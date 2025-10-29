LAFC pega primero y derrota a Austin FC en el Juego 1 de los playoffs de la MLS

El LAFC pegó primero y se llevó la victoria el miércoles de 2-1 ante el Austin FC en el Juego 1 de la primera ronda de los playoffs de la MLS.

El LAFC terminó la temporada regular como tercer lugar en la Conferencia del Oeste, por lo que recibió en el BMO Stadium al sexto clasificado Austin FC para disputar el primer partido de la serie –a ganar de tres–, que definirá el avance a las semifinales de la Conferencia del Oeste.

A los 20 minutos de juego cuando Ryan Hollingshead se metió por la banda izquierda y tras lanzar un centro rastrero, Brendan Hines-Ike trató de despejar el balón, pero este terminó dentro su propia portería para el 1-0.

Anuncio

Ryan Hollingshead's cross is deflected in to give us the lead ⚽️ https://t.co/A46UYsV5pr pic.twitter.com/eNDGNoyiT2 — LAFC (@LAFC) October 30, 2025

Para la segunda mitad, Austin FC encontró la paridad después de que Nkosi Tafari despejó mal el esférico dentro del área, causando confusión en la defensa angelina, y con un par de pases, Jon Gallagher terminó conectando el disparo para el 1-1 a los 63 minutos.

Nathan Ordaz, quien llevaba poco en la cancha, fue el encargado del 2-1 a los 79 minutos. Son Heung-min envió un pase en corto a Denis Bouanga, para que este lanzara un fuerte disparo, que aunque fue desviado iba en dirección a gol. Ordaz buscó asegurar la anotación y sólo tuvo que empujar el balón.

ORDAZ SZN CONTINUES ➡️



Nathan Ordaz with the last touch to put us in front. https://t.co/0snI56DgsK pic.twitter.com/KX4F5fRQUA — LAFC (@LAFC) October 30, 2025

La jugada parecía un obvio fuera de lugar de Ordaz, quien se tomó la cabeza tras anotar pensando haber cometido un error, pero junto al reclamo de los jugadores de Austin FC la jugada fue revisada y luego confirmada por el VAR como válida.

Los angelinos aventajan la serie 1-0 y viajarán a Austin para el Juego 2 de la serie en el Q2 Stadium (5:45 p.m. PT, Apple TV).

El equipo dirigido por Steve Cherundolo cerró la campaña con una racha de seis victorias, una derrota y un empate en sus últimos ocho partidos de temporada regular. Por su parte, Austin FC llega con un balance de cuatro triunfos y cuatro derrotas en ese mismo tramo. Uno de esos triunfos fue el 1-0 sobre LAFC el pasado 12 de octubre en Austin, segunda victoria del año de los texanos sobre el conjunto Negro y Oro por idéntico marcador. En ese juego, el LAFC no contó con sus estrellas Son Heung-min y Denis Bouanga porque se habían unido a sus selecciones nacionales.

Desde la llegada de Son en agosto, junto a Bouanga, han formado una sociedad explosiva. Han marcado 20 goles en los 10 partidos que han disputado, incluyendo una racha récord de la MLS con 18 tantos consecutivos entre el 23 de agosto y el 5 de octubre.

Austin FC cerró la temporada regular con 47 puntos, la segunda cifra más alta en sus cinco años de historia. El equipo también estableció un nuevo récord del club al mantener nueve veces su portería en cero durante la temporada regular.

El juego del miércoles representó el inicio de su segunda participación en playoffs desde su debut en la MLS desde 2021. En el plantel permanecen seis jugadores que formaron parte del equipo que alcanzó la Final de la Conferencia Oeste en 2022, año en que fueron eliminados por LAFC, por lo que esta serie representa una revancha para ellos.

Durante la presente temporada, Austin venció a LAFC en ambos enfrentamientos de la temporada regular por marcador de 1-0. En el partido disputado en marzo, Owen Wolff asistió a Guilherme Biro para el gol del triunfo, mientras que en el duelo más reciente en el Q2 Stadium, el propio Wolff fue el autor del tanto decisivo. Esas victorias llegaron con goles de cabeza tras cobros de tiro de esquina, un detalle que refleja la efectividad del equipo en jugadas a balón parado.