Hora de celebrar: desfile de campeonato de los Dodgers será el lunes

Los Dodgers recorren las calles durante un desfile de victoria para celebrar el título de la Serie Mundial de 2024 del equipo.

Los Dodgers recorren las calles durante un desfile de victoria para celebrar el título de la Serie Mundial de 2024 del equipo.

La espera para el primer desfile de los Dodgers del siglo: 36 años.

La espera para el segundo: un año y dos días.

El lunes, para celebrar que los Dodgers se han convertido en los primeros campeones consecutivos de béisbol en 25 años, Los Ángeles organizará otra fiesta para los Dodgers.

El desfile del campeonato de los Dodgers de 2025 comenzará a las 11 de la mañana del lunes y recorrerá el centro de la ciudad, seguido de una concentración en el Dodger Stadium. Para asistir al mitin es necesario adquirir una entrada, que se puede obtener a partir del domingo al mediodía en dodgers.com/postseason .

Anuncio

Para los aficionados con entradas para el mitin, las puertas del estacionamiento se abrirán a las 8:30 a. m. y las del estadio a las 9 a. m. Se espera que el evento comience alrededor de las 12:15 p. m.

El desfile y el mitin se retransmitirán en directo por los canales 2, 4, 5, 7, 9 y 11, así como por SportsNet LA y AM 570, según ha informado el equipo.

En el mitin del año pasado, el mánager de los Dodgers, Dave Roberts, e Ice Cube actuaron juntos, con Roberts bailando e Ice Cube cantando.

En un momento dado, el futuro miembro del Salón de la Fama Clayton Kershaw tomó el micrófono y gritó: «¡Dodger de por vida!».

En septiembre, Kershaw anunció que se retiraría al final de la temporada. En su única aparición en la Serie Mundial, consiguió una eliminación crucial en la victoria de los Dodgers en 18 entradas en el tercer partido.

Hará su última aparición en el Dodger Stadium como jugador como parte de una segunda celebración consecutiva del campeonato. Volverá: los Dodgers retirarán su número 22 —retiran el número de todos sus miembros del Salón de la Fama— y sin duda estará en la lista para lanzar los primeros lanzamientos ceremoniales en las futuras postemporadas de los Dodgers.

Por ahora, sin embargo: tres veces campeón, Dodger de por vida.