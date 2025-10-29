Azulejos ganan decisivo Juego 5 a Dodgers y se ponen a uno de conquistar la Serie Mundial

El sueño de los Dodgers de repetir el título de la Serie Mundial recibió un duro golpe el miércoles al perder por 6-1 el Juego 5 ante los Azulejos en Dodger Stadium ante 52,175 aficionados, y los de Toronto ahora están arriba 3-2 en la serie, lo que los coloca a tan solo un triunfo del campeonato. Por si eso fuera poco, los Dodgers ahora viajarán a Toronto para tratar de evitar la eliminación el viernes y forzar un Juego 7 decisivo.

El Juego 6 de la Serie ahora se muda a Rogers Centre, donde Yoshinobu Yamamoto lanzará por los Dodgers, mientras que Kevin Gausman saldrá por los Azulejos. Para ganar la Serie Mundial, los Dodgers tendrán que vencer a los Azulejos en los próximos dos juegos. De lo contrario, los Azulejos se adjudicarán la primera Serie Mundial desde 1993.

El novato de 22 años, Trey Yesavage, tuvo una inspirada actuación con siete innings, tres hits, 1 carrera permitida y ponchó a 12 en 103 lanzamientos, 70 de ellos strikes. El lanzador pasó por todo el sistema de ligas menores por los Azulejos, hasta llegar al primer equipo, para dar una cátedra en el Juego 5.

“Es muy bueno. Se puso adelante muchas veces en la cuenta ante los bateadores”, dijo John Schneider, mánager de los Azulejos sobre su joven pitcher inicialista.

“No se asusta. Te tienes que quitar el sombrero ante él”, aceptó el mánager de los Dodgers, Dave Roberts, sobre la gran actuación del lanzador inicialista rival.

Los Dodgers han perdido los últimos dos encuentros tras ganar el Juego 3 en 18 innings.

“No estamos bateando. Estamos dando bases y luego no hacemos los outs cuando tenemos que hacerlo”, agregó Roberts. “Damos muchas bases extra”.

Mookie Betts, Max Muncy, Tommy Edman y Freddie Freeman, de los Dodgers de Los Ángeles, observan un cambio de pitcher en el quinto juego de la Serie Mundial ante los Azulejos de Toronto, el miércoles 29 de octubre de 2025 (Frank Gunn/The Canadian Press via AP) (Frank Gunn / Associated Press)

Todavía no había terminado la canción de bienvenida en el estadio cuando Davis Schneider pegó un jonrón al jardín izquierdo y Vladimir Guerrero Jr. le recetó otro cuadrangular al mismo sector, en lo que fue la primera vez en una Serie Mundial que los dos primeros bateadores del juego pegaron jonrones consecutivos al iniciar el partido.

“Fue masivo para nosotros. El que entraran ellos y establecieran el ritmo del juego fue muy importante”, declaró Yesavage.

El inicialista Blake Snell, tras perder el primer juego de la Serie Mundial, comenzó la tarde dando dos jonrones consecutivos en su segundo descalabro en el Clásico de Otoño. Snell se fue con 6.2, en los que se le atribuyeron cinco carreras limpias con siete ponchados, en 116 lanzamientos, 69 de ellos strikes.

Con un out en la tercera, el boricua Kiké Hernández le regresó la vida a los Dodgers con un jonrón al jardín izquierdo.

Toronto respondió rápidamente. Sin out en la tercera, Daulton Varsho pegó un triple al jardín derecho y Teóscar Hernández no calculó bien. Ernie Clement sacó un elevado de sacrificio para que Varsho anotara el 3-1.

El dominicano Vladimir Guerrero Jr. festeja con Davis Schneider, su compañero en los Azulejos de Toronto, después de conseguir un jonrón en el quinto juego de la Serie Mundial ante los Dodgers de Los Ángeles, el miércoles 29 de octubre de 2025 (Frank Gunn/The Canadian Press via AP) (Frank Gunn / Associated Press)

En la cuarta entrada, los Dodgers dejaron a dos hombres en base.

Dodger Stadium no pesó tanto como desearían los Dodgers, al ganar la maratónica jornada del Juego 3, pero luego caer sin respuesta y energías para el Juego 4 y 5, lo cual parece ser letal para sus ambiciones de ganar el Clásico de Otoño.

Tal como sucedió la noche anterior, los Azulejos confirmaron su superioridad al bate y su habilidad para correr las bases en la séptima entrada. Addison Barger pegó un sencillo a la izquierda; luego, Snell, con un wild pitch, permitió que avanzara a segunda. Con un out, Giménez recibió base por bolas, para colocar a dos en base. Luego Schneider se ponchó y llegó una desastrosa entrada del relevista Edgardo Henríquez. Un wild pitch en la cuarta bola a Guerrero Jr. le permitió a Banger anotar el 4-1. Luego, Bo Bichette añadió otra rayita cuando pegó un sencillo para que Giménez anotara el 5-1 y Guerrero avanzara a tercera. Anthony Banda tuvo que entrar para sacar el último out.

Los jugadores de los Dodgers de Los Ángeles observan durante su derrota contra los Blue Jays de Toronto en la novena entrada del quinto partido de la Serie Mundial de béisbol, el miércoles 29 de octubre de 2025, en Los Ángeles. (Foto AP/Mark J. Terrill) (Mark J. Terrill / Associated Press)

En el octavo, los Azulejos añadieron una carrera más cuando Clement pegó un sencillo a Banda y después de que se robó segunda, Kiner-Falefa anotó con un sencillo, para que Clement anotara el 6-1.

La Serie Mundial ahora tendrá un día de descanso y reanudará el viernes.

“Espero que Yamamoto juegue bien, pero también tenemos que batear”, dijo Roberts, mánager de los Dodgers.

Aunque no jugó, el Juego 5 fue el último en Dodger Stadium de Clayton Kershaw tras 18 temporadas.

