Sano y revitalizado, el resurgimiento de Will Smith llega en el momento perfecto para los Dodgers

Will Smith no tuvo más opción que dosificar su regreso a la postemporada.

Tras perderse las tres últimas semanas de la temporada regular por una pequeña fractura en la mano derecha, el receptor estelar de los Dodgers se quedó fuera de la serie de comodines de la Liga Nacional y solo apareció como emergente en los dos primeros juegos contra los Phillies en la Serie Divisional.

Desde entonces, ha estado recuperando el tiempo perdido.

Pese a haberse ausentado en los primeros cuatro juegos de playoffs, su promedio de .314 es el mejor entre los Dodgers con al menos 10 turnos al bate. Acumula 11 hits, incluido el más importante de todos: el cuadrangular solitario en la séptima entrada del sábado que impulsó a los Dodgers a una victoria de 5-1 sobre los Toronto Blue Jays, igualando la Serie Mundial a una victoria por bando.

La serie se reanuda el lunes en el Dodger Stadium, donde los Dodgers, ahora con ventaja de localía, pueden encaminarse al título.

Will Smith celebrates after hitting a home run in the seventh inning in Game 2 of the World Series on Saturday. (Robert Gauthier / Los Angeles Times)

“Estamos 1-1 ahora mismo. Así que regresamos a Los Ángeles a tratar de ganar tres más”, dijo Smith.

Sus dos imparables del sábado —incluido un sencillo productor en la primera entrada— le dieron nueve hits en sus últimos seis juegos, y ha llegado a base en siete de sus ocho aperturas. Pero el jonrón, un batazo de 404 pies que se mantuvo justo dentro del poste de foul del jardín izquierdo, fue su primer extrabase de la postemporada, señal de que la lesión en la mano por fin podría haber quedado atrás.

“Eso espero”, dijo Smith, quien terminó con tres impulsadas.

Aunque no deseado, el tiempo fuera por la lesión podría estar rindiendo frutos para los Dodgers. Después de atrapar 101 juegos durante la temporada, Smith estaba golpeado y fatigado, y el descanso le permitió sanar. La semana libre entre la Serie de Campeonato y la Serie Mundial también ayudó, según el manager Dave Roberts.

“Esa semana libre creo que lo ayudó a superar la última fase de recuperación”, dijo Roberts. “Es la primera vez en un buen rato que jala una pelota así. Eso forma parte del proceso de sanación.”

Pero si Smith estaba físicamente tocado, su enfoque mental y su sencillez al bate jamás flaquearon.

“Solo trato de no hacer demasiado”, explicó Smith. “A veces las emociones te dominan y quieres pegar jonrón cada vez o ser el héroe en cada turno. No funciona así. Solo trato de tener un buen turno y esperar el pitcheo correcto.”

Eso fue exactamente lo que ocurrió en la séptima entrada. Smith enfrentó al abridor de Toronto, Kevin Gausman, quien había retirado a 17 Dodgers seguidos desde el sencillo del propio Smith en la primera.

Gausman le lanzó cinco rectas seguidas; Smith apenas falló la última, que mandó de foul, para llevar la cuenta a tres y dos. Gausman repitió la fórmula, pero dejó el lanzamiento alto y adentro. Esta vez, Smith no perdonó. Su batazo rompió el empate y le dio la ventaja definitiva a los Dodgers.

Mientras trotaba hacia primera, Smith gritó hacia su cueva.

“Fue un swing enorme, obviamente”, dijo. “La emoción está al máximo, pero también trato de encender a los muchachos; mantener ese impulso para nosotros.”

Y funcionó: dos bateadores después, Max Muncy puso fin a la noche de Gausman con otro jonrón solitario. Los Dodgers añadieron dos carreras más en la octava, la última anotada en un roletazo del propio Smith.

Pero sus aportes del sábado fueron más allá de su energía o de su bateo. Smith también guió magistralmente a Yoshinobu Yamamoto en su segunda victoria completa consecutiva en la postemporada.

“El llamado de juego, la relación con los lanzadores, todo ha mejorado”, dijo Roberts. “Hace su tarea. Al final del día, es un tipo que nunca entra en pánico. Tiene un pulso plano, y eso es exactamente lo que necesitas en octubre.”

Porque eso es lo que Smith representa: béisbol de postemporada. Y ha sabido aprovechar cada oportunidad. Esta es su tercera Serie Mundial, y busca su tercer anillo.

“Es divertido. Es béisbol bajo presión”, dijo Smith. “Todo se reduce a quién comete el error, quién lanza el pitcheo correcto, quién mueve la bola cuando es necesario.

“Básicamente, quién ejecuta mejor que el otro.”

El sábado, fueron los Dodgers —y Will Smith— quienes hicieron todo bien.