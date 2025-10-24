La rueda de la fortuna del muelle de Santa Mónica se iluminará de azul y blanco en apoyo a Dodgers

El Santa Monica Pier se vestirá de los colores azul y blanco en apoyo a los Dodgers en la Serie Mundial.

Los Dodgers inician de visita sus primeros dos juegos de la Serie Mundial ante los Blue Jays de Toronto y esperan continuar su impresionante paso que tuvieron en los playoffs para alcanzar un histórico bicampeonato.

El Juego 1 será el viernes, mientras que el Juego 2 el sábado; ambos se verán por FOX Sports (5 p.m. PT.) y se jugarán en territorio canadiense en el Rogers Centre de Ontario.

En el marco de los Juegos 3, 4 y 5 (de ser necesario) de la Serie Mundial, programados para el lunes 27, martes 28 y miércoles 29 de octubre de 2025 (5 p.m. PT) en el Dodger Stadium, el emblemático parque de diversiones Pacific Park iluminará su famosa “ferris wheel” o rueda de la fortuna en homenaje a los Dodgers.

La atracción, conocida como la Pacific Wheel, se vestirá con los colores azul y blanco del equipo, presentando transiciones, patrones, la insignia “LA” y efectos lumínicos diseñados para conectar el triunfo deportivo con el paisaje urbano costero.

Ubicada en el Santa Monica Pier, la rueda se eleva a más de 130 pies sobre el Océano Pacífico y funcionará con esos colores desde el atardecer hasta la medianoche durante los días de juegos.

En 2024, la iluminación especial se realizó entre finales de octubre y principios de noviembre, con motivo a celebrar el triunfo de los Dodgers en la Serie Mundial con la insignia de “LA”, “¡Vamos Dodgers!” y “¡Los Dodgers ganan!”.

Según un comunicado enviado el viernes, el homenaje recurre a una estructura tecnológica avanzada. “La Pacific Wheel es la única rueda de la fortuna del mundo alimentada por energía solar, equipada con 174.000 luces LED montadas en sus 40 radios y dos núcleos, y capaz de generar 16.7 millones de combinaciones de color con animaciones de hasta 24 fotogramas por segundo. El sistema permite un ahorro energético estimado del 81 % respecto a las bombillas incandescentes tradicionales”.