Tras noche maratónica, los Azulejos emparejan la Serie Mundial, que se definirá en Toronto

La Serie Mundial volverá a Toronto.

Una noche después de tomar 18 innings para vencer a los Azulejos, los Dodgers salieron sin energía y fueron dominados en nueve episodios por Toronto, que ganó ante 52,552 aficionados en Dodger Stadium y la Serie Mundial 2025 quedó empatada 2-2. El resultado también significa que, después del Juego 5 del miércoles en Los Ángeles, el duelo regresará a Toronto para los dos últimos juegos decisivos.

Después de que Freddie Freeman pegó un batazo salvador el martes por la madrugada, por la noche los Dodgers salieron con la pólvora mojada y Ohtani perdió el Juego 4 del Clásico de Otoño. Los Dodgers solo pudieron anotar dos carreras y conectar seis hits. En cambio, los visitantes registraron 11 hits, para anotar dos carreras en el tercer inning y cuatro en el séptimo.

Ahora se disputará el Juego 5, que dejará al ganador con una victoria para ganar la Serie Mundial. Será el último en Dodger Stadium. El novato Trey Yesavage saldrá por Toronto, mientras que los Dodgers utilizarán a Blake Snell, quien no tuvo una buena salida en Toronto.

“Sabíamos que iba a ser una serie difícil”, declaró Dave Roberts, mánager de los Dodgers.

Ohtani cargó con la derrota (2-1), mientras que Shane Bieber (2-0) fue el pitcher ganador.

Ohtani tuvo una noche discreta como lanzador después de pitchear 6 innings, en la que permitió 4 carreras limpias, ponchó a 6 y lanzó 93, de los cuales 60 fueron strikes. El japonés, quien no fue efectivo en sus tres ocasiones al bate, dijo que durmió a las 2 a.m. tras el Juego 3.

“Pude descansar; estaba en buena condición”, dijo Ohtani cuando se le preguntó cuánto había descansado después del partido que terminó el mismo martes por la madrugada.

El inicialista de Toronto, Bieber, tuvo una noche magistral al permitir solo 4 hits y una carrera limpia en los 5.1 innings lanzados, en los que tiró 81 veces, 48 de ellas strikes.

“Se comportó como un veterano”, dijo John Schneider, mánager de Toronto.

Parecía que los Dodgers iban a tener una noche mejor en el segundo inning cuando Max Muncy recibió base por bolas con un out, y luego Tommy Edman pegó un sencillo, lo que permitió a Muncy avanzar a tercera. Kike Hernández luego impulsó la carrera de Muncy con un batazo de sacrificio al jardín central derecho para el 1-0 en la segunda entrada.

El campocorto de los Toronto Blue Jays, Andrés Giménez, no puede atrapar con su guante un sencillo de Freddie Freeman, de los Los Ángeles Dodgers, durante la octava entrada del cuarto partido de la Serie Mundial de béisbol, el martes 28 de octubre de 2025, en Los Ángeles. (Foto AP/Mark J. Terrill) (Mark J. Terrill / Associated Press)

Pero Toronto respondió rápidamente después de que Nathan Lukes pegara un sencillo, Vladimir Guerrero Jr. lo siguió con un jonrón al jardín central para el 2-1 en el tercer inning.

“Fue un mal lanzamiento, fue un lanzamiento del que me arrepiento de hacer”, dijo Ohtani, de 31 años.

Los Azulejos volaron aún más alto en la séptima entrada cuando anotaron cuatro carreras. Daulton Varsho pegó sencillo al jardín derecho, luego Ernie Clement conectó un doblete al centro para que Varsho avanzara a tercera. Ese fue el final de Ohtani como lanzador. Con Anthony Banda lanzando, Andrés Giménez pegó un sencillo al izquierdo y Daulton Varsho anotó el 3-1 y, Clemente avanzó a tercera. Ty France con un roletazo de sacrificio para que entre el 4-1 de Clement.

“Hicieron una buena séptima entrada y no tuvimos respuesta”, expresó Roberts.

En esa interminable cuarta entrada, el irregular Blake Trainer entró y Bo Bichette pegó al jardín izquierdo para poner el 5-1, y luego Addison Barger pegó otro sencillo a la izquierda para que Guerrero Jr. anotara el 6-1.

Los Dodgers solo despertaron en la novena entrada cuando Teóscar Hernández recibió base por bolas y luego Muncy pegó un batazo al jardín derecho. Edman entonces tuvo un roletazo de sacrificio para que entrara la carrera de Teóscar Hernández en el 6-2 con Louis Varland haciendo el out final.

“No hemos encontrado nuestro ritmo en toda la serie”, expresó Roberts.

El primera base de los Dodgers de Los Ángeles, Freddie Freeman, se lanza para atrapar un sencillo de Ernie Clement, de los Blue Jays de Toronto, durante la octava entrada del cuarto partido de la Serie Mundial de béisbol, el martes 28 de octubre de 2025, en Los Ángeles. (Foto AP/Mark J. Terrill) (Mark J. Terrill / Associated Press)

Al final de un martes agridulce para los Dodgers, los angelinos saben ahora que no podrán coronarse en casa. La última vez que sucedió eso fue cuando ganaron en 1963 la Serie Mundial a los Yanquis de Nueva York. Ahora, no solo su afición tendrá que estar de nervios de punta el viernes, sino que también se compromete la obtención del título.

