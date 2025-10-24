Anuncio
La rueda de la fortuna del muelle de Santa Mónica se iluminará de azul y blanco en apoyo a Dodgers

El Santa Monica Pier se vestirá de los colores azul y blanco
El Santa Monica Pier se vestirá de los colores azul y blanco en apoyo a los Dodgers en la Serie Mundial.
Los Dodgers buscan el bicampeonato en la Serie Mundial cuando enfrenten en una seria ganar de siete a los Blue Jays de Toronto.

Jad El Reda.
Por Jad El Reda
Los Dodgers inician de visita sus primeros dos juegos de la Serie Mundial ante los Blue Jays de Toronto y esperan continuar su impresionante paso que tuvieron en los playoffs para alcanzar un histórico bicampeonato.

El Juego 1 será el viernes, mientras que el Juego 2 el sábado; ambos se verán por FOX Sports (5 p.m. PT.) y se jugarán en territorio canadiense en el Rogers Centre de Ontario.

En el marco de los Juegos 3, 4 y 5 (de ser necesario) de la Serie Mundial, programados para el lunes 27, martes 28 y miércoles 29 de octubre de 2025 (5 p.m. PT) en el Dodger Stadium, el emblemático parque de diversiones Pacific Park iluminará su famosa “ferris wheel” o rueda de la fortuna en homenaje a los Dodgers.

La atracción, conocida como la Pacific Wheel, se vestirá con los colores azul y blanco del equipo, presentando transiciones, patrones, la insignia “LA” y efectos lumínicos diseñados para conectar el triunfo deportivo con el paisaje urbano costero.

Ubicada en el Santa Monica Pier, la rueda se eleva a más de 130 pies sobre el Océano Pacífico y funcionará con esos colores desde el atardecer hasta la medianoche durante los días de juegos.

En 2024, la iluminación especial se realizó entre finales de octubre y principios de noviembre, con motivo a celebrar el triunfo de los Dodgers en la Serie Mundial con la insignia de “LA”, “¡Vamos Dodgers!” y “¡Los Dodgers ganan!”.

Según un comunicado enviado el viernes, el homenaje recurre a una estructura tecnológica avanzada. “La Pacific Wheel es la única rueda de la fortuna del mundo alimentada por energía solar, equipada con 174.000 luces LED montadas en sus 40 radios y dos núcleos, y capaz de generar 16.7 millones de combinaciones de color con animaciones de hasta 24 fotogramas por segundo. El sistema permite un ahorro energético estimado del 81 % respecto a las bombillas incandescentes tradicionales”.

Jad El Reda

Jad El Reda, nació en Colombia, de padres libaneses. Tomó clases de periodismo en español en el programa de UCLA Extension. Trabajó como colaborador con HOY Los Ángeles en 2007 y volvió para ser parte del equipo de editores de HOY Deportes en febrero de 2014. Jad hace parte del equipo editorial de Deportes del LA Times en Español.

