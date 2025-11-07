Vergil Ortiz busca consolidar su poder en las 154 libras ante Erickson Lubin

El invicto Vergil Ortiz Jr. defenderá su título interino superwelter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) frente a Erickson Lubin en el Dickies Arena de Fort Worth, Texas, en una pelea que promete ser decisiva para el futuro inmediato de las 154 libras.

Ortiz (23-0, 21 KOs) llega como uno de los boxeadores más explosivos del momento, con una racha de victorias por nocaut que lo ha colocado entre los peleadores más temidos de su división. Su rival del 8 de noviembre (5 p.m. PT, DAZN), Lubin (27-2, 19 KOs), es actualmente el retador número uno del mundo y busca reivindicarse tras una carrera marcada por altibajos y una reputación de peleador peligroso.

Óscar de la Hoya, promotor de Golden Boy Promotions, ve a su pupilo como uno de los mejores de la división.

“Vergil Ortiz, actualmente, es el mejor peleador en las 154 libras y él está peleando con los más difíciles. Erickson Lubin es el contrincante número uno del mundo, por alguna razón. Yo creo que va a ser una pelea difícil, pero Vergil Ortiz siempre sale a noquear, tiene esa mentalidad de campeón”, dijo De la Hoya.

El promotor mexicanoamericano ve en Ortiz un potencial que va mucho más allá de la defensa del título interino.

“Ganando esta pelea con Lubin, obviamente hay pláticas de pelear con [Jaron] ‘Boots’ Ennis. Y esa pelea sí sería una mega pelea, increíble. Estoy viendo si puede ser en Los Ángeles o definitivamente en Las Vegas. No tiene ningún límite Vergil Ortiz para llegar a ser un gran campeón”, añadió.

El siguiente paso en la carrera de Ortiz podría ser un enfrentamiento ante Ennis, campeón mundial welter. Ennis, promovido por Eddie Hearn, y Ortiz han estado ligados en rumores desde hace más de dos años, y De la Hoya asegura que la historia podría concretarse pronto.

“Vergil Ortiz quería pelear con Ennis hace dos años, y ‘Boots’ no quería con él. Ahora, ganando esta pelea con Lubin, entonces las pláticas van a comenzar para hacer esa gran pelea el próximo año”, explicó.

De concretarse, ese enfrentamiento sería uno de los más esperados en el boxeo actual, enfrentando a dos jóvenes con estilos agresivos, altos porcentajes de nocaut y hambre de consolidarse como superestrellas.

Con un récord casi perfecto y un estilo ofensivo que entusiasma al público, Ortiz podría estar a las puertas de convertirse en la nueva cara de Golden Boy Promotions y, quizás, del boxeo mundial.

“Vergil ganándole a un ‘Boots’ Ennis en una manera impresionante, quizás noqueándolo, se volvería en la cara del boxeo, definitivamente. No hay ninguna duda de eso. Las peleas difíciles son las que te definen, las que te marcan como gran campeón”, subrayó De la Hoya.

El promotor también aprovechó para hablar brevemente sobre Ryan García, otra de las figuras bajo el sello de Golden Boy.

“Yo no tengo ningún problema con Ryan. Voy a ser su promotor por unas peleas más y quiero lo mejor para él. Pero tiene que estar bien mental y físicamente. Yo estoy con él al 100%, pero la responsabilidad es suya”, afirmó.

Pese a sus diferencias personales con Saúl Álvarez, quien se recupera de una cirugía en el codo, el excampeón y promotor extendió palabras de apoyo.

Canelo perdió sus cuatro títulos ante Terence Crawford en septiembre en Las Vegas.

“Sí hay diferencias personales, pero cuando estás hablando del peleador, lo tengo que respetar. Ha hecho grandes cosas para México y le deseo toda la suerte para que se recupere pronto. Lo queremos ver en las grandes peleas nuevamente”, expresó De la Hoya.