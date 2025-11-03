El desfile de la victoria de los Dodgers de Los Ángeles llena el centro de la ciudad de aficionados

Los aficionados se agolpan en las calles del centro de Los Ángeles para ver el desfile del campeonato mundial de los Dodgers el lunes.

El centro de Los Ángeles se transformó el lunes en un mar azul y blanco, color del equipo Dodger, cuando miles de aficionados de todo el sur de California llenaron las calles para ver a los campeones consecutivos de la Serie Mundial.

Las multitudes en las estaciones de metro y en el centro de la ciudad rompieron en espontáneos vítores y cánticos de “¡Vamos Dodgers!” mientras esperaban el desfile y la celebración del equipo en el estadio Dodger. Los altavoces retumbaban con Kendrick Lamar, Ice Cube, Nate Dogg y, por supuesto, “I Love L.A.” de Randy Newman.

Los aficionados se alinearon en las escaleras, se subieron a las farolas y se apiñaron en los balcones a lo largo de Grand Avenue, con la esperanza de tener una mejor vista del equipo que ha creado una dinastía y se ha asegurado el título más codiciado del béisbol en un increíble séptimo partido. Algunos dijeron que llegaron antes del amanecer para asegurarse los mejores lugares. Los padres bromeaban sobre los casos de “gripe Dodger” que permitían a sus hijos en edad escolar unirse a este día histórico.

“¡Dos veces seguidas, amigos!”, gritó un adolescente por encima del coro de vuvuzelas.

Cuando los autobuses descapotables de dos pisos del equipo llegaron a Temple Street, los aficionados estallaron casi en histeria, gritando los nombres de sus jugadores favoritos y levantando los puños en el aire.

Desde uno de los autobuses, el lanzador Blake Snell señaló a la multitud mientras una armada de drones zumbantes esquivaba las explosiones de los cañones de confeti. Se escuchó un cántico de “¡Freddie! ¡Freddie!” cuando los aficionados vieron al primera base de los Dodgers, famoso por sus hazañas en la Serie Mundial.

Más adelante en la ruta, Jane Lee levantó un cartel para el lanzador Yoshinobu Yamamoto, quien consolidó su estatus de MVP de la Serie Mundial en el séptimo partido cuando subió al montículo para registrar las últimas ocho eliminaciones después de comenzar el sexto partido. Además de ganar el MVP de la serie, Lee lo designó como “mejor lanzador” en su cartel hecho a mano, que terminaba con una palabra escrita en japonés.

“¡Arigato!”, tradujo la residente de Monterey Park. Otros se hicieron eco de su grito y pronto se convirtió en un estruendoso coro de agradecimientos alegres para el japonés, totalmente acogido por la ciudad de Ángeles.

Ken Suzuki, un estudiante universitario de Japón, aportó una energía similar a la calle 2nd Street, donde ondeó una bandera japonesa.

“He seguido a Yamamoto desde que jugaba en Japón. Es increíble verlo dominar en un escenario tan grande”, dijo Suzuki.

El desfile comenzó a las 11 de la mañana. Al mediodía, el equipo llegó oficialmente al estadio, donde fue recibido por aún más aficionados con pancartas y vistiendo el azul de los Dodgers.

Con calcetines de los Dodgers hasta la rodilla, en la intersección de las calles Hope y 7th, Mark Krojansky se puso poético al recordar que sus hijos ya habían vivido tres campeonatos de los Dodgers. Había tenido que esperar 30 años entre las victorias de 1988 y 2020, pero dijo que había valido la pena.

“Esta podría ser la única vez en muchos, muchos años, nunca se sabe”, dijo Krojansky. “Nos lo merecemos”.

El equipo de los Dodgers de 2025 ha sido un punto brillante durante un año por lo demás tumultuoso para la región, después de que incendios históricos devastaran miles de hogares en enero y la administración Trump llevara a cabo redadas migratorias generalizadas durante el verano.

Pero gran parte de Los Ángeles estaba lista para celebrar el lunes, dos días después de que los Dodgers tomaran una ventaja tardía para derrotar a los Toronto Blue Jays en un épico séptimo partido.

Chuck Berez, fanático de los Dodgers desde hace mucho tiempo y nativo de Los Ángeles, caminaba hacia la ruta del desfile el lunes por la mañana y dijo que el amor por la organización y sus fanáticos encarnaba a la propia ciudad.

“Se mantienen unidos... Hay que capear el temporal y ver el panorama general”, dijo Berez. “La forma en que salieron adelante en el momento decisivo, ya sabe, simplemente mostrando su resistencia y su experiencia”.

Aaron Wole, un trabajador hospitalario originario de Florida que se mudó a Los Ángeles, sintió ese espíritu en las últimas semanas.

A pesar de ser fanático de los Rays de toda la vida, el lunes por la mañana llevó una camiseta de Ohtani en el desfile.

“Cuando estás en Roma, tienes que hacer lo que hacen los romanos... Esto no sucede mucho en Florida”, dijo Wole. “En momentos como este, uno se siente incluido en la comunidad. Realmente se siente un gran ambiente con todos estos aficionados”.