Freddie Freeman pega jonrón en el inning 18 y pone 2-1 arriba a Dodgers en partido más largo de la Serie Mundial

Freddie Freeman, de los Dodgers de Los Ángeles, celebra su jonrón contra los Blue Jays de Toronto durante la 18.ª entrada del tercer partido de la Serie Mundial de béisbol, el lunes 27 de octubre de 2025, en Los Ángeles.

La noche del lunes, los Dodgers tuvieron numerosas oportunidades para ganar el maratónico Juego 3 de la Serie Mundial ante los Azulejos de Toronto y finalmente lo hicieron con un jonrón de su héroe acostumbrado, Freddie Freeman, en lo que fue el juego más largo en la historia del Clásico de Otoño, junto al Juego 3 que los Dodgers disputaron ante los Medias Rojas en 2018 en Dodger Stadium.

Los Dodgers se fueron hasta los 18 innings para vencer a un rival que vendió cara a su derrota, y ahora la novena angelina se pone 2-1 en el Clásico de Otoño, en su campaña para repetir el campeonato obtenido el año pasado.

El eterno juego se definió cuando Freeman pegó un jonrón al jardín central a Brendon Little, el último lanzador de bullpen de los Azulejos, para ponerse a dos victorias de celebrar el campeonato el casa, algo que no sucede desde 1963.

“Podría ser uno de los mejores juegos de todos los tiempos”, dijo Dave Roberts, mánager de los Dodgers tras la victoria. “Me he desgastado emocionalmente. Pero tenemos un juego esta noche, lo cual es loco”.

La estrella Shohei Ohtani, quien lanza este martes en el Juego 4, el mismo día en que terminó el Juego 3, tuvo tres carreras anotadas, con cuatro hits, en las que tocó base nueve veces.

Los Dodgers utilizaron todo su bullpen, incluyendo a Clayton Kershaw, quien hizo un out con la casa llena en el duodécimo inning, y contaron con 2.2 innings de Emmet Sheehan y otros 2 de Edgardo Henríquez. El pitcher triunfador de la larga noche fue Will Klein, quien lanzó cuatro entradas, pese a ser el último en la lista de relevistas. Yoshibu Yamamoto, el inicialista en el Juego 2, ya estaba calentado para entrar a lanzar en el décimo noveno inning.

El juego de este lunes duró 6 horas y 39 minutos, durante los cuales se hicieron 609 lanzamientos en total. Hasta ahora, el juego más largo en la Serie Mundial había sido el Juego 3 que los Dodgers ganaron a Boston en 2018, otro que se extendió a 18 innings y terminó 3-2 a favor de los Dodgers. Aquel compromiso duró 7 horas y 20 minutos, culminando a las 12:30 a.m.

FREDDIE FREEMAN WALK-OFF HOME RUN IN THE 18TH INNING! #WORLDSERIES pic.twitter.com/wD1xbRxDbC — MLB (@MLB) October 28, 2025

Ohtani está programado para lanzar el Juego 4 de la Serie Mundial contra Shane Bieber, de los Azulejos, en un Juego 4 que pondrá a prueba la fortaleza física de todos los peloteros de ambos equipos.

Por su parte, los Azulejos también vaciaron todos sus pitchers, siendo Brendon Little el último hombre en la lista y al que Freeman jonroneó para poner el 6-5 definitivo a las 11:50 p.m. PT.

Teoscar Hernández abrió la pizarra con un jonrón al jardín izquierdo en la segunda entrada. Los Dodgers colocaron el segundo en la pizarra con otro jonrón solitario de Ohtani.

Freddie Freeman celebra su jonrón ganador en el inning 18. (Brynn Anderson / Associated Press)

Pero el mexicano Alejandro Kirk tendría preparado lo mejor cuando pegó un jonrón al centro para que Vladimir Guerrero Jr. y Bo Bichette anotaran. En la misma cuarta entrada, Andrés Giménez pegó un elevado de sacrificio para que Addison Barger anotara el 4-2, lo que puso a todo el Dodger Stadium de los nervios de punta. Fue un inning en el que los Dodgers cedieron cuatro carreras, lo que resultó letal para un equipo que busca ganar un partido decisivo.

El inicialista Tyler Glasnow salió en el quinto inning tras sacar dos outs. Fue reemplazado por Anthony Banda, quien ya había recibido un Grand Slam en el Juego 1 de Toronto. Glasnow se fue tras cuatro innings, en los que permitió cinco hits, dos carreras limpias, cuatro ponches con 76 lanzamientos, de los cuales 50 fueron strikes.

Por los Azulejos, Max Scherzer se fue del juego tras 4.1innings, en los que permitió cinco hits, tres carreras limpias, y ponchó a tres, con 72 lanzamientos, 48 de ellos strikes.

Freddie Freeman mira como su batazo decisivo le daba el triunfo a los Dodgers en el inning 18. (David J. Phillip / Associated Press)

Ohtani pegó un doblete en el jardín central para poner las cosas 4-3, con un Kike Hernández que corrió desde primera para anotar. Freeman empató el juego con un sencillo por el jardín derecho que prendió el estadio para el 4-4 en la quinta entrada.

En el séptimo inning, con Guerrero Jr. en primera, los Azulejos anotaron cuando Bichette pegó un sencillo al jardín derecho, y Guerrero Jr. aprovechó para anotar después de un mal lanzamiento de Teóscar Hernández a Will Smith.

Después de utilizar a Barland, Domínguez entró por los Azulejos y después de tener un out, Ohtani le recetó un jonrón al jardín central, en un momento clave de la noche.

Kershaw, quien se retirará este año, salió al duodécimo con las bases llenas y Nathan Lukes sacó un roletazo de out a primera para el out final de un inning que pareció durar horas para los aficionados de los Dodgers.

El juego se prolongó con un duelo extremo de Little por los Azulejos, quien se llevó la derrota, mientras que Klein obtuvo el triunfo tras cuatro innings en los que permitió solo un hit y ponchó a cinco.