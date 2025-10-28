El efecto Son Heung-min en LAFC será puesta a prueba en playoffs; Austin FC es el primer obstáculo

El LAFC inicia su camino en los playoffs de la MLS con Austin FC en una serie al mejor de tres juegos. Más allá del atractivo de la serie, toda la atención está puesta en la figura que ha transformado la dinámica del equipo en cuestión de un par de meses: Son Heung-min.

El astro surcoreano no solo llegó para revolucionar el ataque, sino también para devolverle al club una energía competitiva que parecía adormecida y espera tener su primer impacto en el primer juego de la serie el miércoles (7:30 p.m. PT, Apple TV) en el BMO Stadium.

Al mismo tiempo, Denis Bouanga se vio revitalizado con la sola presencia de su nuevo compañero.

Desde su fichaje en agosto, Son se ha convertido en el centro de la ofensiva angelina. En apenas 10 partidos, suma nueve goles y tres asistencias, además de haber marcado el que fue elegido como el Gol del Año en la MLS. Su adaptación fue inmediata. Le bastaron un par de entrenamientos para entender el estilo de Steve Cherundolo y conectarse con un plantel que ahora lo ve como líder y referente.

Según el entrenador de Los Ángeles, tener a Son disponible cambia por completo la ecuación.

“No hay forma de compensar la ausencia de tus mejores jugadores. Tener a Sonny y a Denis de vuelta nos convierte en un equipo muy peligroso. Si hay demasiada cobertura sobre Bouanga, otros jugadores encontrarán espacios. Eso será parte de nuestras soluciones”, dijo Cherundolo sobre la ausencia de ambos al cierre de la campaña regular cuando estuvieron participando con sus selecciones nacionales.

Y esa visión se ha reflejado en la cancha.

Desde la llegada de Son, el ataque de LAFC recuperó fluidez, movilidad y, sobre todo, hizo más fuerte el gol. Son y Bouanga forman una dupla que ha sido prácticamente imparable, entre ambos anotaron 16 de los últimos 18 goles del equipo en el cierre de la temporada regular.

Su entendimiento es natural, complementario. Bouanga, más incisivo en el área, ha aprovechado los desmarques, la precisión y la inteligencia de Son, quien alterna entre el rol de extremo y mediapunta, según lo requiera el momento del partido.

Para Cherundolo, esa versatilidad es la clave.

“Tenemos ideas para usar a Sonny en zonas críticas del campo. Es alguien que genera desequilibrios, arrastra marcas y abre oportunidades para los demás”, explicó el estratega.

Dentro del vestuario, su presencia ha inyectado confianza, optimismo y profesionalismo. Hugo Lloris, su excompañero en Tottenham y actual portero de LAFC, lo describe como un líder silencioso.

“Con su experiencia y madurez, trata de guiar al grupo y aportar su conocimiento”, dijo Lloris a los medios de comunicación el martes. “Es un jugador que puede decidir un partido en cualquier momento, pero también un compañero que transmite energía y serenidad. Su influencia se nota en todos”.

Esa influencia ha sido inmediata. Los entrenamientos se viven con otra intensidad, y el equipo parece haber encontrado nuevamente la identidad que lo llevó a conquistar la MLS Cup en 2022.

Lloris, uno de los hombres más experimentados del plantel, insiste en que la llegada de Son coincidió con el mejor momento colectivo de la temporada.

“En los últimos partidos hemos construido un impulso positivo”, dijo Lloris. “Terminamos terceros en el Oeste y ahora debemos crear una nueva racha en los playoffs. No hay que mirar demasiado adelante, debemos enfocarnos en este primer juego”.

El defensor Ryan Hollingshead, que acaba de renovar su contrato con el LAFC por dos años más, coincide en que el grupo llega fortalecido.

“Este club siempre pelea por trofeos”, dijo Hollingshead. “Amo estar aquí y siento que tenemos un equipo capaz de lograr cosas especiales. Contra Austin sabemos que no será fácil; son muy buenos defendiendo en bloque bajo. Pero esta vez no nos faltará deseo ni intensidad.”

Austin FC, que venció a LAFC en sus dos enfrentamientos de temporada regular, representa una amenaza real. El conjunto texano sabe cómo cerrarle los caminos al rival con una defensa de cinco, líneas compactas y transiciones rápidas.

Hollingshead lo reconoce: “Son muy cómodos defendiendo atrás, con cinco jugadores, y eso complica mucho la generación de peligro. Pero hemos trabajado ideas nuevas para romper ese esquema”.

Por eso, el duelo del miércoles tiene un valor doble para LAFC, pues no solo es el inicio de la postemporada, sino también la oportunidad de borrar la narrativa de que Austin los tiene tomados la medida.

Con la llegada de Son, todo cambió… Algo que no pudo hacer Olivier Giroud, quien se unió a LAFC como un gran fichaje a mediados de 2023 y que salió sin pena ni gloria del equipo en 2024.

Ya no es el mismo equipo. Ahora hay más variantes, más precisión, más experiencia.

El factor mental también será clave. Lloris lo explicó mejor que nadie.

“A este nivel, cada detalle puede cambiar un partido. Debemos ser fuertes mentalmente, controlar el ritmo y jugar con autoridad. Solo importa ganar”, señaló Lloris.

Más allá del resultado inmediato, la llegada de Heung-min representa un salto de ambición para LAFC. Su fichaje no fue una simple maniobra mediática, fue una declaración de intenciones. En pocos meses, el club no sólo elevó su perfil internacional —la MLS ya firmó acuerdos de transmisión en Corea del Sur—, sino que también recuperó una mentalidad ganadora.

El ambiente en el BMO Stadium promete ser eléctrico el miércoles y de avanzar la serie, la MLS está puesta sobre aviso.

“Con ellos en el campo, verán un LAFC muy peligroso”, dijo Cherundolo.

Y tiene razón. Con Son al frente, Bouanga inspirado y un grupo convencido, los angelinos parecen listos para algo grande.