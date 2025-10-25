Will Smith miró hacia el jardín izquierdo, luego volteó para encender la cueva de los Dodgers con un grito.

Max Muncy miró hacia el jardín izquierdo, luego se giró para silenciar a las gradas con un dedo en los labios.

Dos batazos, dos reacciones, una Serie Mundial salvada.

Tras haber sido retirados en 17 turnos consecutivos y desperdiciar otra brillante actuación de Yoshinobu Yamamoto, los Dodgers despertaron de golpe con dos cuadrangulares en cuestión de minutos. En la séptima entrada del sábado, Smith y Muncy conectaron jonrones decisivos que rescataron su juego —y quizás su temporada— para vencer 5-1 a los Toronto Blue Jays en el Rogers Centre e igualar la Serie Mundial 1-1.

Mientras esos dos batazos volaban por el jardín izquierdo, Yamamoto no se movía del montículo. Se convirtió en el primer lanzador en lograr victorias completas consecutivas en postemporada en 24 años, y el primero en hacerlo para los Dodgers desde Orel Hershiser en 1988.

Así es: después de su joya completa ante los Milwaukee Brewers en la Serie de Campeonato, Yamamoto volvió a dominar. Fueron 105 lanzamientos de maestría: nueve entradas, una carrera, cuatro hits, nueve ponches, sin boletos y retirando a los últimos 20 bateadores del juego. Simplemente asombroso, otra vez.

“Es una de esas cosas que él dijo antes de la serie: perder no es una opción. Y esta noche tenía esa mirada”, dijo el manager Dave Roberts.

El impulso de la serie, que parecía pertenecerle a Toronto tras su aplastante 11-4 en el primer juego, ahora regresa por completo a los Dodgers, que disputarán los próximos tres encuentros en casa, comenzando el lunes.

¿Y quiénes abrirán? Tyler Glasnow, Shohei Ohtani y Blake Snell. Así de fuerte luce el panorama. Con esa rotación, una serie que parecía en peligro podría quedar sentenciada antes de volver a Canadá.

Todo cambió muy rápido.

Por seis entradas, ambos equipos estuvieron empatados 1-1 en un duelo de lanzadores entre Yamamoto y Kevin Gausman.

Pero en la séptima, con un out, Gausman titubeó. Smith conectó una recta de 94 mph y la mandó 404 pies hacia los asientos del jardín izquierdo. El normalmente sereno Smith gritó hacia su dugout, y un out después, Muncy lo imitó con una recta de 96 mph que viajó 351 pies por el mismo sector para poner el 3-1.

Dodgers pitcher Yoshinobu Yamamoto is given the game ball by third baseman Max Muncy after pitching a complete game Saturday. (Robert Gauthier / Los Angeles Times)

“Un gran alivio… simplemente un gran alivio”, dijo Roberts. “Fue como un suspiro colectivo en la cueva.”

Fue el primer jonrón de Smith en la postemporada, tras lidiar con una lesión en la mano derecha, pero ahora vuelve a ser el corazón del lineup angelino.

Fue el 15º cuadrangular de Muncy en playoffs con los Dodgers, la cifra más alta en la historia del club.

“Creo que simplemente cometió un par de errores con Will y conmigo, y pudimos aprovecharlos”, dijo Muncy. “Obviamente es enorme. Tomamos la ventaja y además le dimos un poco de respiro a Yama, que estaba dominando el juego.”

Yamamoto, el lanzador mejor pagado en la historia del béisbol con un contrato de 325 millones de dólares, sigue demostrando que vale cada centavo.

Llegó al juego con marca de 2-1 y efectividad de 1.83 en tres aperturas de postemporada, incluyendo la victoria completa ante Milwaukee, la primera de los Dodgers en 21 años.

Y lo volvió a hacer. Con dos carreras más de apoyo en la octava, Yamamoto cerró con fuerza: los últimos 19 bateadores solo pusieron tres pelotas fuera del cuadro.

Todo esto prepara el escenario para un Juego 3 cargado de emociones el lunes por la noche en el Dodger Stadium, donde el público recibirá a dos viejos —digamos— conocidos.

George Springer encabezará el orden de Toronto y Max Scherzer abrirá en la lomita. Y si la afición no los abuchea hasta hacerlos desaparecer, entonces algo anda mal.

Springer, por supuesto, fue parte de los Houston Astros que le robaron a los Dodgers la Serie Mundial de 2017. En aquella serie bateó .379 con cinco jonrones y siete impulsadas, y fue nombrado MVP… mientras su equipo robaba las señales de los lanzadores angelinos.

¿Recuerdan los golpes al bote de basura? Claro que sí. ¿Aún los enfurece? Claro que sí.

Esta será la primera vez que los Dodgers enfrentan a Springer en playoffs desde aquel escándalo. No estaría mal mostrarle que la herida sigue abierta.

Y luego está Scherzer, quien llegó a los Dodgers en el cierre de temporada de 2021 con la expectativa de guiarlos a otro título. Pero cuando más lo necesitaron, se bajó.

Tras dominar en la serie de comodines y la divisional, Scherzer comenzó a fatigarse ante los Bravos en la Serie de Campeonato. Estaba a días de convertirse en agente libre y no quiso arriesgar su salud. Cuando los Dodgers le pidieron abrir el Juego 6, alegó molestias y se declaró no disponible. Walker Buehler tuvo que abrir y permitió cuatro carreras en cuatro entradas, sellando la eliminación.

Los Dodgers no olvidan. Scherzer, al parecer, sí.

“No estoy mirando atrás en busca de motivación”, dijo el sábado. “Ya tengo suficiente motivación. Estoy aquí para ganar, y tengo un grupo de muchachos que también quieren ganar. Somos un gran equipo, y eso es todo lo que necesito pensar.”

Los fanáticos de los Dodgers quizás quieran recordárselo. El lunes, en el Dodger Stadium, tendrán su oportunidad.

