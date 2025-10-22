Nueve preocupaciones que deberían tener los Dodgers al enfrentarse a los Blue Jays en la Serie Mundial

La última vez que los Dodgers visitaron Toronto, la organización de los Blue Jays estaba en su peor momento.

El club se encaminaba hacia el último puesto de la División Este de la Liga Americana en 2024. Sus aficionados estaban descontentos con una pretemporada muy decepcionante. Y el público del Rogers Centre abucheaba a la estrella de los Dodgers, Shohei Ohtani , que rechazó a los Blue Jays después de que fueran finalistas en su proceso de agencia libre para fichar por Los Ángeles.

Qué diferencia pueden marcar un par de años.

Cuando los Dodgers regresen a Toronto esta semana, será para el primer partido de la Serie Mundial , que comenzará el viernes por la noche.

Antes del primer partido del viernes por la noche, aquí tienen nueve cosas que deben saber sobre los Blue Jays.