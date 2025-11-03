Los Dodgers celebran su bicampeonato frente a su afición en Dodger Stadium

El mensaje fue simple, pero emocionante: “El trofeo está en casa”. La imagen igual de emotiva: Yoshinobu Yamamoto, el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial, con una amplia sonrisa levantó el galardón más preciado al tope de las escaleras de embarque del avión tan pronto los héroes del conjunto angelino tocaron tierra en Los Ángeles el domingo a las 6:15 p.m.

En realidad, el trofeo nunca abandonó el podio del club y solo salió para volver a celebrarlo nuevamente con sus miles de aficionados en Dodger Stadium y en las calles de Los Ángeles dos días después.

Los Dodgers iniciaron la celebración desde el sábado en la noche cuando derrotaron, a más de 2.500 millas de distancia, a los Azulejos de Toronto en los dos últimos juegos de la Serie Mundial para convertirse en bicampeones y nueve veces campeones de las Grandes Ligas.

La algarabía continuó el lunes en el Dodger Stadium, en donde los Dodgers no tuvieron que esperar nuevamente 32 años para volver a armar la fiesta, tal como ocurrió en 2024 cuando vencieron a los Yanquis de Nueva York. En esta ocasión, la espera fue solo de un año y dos días.

Uno a uno, los campeones caminaron sobre la alfombra azul a ritmo del DJ Mustard para subir a la tarima improvisada, fuera del diamante justo al lado de la segunda base, en medio de una ensordecedora ovación del mar de aficionados de azul y blanco.

“La palabra que me llegó a la mente tras el final del Juego 7, fue ‘espejo’ porque cada vez que nos vemos en el espejo, los vemos a ustedes”, dijo el mánager de los Dodgers, Dave Roberts, quien el fue el primero del grupo en tomar la palabra en el podio. “Tenemos la obligación de hacer todo esto para ustedes, por todo lo que sacrifican para estar aquí juego tras juego”.

El primer jugador en recibir el honor de hablarle a la afición fue Miguel Rojas. El venezolano fue el encargado de igualar el Juego 7 de la Serie Mundial con un jonrón que devolvió la vida al equipo angelino.

“Ustedes llenan este lugar cada día. Lo hacemos porque todos las 50.000 personas que llenan esto cada noche… ustedes se merecen esto, somos bicampeones, pero no estaríamos aquí por cada uno de estos muchachos”, dijo Rojas. “Pero esto no se trata de mi, si Freddy no le pega a ese jonrón en el Juego 3, no estaríamos aquí. Si Yamamoto no lanza esos juegos, no estaríamos aquí. Si Pages no atrapa esa bola en el Juego 7 no estaríamos aquí. No se trata de mí, se trata de toda esta organización”.

Rojas pidió al DJ una canción para celebrar al cumpleañero, Roki Sasaki, quien complació la petición del venezolano con “Bailalo Rocky” por Yoan Retro.

“Buenas tardes”, dijo en español, Yamamoto, para proceder en inglés: “Lo hicimos juntos”.

La afición lo ovacionó con gritos de “MVP, MVP”.

El cuatro veces campeón, Mookie Betts, señaló la consistencia que ha tenido el equipo desde su llegada en 2020. Betts ganó su primer campeonato con los Medias Rojas de Boston en 2018.

“Desde que llegué, no hemos parado de ganar. Ya llevo cuatro”, dijo Betts. “Ahora toca llenar la mano completamente con cinco. Un tricampeonato nunca había sonado tan dulce. ¡Que alguien haga esa camiseta! Quiero decirles que ustedes han hecho que mi tiempo aquí sea inolvidable”.

El héroe del campeonato de 2024 y del Juego 3 –en el que se jugaron 18 innings– de la serie ante los Azulejos con otro jonrón, Freddie Freeman, prometió que buscarán repetir la hazaña en la próxima temporada.

“Como dijo Mookie, ‘desde que llegué aquí empezamos a ganar’”, dijo Freeman. “Más de cuatro millones de ustedes vinieron aquí y les entregamos. En 2024, el trabajo se cumplió, en 2025 el trabajo se cumplió… ¿El trabajo de 2026? Inicia hoy”.

Uno de los favoritos de la afición, Kike Hernández, no tuvo filtro para encender a la afición ante las risas de sus compañeros.

“¿Qué pasa Nación Dodger?”, dijo el boricua. “Me disculpo por el apagón que está a punto de pasar… mis compañeros han sido muy humildes, pero es hora de pasar esa mierda. Mucha gente pregunta sobre la dinastía… ¿Qué tal tres títulos en seis años? ¿Qué tal bicampeones? ¡Sí! ¡Somos una [explícita] dinastía! Me disculpo… ¡por nada!”.

El lanzador Blake Snell admitió que le ha tomado tiempo para acostumbrarse a las expectativas y de ser parte de un grupo que se siente obligado a ganar.

“Estoy tratando de acostumbrarme, ustedes verán mucho de esto, entonces acostumbrense”, dijo el oriundo de Seattle de 32 años y que ganó su primer campeonato en su carrera. “Llevo mucho tiempo esperando, pero quiero decir que aún no hay un desfile en mi ciudad”.

Max Muncy no tuvo su mejor aparición en la postemporada, pero fue igual de importante en el Juego 7 cuando su equipo más lo necesitaba. Anotó un jonrón para acercar a los Dodgers 4-3 en la baja del octavo inning.

“Solo diré que ya me siento un poco cómodo aquí arriba”, dijo Muncy. “Sigamos así. Como dije el año pasado, el mejor equipo del mundo, la mejor ciudad del mundo. Nos encanta. Es una prueba de lo que es este verdadero equipo, y de lo que fue”.

Sin usar a su intérprete, Shohei Ohtani agradeció el apoyo de la afición y de sus compañeros. Ohtani tuvo problemas durante el Juego 7, cuando fue reemplazado como lanzador apenas en el tercer inning.

“Quiero decirles que ustedes son los mejores fans del mundo”, dijo Ohtani. “Estoy listo para ganar otro anillo junto a ustedes. ¡Vamos!”.

Finalmente, Clayton Kershaw, quien anunció su retiro durante la temporada regular, alcanzó su tercer campeonato.

“Le dije a Freddie que iba a intentar no llorar hoy”, dijo Kershaw. “Pero no sé qué va a funcionar. Intento que no sea incómodo. Gracias por 18 años. Gracias por venir y vernos jugar durante los últimos 18 años. Gracias por estar ahí para mí y mi familia, y por apoyarnos. Y gracias a todos ustedes. Gracias, compañeros. Son los mejores del mundo. Son el mejor equipo del mundo”.