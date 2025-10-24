La duda se ha apoderado tras la desastrosa derrota de Dodgers en el primer partido de la Serie Mundial

Ay, Canadá.

No se suponía que la Serie Mundial comenzara así. No se suponía que los Dodgers comenzaran su inevitable marcha hacia el campeonato de esta manera.

Incluso jugando en su ruidoso Rogers Centre, al norte de la frontera, en el partido inaugural del viernes, se suponía que los pequeños y simpáticos Toronto Blue Jays eran un equipo muy inferior, ¿no?

Uhhhh...

Para la floreciente dinastía del béisbol, de repente se avecina un desastre. Para los dominantes Dodgers, ahora esto es una Serie Mundial seria.

Los Blue Jays no solo ganaron el primer partido, sino que aplastaron a los Dodgers por 11-4, destrozando a su as y heriendo su ego, y enviando un mensaje.

El mensaje se transmitió en la novena entrada, cuando los aficionados corearon contra Shohei Ohtani, quien rechazó a los Blue Jays en su sorteo de agentes libres hace dos años y cuyo jonrón de dos carreras no significó nada el viernes por la noche.

“No le necesitamos... no le necesitamos”.

Cuando el partido terminó poco después, se había enviado otro mensaje tácito.

Ya sabe dónde puede meterse su escoba...

En realidad, lo único que se ha barrido en esta serie es el aura de invencibilidad de los Dodgers, ya que los Blue Jays hicieron exactamente lo que tenían que hacer, golpeándolos precisamente donde más les duele.

Bienvenidos a la postemporada, bullpen de los Dodgers.

Ahora piérdanse.

Desgastando al as Blake Snell con 29 lanzamientos en la primera entrada y 100 en la sexta, los molestos bateadores de los Blue Jays llenaron las bases sin outs cuando Snell dejó el juego para los maltratados y recientemente ignorados relevistas de los Dodgers.

Todo se desató.

Emmet Sheehan aguantó cuatro bateadores y permitió tres corredores en base. Ernie Clement impulsó una carrera con un sencillo, Nathan Lukes concedió una carrera con una base por bolas y Andrés Giménez impulsó otra con un sencillo. ¿Ha oído hablar alguna vez de alguno de estos jugadores?

Entró Anthony Banda y salió Addison Barger con un fly al jardín derecho para el primer grand slam como bateador emergente en la historia de la Serie Mundial. Añada un sencillo de Vladimir Guerrero Jr. y un jonrón de Alejandro Kirk y ya se hace una idea.

Los Dodgers anotaron nueve carreras en la sexta entrada, más del doble de las que cedieron en los cuatro partidos de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional contra los Milwaukee Brewers.

Y lo que es peor, permitieron, por primera vez en esta postemporada, algunas dudas.

¿Acaso los siete días de descanso desde la barrida en la NLCS arruinaron su sincronización, como lo han hecho en el pasado las breves vacaciones de octubre con los equipos de los Dodgers? Después de todo, esta es la quinta vez en la historia de la Serie Mundial que un equipo que viene de una barrida se enfrenta a un equipo que se ha extendido a siete partidos, y en las cuatro ocasiones anteriores, el equipo que se extendió ganó la serie.

Dave Roberts

Los Dodgers sacarán a otro as, Yoshinobu Yamamoto, en el segundo partido del sábado. Lanzó un partido completo en su última salida, así que tal vez no haya motivo para preocuparse.

O tal vez los Blue Jays les dieron 11 buenas razones para preocuparse. Las mejores actuaciones de pitcheo en la postemporada

Trey Yesavage, un lanzador novato que comenzó la temporada en la Liga Estatal de Florida de Clase A lanzando para los Dunedin Blue Jays ante 328 aficionados contra los Jupiter Hammerheads. El jugador de 22 años fue el segundo lanzador abridor más joven en la historia de la apertura de la Serie Mundial. Solo había sido titular en seis partidos de las Grandes Ligas y, la semana pasada, los Seattle Mariners le anotaron cinco carreras en cuatro entradas en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Los Jays alinearon a Bo Bichette como segunda base, a pesar de que no había jugado en esa posición en seis años y nunca en las Grandes Ligas. El destacado campocorto del equipo tampoco había jugado en ningún sitio en 47 días, desde que se lesionó la rodilla.

“Sí, es una locura”, dijo Bichette.

¿Sabe qué es más loco? Consiguió un sencillo, una base por bolas, un doble play y una gran parada y lanzamiento en un roletazo antes de ser sustituido por un corredor suplente en la sexta entrada.

Los Blue Jays también alinearon un trío de jardineros conocido solo por sus familiares y amigos cercanos. Felicidades a todos los que tenían a Myles Straw, Daulton Varsho y Davis Schneider en su cartón de bingo.

Varsho conectó un jonrón. No hay más que decir.

Cuando le preguntaron a Roberts el viernes por la tarde sobre la presión que sentía su equipo, respondió: “Ninguna. Absolutamente ninguna”.

Compruébelo usted mismo.