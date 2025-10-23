De Tijuana a la Serie Mundial: Alejandro Kirk será el primer catcher mexicano en el Clásico de Otoño

Alejandro Kirk de los Azulejos de Toronto tras batear un grand slam ante los Rays de Tampa Bay, el domingo 28 de septiembre de 2025, en Toronto.

Alejandro Kirk no es el típico catcher que juega una Serie Mundial. Para empezar, mide apenas cinco pies con ocho pulgadas y pesa 245 libras. En algunas ocasiones dicen que lo han confundido con un trabajador del estadio, por su apariencia física.

Pero el originario de Tijuana ha demostrado que la corpulencia física no define el talento, especialmente detrás del plato, una de las posiciones más exigentes del béisbol. En esta postemporada ha brillado también con el bate al sumar tres jonrones, 10 imparables y siete carreras anotadas.

Este viernes, cuando los Azulejos de Toronto reciban a los Dodgers de Los Ángeles en el Juego 1 de la Serie Mundial, Kirk se convertirá en el primer receptor mexicano en disputar un Clásico de Otoño.

“Fue un sueño el jugar una Serie Mundial, pero no ha sido nada fácil”, aceptó Kirk en entrevista con La Séptima Entrada este jueves durante el día de medios en Toronto. “Siento que he trabajado muy fuerte para estar aquí”.

Kirk, exjugador de los Toros de Tijuana, comenzó a jugar béisbol desde niño como catcher, la misma posición que sus hermanos Juan y Andrés, ambos peloteros profesionales en la Liga Mexicana de Béisbol.

Firmado por los Blue Jays en 2016 como agente libre internacional, el tijuanense subió poco a poco en las Ligas Menores hasta lograr su debut en Grandes Ligas el 12 de septiembre de 2020. En ese momento se convirtió en el primer pelotero de posición nacido en México en vestir el uniforme de Toronto en 41 años.

A sus 26 años, Kirk ya presume dos participaciones en el Juego de Estrellas y un Bate de Plata, obtenido en 2022, en el que se convirtió en el primer catcher en la historia de los Azulejos en ganar ese premio.

Alejandro Kirk, de los Toronto Blue Jays, recorre las bases para anotar tras un sencillo de Ernie Clement durante la sexta entrada del quinto partido de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de béisbol contra los Seattle Mariners, el viernes 17 de octubre de 2025, en Seattle. (AP Photo/Abbie Parr) (Abbie Parr / Associated Press)

Admirador de Albert Pujols, el catcher mexicano confía plenamente en su equipo para sorprender a los campeones defensores.

“Confío en los abridores, en el bullpen; hemos hecho un gran trabajo en toda la temporada; se ve en los resultados”, declaró Kirk en entrevista con FOX Deportes.

También destacó a su equipo, el cual vino de un 0-2 en la Serie de Campeonato para regresar a una Serie Mundial.

Alejandro Kirk, de los Toronto Blue Jays, celebra en el banquillo tras batear un jonrón de dos carreras durante la séptima entrada de un partido de béisbol contra los Pittsburgh Pirates el martes 19 de agosto de 2025 en Pittsburgh. (AP Photo/Matt Freed) (Matt Freed / Associated Press)

“Para mí es uno de los mejores equipos en los que he estado”, agregó el tijuanense, quien espera que los Azulejos de 2025 sean recordados como “unos guerreros”.

Su liderazgo no pasa desapercibido en el vestidor.

“Es un gran tipo para platicar, es un líder detrás del plato, en el vestuario; el tenerlo conmigo es algo muy grande”, dijo el pitcher Trey Yesavage, abridor de los Blue Jays para el Juego 1 de la Serie Mundial.

Además de su aporte defensivo, el poder de Kirk con el bate ha sido una de las grandes armas de Toronto en esta, su primera Serie Mundial desde las conquistas consecutivas de 1992 y 1993. En la temporada regular conectó 127 hits, con 45 carreras anotadas y 15 cuadrangulares.

Actualmente, figura entre los 10 bateadores más encendidos de la Serie Mundial, de acuerdo con MLB.com, junto a estrellas como Shohei Ohtani, Freddie Freeman, Mookie Betts y su compañero Vladimir Guerrero Jr.

Kirk también ha sido nominado por segunda ocasión al Guante de Oro de la Liga Americana, tras haber sido nominado también en 2023. Hoy, disfruta de un contrato por cinco años y 58 millones de dólares.

Cuando Yesavage le lance la primera bola el viernes en Rogers Centre, el tijuensense buscará ser el primer catcher mexicano en levantar el Trofeo del Comisionado, aunque ya es uno de los máximos representantes del béisbol mexicano en la Gran Carpa.

