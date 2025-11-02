Comentario: El extraordinario séptimo juego de la Serie Mundial de Yamamoto se convirtió en su punto culminante en los playoffs

TORONTO —Poco después de que los Dodgers ganaran el sexto partido de la Serie Mundial , Yoshinobu Yamamoto se acercó a su entrenador personal de toda la vida.

Inclinando la cabeza, Yamamoto le dijo a Osamu Yada: “Gracias por todo lo que ha hecho este año”.

Yamamoto pensó que su temporada había terminado. Había lanzado 96 veces en seis entradas y, en tono medio en broma, dijo en la conferencia de prensa posterior al partido que quería animar a su equipo en lugar de volver a lanzar al día siguiente. El mánager Dave Roberts pensaba lo mismo y dijo que Yamamoto sería el único lanzador que no estaría disponible en el séptimo partido.

El entrenador tenía otras ideas.

“Veamos si puede lanzar mañana en el bullpen”, dijo Yada.

Según Yada, con solo estar en el bullpen, Yamamoto podría proporcionar a los Dodgers una ventaja psicológica sobre los Toronto Blue Jays.

“Así es como me engañaron”, dijo Yamamoto en japonés con una sonrisa.

La mano guía de Yada convirtió a Yamamoto en una leyenda el sábado por la noche.

Al lanzar las últimas dos entradas y dos tercios de un partido de 11 entradas, que dio el título de campeón con una victoria por 5-4 sobre los Toronto Blue Jays , Yamamoto ganó su tercer partido de la Serie Mundial .

Cuando obligó a Alejando Kirk a batear un doble play que puso fin al partido, Yamamoto se quitó la gorra y levantó los brazos hacia el cielo. El receptor Will Smith corrió hacia el montículo y lo levantó por la cintura.

“Sentí una alegría que nunca antes había sentido”, dijo Yamamoto.

Yamamoto lanzó un juego completo en el segundo partido . Lanzó seis más en el sexto partido. Sus contribuciones en el séptimo partido aumentaron su total en la serie a 17 ⅔ entradas, en las que solo permitió dos carreras.

Su actuación le valió el premio al jugador más valioso de la serie, así como la admiración universal.

“Realmente creo que es el mejor lanzador del mundo”, dijo Shohei Ohtani en japonés. “Todos en el equipo piensan lo mismo”.

Freddie Freeman se maravilló de la carga de trabajo que soportó Yamamoto, de 1,78 m de estatura, quien estuvo fuera de juego durante tres meses el año pasado por problemas en el hombro .

“Quiero decir, lanzó anoche, fue el abridor”, dijo Freeman. “Lanzó el mayor número de entradas de nuestros lanzadores esta noche”.

Freeman señaló que, además de lanzar en tres partidos, Yamamoto también calentó para lanzar en un cuarto. Dos días después de su juego completo en el segundo partido, se preparó en el bullpen para lanzar una posible decimonovena entrada en el tercer partido. Los Dodgers ganaron ese partido en la decimoctava entrada.

“Nunca había visto nada igual”, dijo Freeman.

El presidente de operaciones de béisbol, Andrew Friedman , dijo sobre la actuación de Yamamoto en el séptimo partido: “Que haya tenido el mismo nivel que la noche anterior es realmente el mayor logro que he visto en un campo de béisbol de las Grandes Ligas”.

¿Creía Friedman que algún otro lanzador podría haber hecho lo que hizo Yamamoto en esta serie?

“No, no lo creo”, respondió Friedman. “De hecho, ayer por la mañana tampoco pensaba que Yama pudiera hacerlo”.

Friedman dijo que no le dio mucha importancia cuando le informaron después del sexto partido que Yamamoto estaba recibiendo tratamiento de Yada en el hotel del equipo con la intención de lanzar quizás en el séptimo partido. A la mañana siguiente le dijeron a Friedman que Yamamoto había recibido otra ronda de tratamiento.

La posibilidad de que Yamamoto lanzara en el séptimo partido se hizo real para Friedman después de que realizara su característica rutina de lanzamiento de jabalina y jugara a la pelota en el Rogers Centre. Yamamoto aún no estaba convencido.

El lanzador de los Dodgers Yoshinobu Yamamoto, a la izquierda, celebra con Shohei Ohtani y sus compañeros de equipo tras la victoria por 5-4 sobre los Toronto Blue Jays en el séptimo partido de la Serie Mundial, disputado el sábado en el Rogers Centre.



(Robert Gauthier / Los Angeles Times)

“No pensaba que iba a lanzar”, dijo Yamamoto. “Pero me sentí bien cuando entrené y, antes de darme cuenta, estaba en el montículo (en el partido)”.

El intérprete de Yamamoto, Yoshihiro Sonoda , estaba preparado.

Sonoda, que es supersticioso, lleva la misma ropa interior de la suerte los días que Yamamoto lanza. Llevó los calzoncillos de conejos para el sexto partido. Intuyendo que Yamamoto podría volver a lanzar, Sonoda se puso los mismos calzoncillos para el séptimo partido.

“Por si acaso”, admitió Sonoda, “no los lavé”.

Yamamoto nunca había lanzado en días consecutivos como profesional, ni en Estados Unidos ni en Japón. Cuando le llamaron para relevar a Blake Snell en la novena entrada, no estaba seguro de cómo le iría.

Heredando dos corredores de Snell con un out, Yamamoto llenó las bases al golpear a Kirk. Obligó a Dalton Varsho a batear una roleta para forzar el out en home, pero luego lanzó una curva a Ernie Clement que fue impulsada hacia la pared del jardín izquierdo. El sustituto defensivo Andy Pages chocó contra Kiké Hernández en la zona de advertencia, pero consiguió atrapar la pelota, evitando que los Blue Jays anotaran la carrera de la victoria.

Yamamoto lanzó una décima entrada perfecta y entró en la parte baja de la undécima con una ventaja de 5-4, gracias a un jonrón de Smith en la parte alta de la entrada.

Vladimir Guerrero Jr. comenzó la entrada con un doble tras batear una bola rápida de 96,9 millas por hora y avanzó a tercera base gracias a un toque de sacrificio de Isiah Kiner-Falefa. Yamamoto dio una base por bolas a Addison Barger para colocar a los corredores en las esquinas, lo que preparó el doble play de Kirk que puso fin al partido.

“Realmente no podía creerlo”, dijo Yamamoto. “Estaba tan emocionado que ni siquiera podía recordar qué tipo de lanzamiento había hecho al final. Cuando sus compañeros corrieron hacia mí, sentí la mayor alegría que he sentido hasta ahora”.

Clayton Kershaw , a quien Yamamoto quería despedir con otro campeonato, lo abrazó con más fuerza que nunca. Roberts lo abrazó con fuerza.

Yamamoto se emocionó hasta las lágrimas.

Abrumado por el momento, Yamamoto no parecía comprender la magnitud de lo que acababa de hacer. Con el tiempo, lo hará.

La noche en que los Dodgers consolidaron su dinastía, Yamamoto hizo suya esta Serie Mundial.