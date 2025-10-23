Kike Hernández, el boricua que está muy cerca de establecer un récord y hacer más historia con los Dodgers

Enrique ‘Kike’ Hernández se puso el uniforme de los Dodgers por primera vez en 2015 sin imaginar que una década después estaría a punto de entrar en los libros de historia de la franquicia con un récord envidiable.

Con dos anillos de campeón de la Serie Mundial con los Dodgers, el boricua está ahora a solo dos juegos de playoff de convertirse en el pelotero con más apariciones en postemporada en la historia del club angelino. La Serie Mundial 2025 ante los Azulejos de Toronto inicia este viernes con los primeros dos juegos en Rogers Centre, suficientes para establecer la nueva marca para el boricua. Actualmente, Justin Turner, quien dejó al equipo en 2022 tras la declinación de su opción de contrato, posee el récord de más juegos de playoffs con los Dodgers, con 86.

Antes del Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, Hernández fue sorprendido por una pregunta sobre esa marca. Su respuesta, cargada de emoción, reflejó lo que significa el momento para él.

“Estoy afortunado; no es cualquiera de franquicia”, dijo Hernández, de 34 años. “Para un hombre como yo, de Puerto Rico, quien ha estado nadando en contra de la corriente toda mi vida, el estar en esta posición es muy especial, pero al mismo tiempo tampoco he querido reflexionar mucho sobre ello; habrá tiempo para reflexionar en ello”.

Anuncio

Otros jugadores actuales del equipo angelino en la lista de más juegos disputados en playoffs con los Dodgers son: Max Muncy (72), Will Smith (65) y Mookie Betts (63).

Apodado “Mr. Octubre” por su rendimiento en los momentos decisivos de los playoffs, Hernández bateó apenas .203 durante la temporada regular en 92 turnos al bate. Pero fiel a su costumbre, volvió a brillar en octubre al tener un promedio de .306, con un porcentaje de embasado (OBP) de .375. Con música de Bad Bunny o de El Alfa sonando cada vez que se acerca al plato, Kike sigue siendo un dolor de cabeza para los lanzadores rivales. En los innings cruciales, suele conectar el imparable oportuno y luego aprovechar su velocidad en las bases durante los rallies de los Dodgers.

“Kike de octubre es alguien muy especial”, afirmó el mánager Dave Roberts al hablar del nacido en San Juan, Puerto Rico. “A lo largo de la historia, es uno de los mejores en la postemporada”.

El primera base de los Dodgers de Los Ángeles, Kiké Hernández, celebra un fly out de Brice Turang, de los Cerveceros de Milwaukee, durante la octava entrada del tercer partido de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de béisbol, el jueves 16 de octubre de 2025, en Los Ángeles. (AP Photo/Brynn Anderson) (Brynn Anderson / Associated Press)

Los aficionados aún recuerdan el Juego 5 de la Serie Mundial 2024, cuando Hernández inició un rally en el quinto inning que eventualmente empató el partido y, llevó a los Dodgers a coronarse ante los Yanquis en Nueva York.

Pero no todo ha sido gloria. Sus dos primeras apariciones en el Clásico de Otoño terminaron en derrota, primero ante los Astros de Houston en 2017 en aquella polémica y dolorosa Serie Mundial y luego frente a los Medias Rojas de Boston en 2018.

Anuncio

“El objetivo no es jugar en la Serie Mundial. El objetivo es ganarla”, añadió Kike, quien prefirió no hablar de su récord en el Día de Medios antes del Juego 1 de la Serie Mundial el jueves en Toronto y se enfocó en la misión de ganar su tercer anillo con los Dodgers.

“Es entender el uniforme. Desde el primer día, si no ganamos la Serie Mundial, esta temporada será un fracaso”, declaró Kike.

Hernández ha explicado en otras ocasiones que su déficit de atención con hiperactividad (TDAH) lo ayuda a mantener la concentración en los momentos más intensos.

Kiké Hernández, de los Dodgers de Los Ángeles, calienta durante el entrenamiento previo al tercer partido de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de béisbol contra los Cerveceros de Milwaukee, el miércoles 15 de octubre de 2025, en Los Ángeles. (AP Photo/Mark J. Terrill) (Mark J. Terrill / Associated Press)

“Yo vivo para esto. Yo vivo para jugar en octubre, sacó lo mejor de mí. El caos de octubre le trae paz a mi mente, encuentro paz en el caos”, dijo Kike.

El boricua también destaca el compañerismo dentro del vestidor, pues todos saben que alguien dará un paso al frente cuando más se necesita, sin añadirse presión extra.

Anuncio

Pero el impacto de Kike con los Dodgers va más allá del diamante. Su carisma, su papel como líder del vestidor y su compromiso con la comunidad inmigrante lo han convertido en una figura querida en Los Ángeles.

Durante el inicio de las redadas masivas en la ciudad, cuando la mayoría de los equipos profesionales permaneció en silencio, solo Kike y el legendario narrador Jaime Jarrín alzaron la voz.

“Me entristece y me enfurece lo que está sucediendo en nuestro país y en nuestra ciudad. Los Ángeles y los aficionados de los Dodgers me han acogido, me han apoyado y me han mostrado nada más que amabilidad y cariño. Este es mi segundo hogar. Y no puedo soportar ver cómo se viola, se discrimina, se abusa y se destroza a nuestra comunidad. TODAS las personas merecen ser tratadas con respeto, dignidad y derechos humanos. #CiudadDeInmigrantes”, escribió Kike, quien en 2026 espera su segundo hijo con Mariana. En 2021 nació su primera hija, Penélope, un año después de su primer título con los Dodgers.

El gesto fue aplaudido por los aficionados, especialmente en una ciudad con una fuerte base latina. En agradecimiento, el artista local Lauri Palsino le dedicó un mural en Lankershim Boulevard con las frases “Nacido y Crecido (Born X Raised)” y “Los Ángeles”.

Ahora, mientras la Serie Mundial 2025 arranca en Toronto, Kike se prepara para escribir otro capítulo de su historia con los Dodgers. Un tercer anillo no solo coronaría su carrera, sino que lo consolidaría como uno de los ídolos eternos de la franquicia angelina.

“Mañana será como Navidad otra vez”, dijo Hernández al hablar sobre el Juego 1 de la Serie Mundial.

