Cómo ver a los Dodgers en la Serie Mundial en persona sin necesidad de tener boletos

Si el año pasado tachó “ver a los Dodgers en la Serie Mundial” de su lista de cosas que hacer antes de morir, aquí tiene una actualización para su lista: vea a los Dodgers en la Serie Mundial desde la comodidad de una habitación de hotel con vistas panorámicas al campo.

No en el Dodger Stadium, por supuesto. Sin embargo, en Toronto, donde hay un hotel construido dentro del estadio, 55 habitaciones le permiten abrir las cortinas y ver el partido sin necesidad de entrada.

Durante la Serie Mundial, la tarifa por noche de estas habitaciones comienza en 3999 dólares canadienses (unos 2850 dólares estadounidenses).

Es mucho dinero. Por otra parte, las habitaciones tienen capacidad para cinco personas, y buena suerte consiguiendo cinco entradas para la World Series por ese precio.

Hay que llegar a Toronto, y eso también cuesta mucho dinero. Pero no hay que pagar por separado las entradas para el partido y el hotel, y se puede disfrutar del servicio de habitaciones en lugar de hacer cola en los puestos de comida.

Las habitaciones incluyen sillas orientadas hacia el campo, por lo que no hay que subirse a la cama para ver el partido. Y nunca se sabe: un jugador podría lanzarle una pelota durante los entrenamientos de bateo, directamente a través de la ventana. Eche un vistazo:

Información y reservas: Toronto Marriott City Centre Hotel.

