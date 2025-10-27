La fiebre de la Serie Mundial regresa a Dodger Stadium sin importar el costo de las entradas

Mike Wong (centro), originario de Calexico y radicado en Honolulu, posa junto a su familia antes de ingresar a Dodger Stadium.

¿Inflación?

Hay unos aficionados que definitivamente lo sienten, pero hay otros que no les importa tanto pues el lunes por la tarde no dudaron en gastar sus ahorros para apoyar a los Dodgers en el Juego 3 de la Serie Mundial, justo un año después de que se disputó el Clásico de Otoño en este mismo escenario cuando la novena angelina derrotó a los Yanquis de Nueva York.

Mike Wong, nacido en Calexico pero radicado en Honolulu, vino con su familia y pagó más de 700 dólares, después de ir también a Toronto para apoyar a los Dodgers en los Juegos 1 y 2 de la Serie. Los juegos en Canadá le costaron alrededor de 1,200 dólares.

“Los Dodgers son cómo familia para mí, no son solo un equipo”, dijo Wong, quien también viajó a Nueva York para ver a los Dodgers frente a los Yanquis el año pasado.

Los Dodgers y los Azulejos están empatados 1-1 en la Serie Mundial 2025 y los siguientes tres juegos se disputarán en Los Ángeles. Los Dodgers son los campeones defensores después de tener una temporada regular de altibajos, pero que han encontrado su mejor juego en estos playoffs.

“De chico tenía un héroe mexicano, Fernando Valenzuela, y ahora un asiático (Shohei Ohtani)”, dijo Wong, de papá chino y madre mexicana, criado en Calexico.

Y definitivamente, para muchos, es cuestión familiar.

Ricardo Cortés, llegó para apoyar a su jugador favorito Kiké Hernández y sus Dodgers junto a su hermana, Susana Otto. Susana vive en Michigan, pero decidió venir a Dodger Stadium para apoyar a los Dodgers, al comprar boletos por $1,050 cada uno.

Ricardo Cortés (izq.) y su hermana Susana Otto (segudna de izquierda a derecha) posan junto a sus amigos previo a ingresar a Dodger Stadium para el Juego 3 de la Serie Mundial. (Eduard Cauich/LA Times en Español)

“Pero todo eso no incluye el hotel ni el bar”, dijo Otto, quien añadió que fue a la preparatoria con Dave Roberts en Rancho Buena Vista High School.

Otros más afortunados, como Ricardo Chávez, obtuvieron una especial del equipo por ser abonado de temporada.

“Solamente me costó 450 dólares, me fue bien”, indicó Chávez, de Huntington Park.

Los aficionados llegan al tercer partido de la Serie Mundial de béisbol entre los Dodgers de Los Ángeles y los Blue Jays de Toronto, el lunes 27 de octubre de 2025, en Los Ángeles. (Foto AP/David J. Phillip) (David J. Phillip / Associated Press)

Otros llegaron con otros propósitos como un grupo “para rechazar el fascismo” que se reunió en la esquina principal de Vin Scully para protestar las políticas del presidente Donald Trump, y para pedirle a los Dodgers que no acudan a la Casa Blanca si estos ganan la Serie Mundial.

“Hemos visto en situaciones anteriores que no vayan a la Casa Blanca, que no vayan, que no debe haber normalización en la cara del fascismo”, dijo Michelle Xai, activista. “No debe de haber colaboración. Si ellos ganan y los invitan a la casa blanca debe decir que no, igual que las diferentes instituciones y diferentes personas a través de esta sociedad, tienen que negarse a trabajar con el fascismo”.

