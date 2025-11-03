Fernando Valenzuela será considerado para su incorporación al Salón de la Fama del Béisbol Nacional

Fernando Valenzuela y otros siete jugadores serán considerados por el Comité de la Era Contemporánea del Béisbol del Salón de la Fama del Béisbol para su incorporación.

Fernando Valenzuela, el lanzador zurdo de los Dodgers que desató la Fernandomania en 1981, es uno de los ocho nombres que serán considerados por el Comité de la Era Contemporánea del Béisbol del Salón de la Fama del Béisbol Nacional para su incorporación a la promoción del próximo año.

El comité, integrado por 16 personas, se reúne cada tres años y considera a los jugadores cuyas principales contribuciones al deporte se produjeron a partir de 1980. Cualquier candidato que reciba el 75 % de los votos emitidos por el comité será elegido para el Salón de la Fama y será incluido en Cooperstown el 26 de julio de 2026, junto con los elegidos en la votación de la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos, que se anunciará el 20 de enero de 2026.

Los otros siete jugadores que serán considerados por el comité son Barry Bonds, Roger Clemens, Carlos Delgado, Jeff Kent, Don Mattingly, Dale Murphy y Gary Sheffield.

Los 16 miembros que revisarán la votación del comité serán nombrados por la junta directiva del Salón de la Fama del Béisbol Nacional y se darán a conocer a finales de este otoño.

Valenzuela, cuyo número fue retirado por los Dodgers en 2023 antes de fallecer a los 63 años en octubre de 2024, en vísperas de la Serie Mundial entre los Dodgers y los Yankees, ganó 173 partidos en 17 temporadas —11 de ellas con los Dodgers— y fue seis veces All-Star. Sigue siendo el único lanzador que ha ganado los premios al novato del año y Cy Young en la misma temporada en la historia de la MLB, pero su influencia duradera ha sido el cambio radical en la demografía de la base de aficionados después de que irrumpiera en escena durante la temporada de 1981, que culminó con el campeonato de la Serie Mundial.

A pesar de su impresionante trayectoria al inicio de su carrera, Valenzuela no obtuvo el apoyo suficiente cuando fue elegible por primera vez para entrar en el Salón de la Fama del Béisbol (se requiere el 75 % de los votos de los miembros de la Asociación de Escritores de Béisbol de América). En su primer año en la votación, en 2003, obtuvo el 6,2 % de los votos, superando el umbral del 5 % necesario para permanecer en la votación un año más. La cifra bajó al 3,8 % en 2004 y quedó fuera de la votación en los años siguientes.

El Salón de la Fama del Béisbol Nacional tiene tres electorados diferentes: el Comité de la Era Clásica del Béisbol, que abarca el período anterior a 1980 e incluye las Ligas Negras, mientras que el Comité de la Era Contemporánea del Béisbol tiene dos votaciones: una para los jugadores y otra para los entrenadores, ejecutivos y árbitros cuyas mayores contribuciones se produjeron a partir de 1980.

El comité para entrenadores, ejecutivos y árbitros contemporáneos deliberará en 2026, mientras que el comité para la era clásica tiene previsto reunirse en 2027, antes de que el comité para jugadores contemporáneos se reúna de nuevo en 2028.