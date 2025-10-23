Alex Vesia, de los Dodgers, podría perderse la Serie Mundial por motivos personales

El relevista de los Dodgers, Alex Vesia, lanza contra los Milwaukee Brewers en el tercer partido de la NLCS el 16 de octubre.

Los Dodgers anunciaron el jueves que el relevista Alex Vesia se encuentra alejado del equipo mientras él y su esposa «afrontan un asunto familiar muy personal», y el mánager Dave Roberts dijo que su disponibilidad para la Serie Mundial es incierta.

Vesia, que ha sido el mejor lanzador zurdo de los Dodgers en el bullpen esta temporada, no estuvo presente en la rueda de prensa del equipo sobre la Serie Mundial el jueves, y tampoco se le vio en el entrenamiento abierto del club en el Dodger Stadium el lunes.

Roberts dijo que el club estaba revisando sus opciones dentro de las reglas de la MLB para la plantilla de la postemporada, pero que, por ahora, la situación de Vesia se consideraba día a día.

Anuncio

“Tenemos un poco de tiempo, creo que hasta mañana a las 10 o algo así, para finalizar nuestra plantilla”, dijo Roberts. “Pero sí, estamos en proceso de intentar cubrir su puesto en la plantilla”.

Una posible opción para los Dodgers sería incluir a Vesia en la lista de emergencias médicas familiares de la MLB, lo que le obligaría a perderse un mínimo de tres días, pero le permitiría reincorporarse a la plantilla activa más adelante en la Serie Mundial.

Por ahora, sin embargo, Roberts dijo que “simplemente estamos viviendo el día a día sin expectativas”.

En el comunicado del equipo de los Dodgers, el club dijo que “toda la organización de los Dodgers envía sus mejores deseos a la familia de Vesia”.