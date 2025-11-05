Diego Luna se une a VAMOS de Men in Blazers en busca de darle ‘más visibilidad’ al Team USA

A sus 22 años, Diego Luna no solo se prepara para consolidarse como una de las figuras de la Selección de Estados Unidos rumbo al Mundial 2026, sino también para debutar en un nuevo escenario: detrás del micrófono.

El mediocampista de Real Salt Lake será una de las voces del podcast VAMOS, producido por el Men in Blazers Media Network, un espacio que busca acercar al público al proceso de la nueva generación del fútbol estadounidense.

“Este podcast trata de darle visibilidad a la selección nacional, especialmente a este grupo joven y talentoso que tenemos rumbo al Mundial 2026”, explicó Luna. “Queremos mostrar el lado humano de los jugadores, conectar con la gente y hacer que el fútbol sea aún más popular en Estados Unidos”.

Anuncio

La plataforma mediática independiente está centrada en el fútbol, con base en Estados Unidos, y produce podcasts, vídeos, newsletters y otros contenidos alrededor del mundo del deporte.

El formato contará con invitados especiales, análisis y conversaciones íntimas con figuras del fútbol, y con el fundador y presidente Roger Bennett. El joven jugador participará una vez al mes.

“Daré mi perspectiva sobre lo que vive el grupo, trataré de atraer a más jóvenes y conectar con la audiencia. Es una forma distinta de contribuir al crecimiento del deporte en el país”.

Para el oriundo de Sunnyvale, California, su participación en VAMOS representa algo más que una experiencia mediática. Es, de alguna manera, una extensión de su compromiso por compartir su historia y conectar con otros desde la autenticidad.

Ese compromiso quedó reflejado en su artículo “To Every Kid Alone in the Dark”, publicado en septiembre en The Player’s Tribune, donde habló abiertamente sobre su salud mental y los momentos más difíciles de su vida.

“Pasé por eso, sufrí, y ahora que tengo una plataforma, siento que lo correcto es devolver algo a la comunidad”, contó. “Es algo que me enorgullece, porque lo viví en carne propia. Si puedo ayudar a otros jóvenes que están pasando por lo mismo, entonces todo vale la pena”.

Desde su publicación, la reacción del público ha sido profunda y positiva.

“Mucha gente me ha dicho que se siente orgullosa y agradecida de que haya tenido el valor de hablar de algo tan personal”, dijo Luna. “A veces se considera un tema tabú, pero creo que es necesario ponerlo sobre la mesa y mostrar que no estamos solos”.

Su hermano Armando fue uno de los primeros en expresar su admiración.

“Le pareció increíble. Me dijo que estaba orgulloso de que yo contara mi historia y de que pudiera servir de ayuda a otros jóvenes que pasan por lo mismo”.

Entre confesiones más ligeras, Luna también reveló que antes de dedicarse al fútbol profesional, trabajó como barista. “Es algo que añadí a mi currículum y que me ayudó mucho. Ahora puedo preparar un muy buen café”, bromeó entre risas.

Su crecimiento como futbolista también estuvo marcado por una elección que generó debate, el de representar a Estados Unidos en lugar de México, país del que provienen sus raíces familiares.

“Sí, hubo mucho ruido alrededor de eso”, reconoció el mediocampista. “Pero al final, se trató de hacer lo que sentía correcto. Estados Unidos me dio la oportunidad, y no fue una decisión en contra de México, sino una elección desde el corazón. Sabía que, cualquiera fuera mi decisión, habría gente opinando. Pero seguí lo que sentía que era lo correcto para mí”.

Con el Mundial 2026 compartido entre Estados Unidos, México y Canadá, Luna no puede evitar pensar en lo simbólico que será jugar una Copa del Mundo “en casa”.

“Va a ser algo muy especial. Representar a mi país frente a mi gente, con mi familia presente… será una experiencia única”, dijo Luna.

Sobre el presente de la selección estadounidense, Luna aseguró que el grupo vive con mentalidad de competencia total, a pesar de no contar con participaciones en competencias oficiales como una eliminatoria rumbo al Mundial.

“Estos ya no son simples amistosos. Cada partido es una oportunidad para mostrar que queremos estar en la lista final”, aseguró Luna. “Cada vez que usamos el escudo de Estados Unidos sentimos orgullo, pero también la responsabilidad de representar al país de la mejor manera. No queremos solo jugar bien; queremos ganar. Esa mentalidad está cambiando dentro del grupo”.

Luna combina una madurez poco común con un entusiasmo contagioso. En el campo, su creatividad y energía lo han convertido en un símbolo de la nueva generación. Fuera de él, su disposición a hablar sobre temas difíciles, su deseo de inspirar y su creciente incursión en los medios lo posicionan como una voz con propósito.

Ya sea con el balón o frente al micrófono, Luna quiere estar presente.

“Si mi historia puede ayudar a alguien, si puedo inspirar a un niño que esté pasando por lo mismo, entonces todo tiene sentido”, concluyó Luna.