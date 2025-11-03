Anuncio
Fotos: Los Dodgers, campeones de la Serie Mundial, desfilan por el centro de Los Ángeles

Los Angeles, November 3, 2025: Larg
Una gran multitud celebra los dos títulos consecutivos de la Serie Mundial de los Dodgers mientras los miembros del equipo desfilan en autobuses de dos pisos.
(Eric Thayer/Los Angeles Times)

Fotos de los Dodgers de Los Ángeles celebrando su campeonato de la Serie Mundial de 2025 en el centro de Los Ángeles.

Por Kayla Bartkowski
Allen J. SchabenCarlin Stiehl y Eric Thayer

Los aficionados de los Dodgers llenaron las calles del centro de Los Ángeles el lunes por la mañana temprano para celebrar que los Dodgers se convirtieron en los primeros campeones consecutivos de la Serie Mundial de béisbol en 25 años.

El desfile de celebración comenzó a las 11 de la mañana, con los Dodgers viajando en autobuses de dos pisos por el centro de la ciudad y con parada final en el Dodger Stadium.

El equipo de los Dodgers de 2025 ha sido un rayo de esperanza para muchos angelinos durante un año por lo demás tumultuoso para la región, después de que unos incendios históricos devastaran miles de hogares en enero y de las redadas migratorias generalizadas llevadas a cabo durante el verano por la administración Trump.

El mánager Dave Roberts sostiene el Trofeo
(Eric Thayer/Los Angeles Times)
El mánager Dave Roberts sostiene el Trofeo del Comisionado durante el desfile y la celebración del campeonato mundial de los Dodgers el lunes.

Ramón Ontivros, a la izquierda, y Michelle Ruiz
(Kayla Bartkowsk/Los Angeles Times)

Ramón Ontivros, a la izquierda, y Michelle Ruiz, ambos de Redlands, se unen a los aficionados que se agolpan en las calles del centro de Los Ángeles.

De izquierda a derecha, Mike Soto, Luis Espin
(Kayla Bartkowsk/Los Angeles Times)

De izquierda a derecha, Mike Soto, Luis Espino y Francisco Espino se unen a los aficionados que se agolpan en las calles del centro de Los Ángeles.

Mia Nava, de 9 años, ondea una bandera. "
(Allen J. Schaben/Los Angeles Times)

Mia Nava, de 9 años, ondea una bandera. «Hoy ha faltado al colegio y sus profesores conocen su pasión», dijo su mamá, Jennie Nava.

LOS ANGELES, UNITED STATES - NOVEMBE
Claudia Villar Lee posa con una réplica del trofeo del Comisionado de la MLB colgado al cuello.

(Carlin Stiehl/For The Times)

Alex Portugal sostiene un cinturón de campeón en el Dodger Stadium. Claudia Villar Lee posa con una réplica del trofeo de la Serie Mundial colgada al cuello.

Los jóvenes aficionados se alinean e
(Kayla Bartkowsk/Los Angeles Times)

Los jóvenes aficionados se alinean en las calles del centro de Los Ángeles para ver el desfile y la celebración del campeonato mundial de los Dodgers.

