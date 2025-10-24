‘Chucky’ Lozano se disculpa tras incidente; San Diego FC se enfoca en debutar en playoffs

El centrocampista del San Diego FC Hirving Lozano durante la segunda parte de un partido de la MLS contra el St. Louis City el sábado 1 de marzo de 2025 en San Diego. (AP Photo/Gregory Bull)

A pocos días de su debut en los playoffs de la MLS, el San Diego FC vivió momentos de tensión luego de que Hirving ‘Chucky’ Lozano fuera separado temporalmente del equipo tras un supuesto altercado en el vestidor durante el partido en Houston, en el que fue sustituido al medio tiempo.

El conjunto californiano, que cerró su primera temporada en la liga como líder de la Conferencia O,este y rompió varios récords para un club de expansión, debutará este domingo 26 de octubre, ante Portland en el Snapdragon Stadium a las 6:30 p.m. (MLS Season Pass).

Lozano no viajó con el equipo al último partido de la temporada regular en Portland, una decisión tomada por el cuerpo técnico y la directiva. Sin embargo, este viernes el extremo mexicano ofreció disculpas públicas a través de sus redes sociales y entrenó con el equipo.

Anuncio

“Soy una persona apasionada y competitiva que siempre quiere darlo todo por el equipo”, publicó Lozano en su cuenta de Instagram. “A veces, esa misma intensidad puede llevar a reacciones que no reflejan quién soy ni el respeto que tengo por todos los que me rodean. No reaccioné de la manera correcta, y ya he asumido la responsabilidad, lo he abordado y he seguido adelante”.

“Lo que más me importa es seguir creciendo, como jugador, como compañero de equipo y como persona. Cada día aprendo, mejoro y hago todo lo posible por contribuir positivamente al equipo.Estoy totalmente centrado en lo que nos espera, en los objetivos que compartimos y en ayudar a San Diego a conseguir todo por lo que hemos estado trabajando. Juntos hemos construido algo especial y estoy orgulloso de formar parte del viaje del club durante muchos años”.

El dos veces mundialista agregó que su prioridad es contribuir al proyecto del club.

“Lo que más me importa es seguir creciendo, como jugador, como compañero de equipo y como persona. Cada día aprendo, mejoro y hago todo lo posible por contribuir positivamente al equipo.Estoy totalmente centrado en lo que nos espera, en los objetivos que compartimos y en ayudar a San Diego a conseguir todo por lo que hemos estado trabajando. Juntos hemos construido algo especial y estoy orgulloso de formar parte del viaje del club durante muchos años”.

El centrocampista del San Diego FC Hirving Lozano saluda a los aficionados tras un partido de la MLS contra los Vancouver Whitecaps el sábado 19 de julio de 2025 en San Diego. (Gregory Bull / Associated Press)

El técnico Mikey Varas, candidato al premio Entrenador del Año en la MLS, confirmó que el jugador se reincorporó a los entrenamientos y podría ser considerado para el primer partido de playoffs.

“Tuvimos una situación que estamos manejando internamente”, explicó Varas en la conferencia de prensa del viernes en San Diego. “Hirving está integrado completamente, está riendo, comprometido y con muchas ganas. Lo tomaremos día a día y decidiremos al final de la semana si juega”.

San Diego FC se prepara para recibir a Portland, que llega motivado tras eliminar al Real Salt Lake en la ronda de comodines gracias a una destacada actuación del chileno Felipe Mora. Los Timbers, octavos en la conferencia, buscarán revancha tras caer 4-0 ante San Diego en la última jornada de la temporada regular.

El entrenador del San Diego FC, Mikey Varas (), durante la primera parte de un partido de la MLS el sábado 12 de abril de 2025 en Commerce City, Colorado. (AP Photo/David Zalubowski) (David Zalubowski / Associated Press)

“Los goleamos 4-0 fuera de casa, pero los playoffs son diferentes. Es un torneo diferente y tenemos que estar enfocados”, declaró Aníbal Godoy, jugador panameño de San Diego FC.

Si el partido termina empatado, el reglamento indica que no habrá tiempos extra y se definirá directamente en tanda de penales. El Juego 2 se disputará en Portland el sábado, 1 de noviembre, a las 6:30 p.m. en Providence Park. El ganador de esta serie se enfrenta al triunfador del duelo entre Seattle y Minnesota.