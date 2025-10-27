Canelo Álvarez se somete a cirugía en el codo izquierdo y complica su regreso al ring

Saúl Álvarez fue sometido recientemente a una cirugía en el codo izquierdo, luego de semanas lidiando con molestias que se agravaron tras su combate frente a Terence Crawford en septiembre en Las Vegas.

Según reportes, la intervención en su codo fue realizada el 23 de octubre en San Diego y fue de tipo artroscópico con el objetivo de limpiar la articulación, eliminando fragmentos de cartílago y hueso que le causaban dolor y limitaban su movilidad.

Tras la derrota por decisión unánime contra Crawford, con quien perdió sus cuatro títulos de peso super mediano, se especulaba sobre una posible lesión que requeriría atención médica. Los reportes indicaron que Canelo decidió entrar al quirófano para corregir el problema de raíz y evitar que las molestias se convirtieran en algo crónico.

Horas después de la operación, su esposa Fernanda Gómez publicó en redes sociales una fotografía que mostraba al jalisciense descansando con el brazo inmovilizado con un dispositivo ortopédico sobre una almohada, acompañado por sus dos hijos.

Canelo Alvarez is on the mend after having surgery on his left elbow following his loss to Terence Crawford 💪



The former Ring champion will reportedly be able to resume training in 4-6 weeks 🥊 pic.twitter.com/gXUH8CALWz — Ring Magazine (@ringmagazine) October 26, 2025

La recuperación tomará posiblemente entre cuatro a seis semanas después del procedimiento, antes de volver a sus entrenamientos habituales. Un regreso oficial al ring no se espera antes de mediados o finales de 2026. La prioridad ahora será la rehabilitación y una reintegración gradual a los entrenamientos de alta intensidad, algo fundamental para no comprometer la articulación operada.

Esta cirugía representa un nuevo desafío para el campeón mexicano, quien durante los últimos años ha lidiado con el desgaste natural de una carrera exigente, llena de combates de élite y campamentos sin descanso. A sus 35 años, el tapatío deberá enfocarse en la recuperación total antes de pensar en una nueva pelea de alto perfil.

La pausa también obliga a replantear su calendario deportivo. Canelo tiene compromisos contractuales pendientes con Turki Alalshikh y Riyadh Season, por lo que una posible revancha con el ahora campeón indiscutible Crawford está sobre la mesa, pero todo dependerá de cómo evolucione físicamente y si desea tomar ese rumbo.