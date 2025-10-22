Nueve preocupaciones que deberían tener los Dodgers al enfrentarse a los Blue Jays en la Serie Mundial

El bullpen de los Blue Jays, francamente, no ha estado muy bien en esta postemporada. Al llegar al séptimo partido del lunes, el grupo tenía una efectividad de 6,02 y solo un salvamento exitoso.
Sin embargo, en ese séptimo partido, los Blue Jays demostraron la capacidad que aún reside en ese grupo.
Louis Varland, un lanzador derecho adquirido en el cierre del mercado de fichajes, consiguió cuatro outs y solo cedió una carrera, y tiene una efectividad de 3,27 en los playoffs. Seranthony Domínguez, otra adquisición derecha del cierre del mercado, lanzó una entrada sin carreras y bajó su efectividad en octubre a 4,05.
Toronto utilizó a un par de titulares de allí, consiguiendo entradas sin anotaciones de Gausman y su compañero veterano Chris Bassitt.
Pero al final, las tres últimas eliminaciones fueron obra del veterano lanzador derecho Jeff Hoffman, un All-Star de 2024 que tuvo una decepcionante temporada de debut tras fichar por Toronto esta pretemporada, pero que ahora cuenta con las dos salvadas de la postemporada.
La gran debilidad del bullpen de los Blue Jays es su falta de profundidad en lanzadores zurdos dominantes. Mason Fluharty ha sido su mejor zurdo, pero tiene una efectividad de 6,23 en los playoffs. Brendon Little, Eric Lauer y el exjugador de los Dodgers Justin Bruihl también están en su plantilla, pero no han sido más efectivos.