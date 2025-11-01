Los aficionados de los Dodgers salen a las calles para celebrar la victoria en la Serie Mundial

Los aficionados celebran en las calles después de que los Dodgers de Los Ángeles derrotaran a los Blue Jays de Toronto en el séptimo partido de la Serie Mundial.

Después de que los Dodgers ganaran su primer campeonato consecutivo de la Serie Mundial, el noveno título en la historia de la franquicia, los exuberantes aficionados de los Dodgers salieron a las calles para celebrar la histórica victoria de su equipo contra los Toronto Blue Jays.

En toda la ciudad, los sonidos de los fuegos artificiales anunciaban la victoria. Las celebraciones ya se estaban desarrollando en el centro de Los Ángeles, Little Tokyo, Echo Park y otros lugares.

En Echo Park, a pocas cuadras del Dodger Stadium, la policía había cerrado Sunset Boulevard al tráfico de automóviles en medio del séptimo partido. Los fuegos artificiales y las alarmas de los automóviles llenaban el aire mientras los conductores tocaban el claxon y se escuchaban vítores desde todas las direcciones.

En preparación para las posibles celebraciones, el Departamento de Policía de Los Ángeles declaró una alerta táctica en toda la ciudad poco antes de las 6 de la tarde, según la agente de policía de Los Ángeles Norma Eisenman.

Como parte de esa precaución, el departamento de policía cerró varias calles alrededor de L.A. Live y Crypto.com Arena y desvió los autobuses de LA Metro de la calle Figueroa a la calle Hope, entre los bulevares Pico y Olympic.

La policía de Los Ángeles dijo que cerró las siguientes calles: Pico Boulevard y Olympic Boulevard entre LA Live Way y Grand Avenue, y las calles Flower y Hope entre la calle 9 y Venice Boulevard.

Tras la victoria en la Serie Mundial del año pasado, se produjeron varios incidentes de vandalismo y múltiples detenciones. Aunque la gran mayoría de las celebraciones fueron pacíficas, algunos negocios fueron robados en el centro de la ciudad y se incendió un autobús en Echo Park.

Cuando una gran multitud se reunió para ver el partido durante la novena entrada en una pantalla exterior de un bar de Echo Park, cerca del estadio de los Dodgers, las autoridades ordenaron al bar que la apagara.

Los Dodgers se hicieron con su noveno título tras forzar el séptimo partido al vencer a los Blue Jays por 3-1 el viernes. La victoria del equipo el sábado por la noche también coincidió con el cumpleaños de Fernando Valenzuela, el querido lanzador zurdo de la ciudad que falleció el año pasado.