de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

(Abbie Parr / Associated Press)

Los Blue Jays no pueden igualar el talento en su mejor momento de la rotación titular de los Dodgers. Pero han tenido mucha experiencia en el montículo este octubre.

Kevin Gausman, de 34 años y dos veces All-Star, ha sido el pilar del equipo, con una efectividad de 2,12 en tres aperturas (a pesar de tener solo 12 ponches en 17 entradas). El ex ganador del Cy Young Shane Bieber, adquirido en el cierre del mercado de fichajes procedente de Cleveland, regresó a finales de temporada tras una operación de Tommy John y también ha rendido a buen nivel en tres aperturas ().

Y luego está Max Scherzer, de 40 años y futuro miembro del Salón de la Fama, que tuvo la peor efectividad de su carrera (5,19) en una temporada regular acortada por las lesiones, pero solo cedió dos carreras en 5 ⅔ entradas en su única apertura en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

8

Una estrella novata revelación

El otro miembro de la rotación de Toronto se encuentra en el extremo opuesto del espectro de edades.

Aunque comenzó esta temporada en la liga menor A y no debutó en la MLB hasta mediados de septiembre, Trey Yesavage, de 22 años, se ha convertido en la sensación de octubre al norte de la frontera, tras ganar dos de sus tres aperturas gracias, sobre todo, a un splitter endiablado que cae del cielo en su lanzamiento de 1,93 metros.

Yesavage utilizó ese lanzamiento para dominar a los New York Yankees en la ALDS, donde consiguió 11 strikeouts en 5 ⅓ entradas sin encajar carreras. Luego, tras ceder cinco carreras en cuatro entradas en el segundo partido de la ALCS, se recuperó con una actuación de 5 ⅔ entradas y dos carreras en el sexto partido, que ayudó a Toronto a evitar la eliminación.

9

Grandes outs desde el bullpen

El bullpen de los Blue Jays, francamente, no ha estado muy bien en esta postemporada. Al llegar al séptimo partido del lunes, el grupo tenía una efectividad de 6,02 y solo un salvamento exitoso.

Sin embargo, en ese séptimo partido, los Blue Jays demostraron la capacidad que aún reside en ese grupo.

Louis Varland, un lanzador derecho adquirido en el cierre del mercado de fichajes, consiguió cuatro outs y solo cedió una carrera, y tiene una efectividad de 3,27 en los playoffs. Seranthony Domínguez, otra adquisición derecha del cierre del mercado, lanzó una entrada sin carreras y bajó su efectividad en octubre a 4,05.

Toronto utilizó a un par de titulares de allí, consiguiendo entradas sin anotaciones de Gausman y su compañero veterano Chris Bassitt.

Pero al final, las tres últimas eliminaciones fueron obra del veterano lanzador derecho Jeff Hoffman, un All-Star de 2024 que tuvo una decepcionante temporada de debut tras fichar por Toronto esta pretemporada, pero que ahora cuenta con las dos salvadas de la postemporada.

La gran debilidad del bullpen de los Blue Jays es su falta de profundidad en lanzadores zurdos dominantes. Mason Fluharty ha sido su mejor zurdo, pero tiene una efectividad de 6,23 en los playoffs. Brendon Little, Eric Lauer y el exjugador de los Dodgers Justin Bruihl también están en su plantilla, pero no han sido más efectivos.

10

Ventaja de jugar en casa

Los Blue Jays ganaron un partido más que los Dodgers en la temporada regular. Lo que significa que obtendrán una ventaja potencialmente importante al jugar en casa en la Serie Mundial.

Las 54 victorias en casa de Toronto este año fueron las segundas mejores de las Grandes Ligas, solo una menos que el mejor récord en casa de la liga, el de los Philadelphia Phillies. Y en los playoffs, el Rogers Centre ha sido una fortaleza cuando más importaba, con los Blue Jays ganando los dos partidos en casa en la ALDS y luego, a pesar de perder los partidos 1 y 2 en casa en la ALCS, regresando para conseguir dos victorias consecutivas en los partidos 6 y 7.

La ofensiva de los Blue Jays ha sido especialmente buena en el Rogers Centre este año, con un promedio de 5,32 carreras por partido en la temporada regular (frente a las 4,53 fuera de casa).

Jack Harris

Jack Harris covers the Dodgers for the Los Angeles Times. Before that, he covered the Angels, the Kings and almost everything else the L.A. sports scene had to offer. A Phoenix native, he originally interned at The Times before joining the staff in 2019.

