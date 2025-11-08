Óscar de la Hoya celebra a los bicamepones Dodgers con la memoria viva de ‘El Toro’ Valenzuela

Vistiendo la camiseta número 34 con su apellido a la espalda, esperaba el anuncio de Todd Leitz en los parlantes del Dodger Stadium, mientras que hacía boxeo de sombra ante la cámara que grababa cada paso antes de su participación en el montículo.

“Por favor denle nuevamente la bienvenida al boxeador 10 veces campeón en seis categorías de peso, medallista de oro olímpico y Salón de la Fama del Boxeo… Señoras y señores, el presidente de Golden Boy Promotions, Óscar de la Hoya”, dijo Leitz en la casa de los nuevamente campeones de las Grandes Ligas.

El legendario boxeador, con pelota en mano, caminó aceleradamente hacia la lomita, volteó su gorra, miró a home y se preparó a lanzar al cátcher improvisado Adrián González. Su lanzamiento con el brazo izquierdo fue limpio y a la zona de strike. El ‘Titán’ se le acercó, lo felicitó por el lanzamiento, posaron para la foto y juntos abandonaron el terreno de juego en donde los Dodgers se preparaban para enfrentar en ese entonces a los Padres de San Diego.

Ese 1 de mayo de 2016, es recordado con mucho cariño por De la Hoya, quien se considera un aficionado de los actuales bicampeones Dodgers y de Fernando Valenzuela, quien el pasado 22 de octubre cumplió el primer aniversario de su fallecimiento.

Para ese lanzamiento, De la Hoya se preparó con un consejo directo de Valenzuela.

“Le pregunté a él: ‘Fernando, ¿Cuál es el truco para lanzar un strike?’”, recordó De la Hoya. “Me dijo: ‘Te subes a la lona y estás tú más arriba, así que tienes que tirar la bola a la cabeza del cátcher’. Me puse su camisa y pensé en Fernando. Y la tiré a la cabeza de Adrián González y la bola fue a dónde tenía que ir… Fue un strike. Creo que la velocidad fue de alrededor de 60 mph (risas)”.

Durante su visita, De la Hoya compartió momentos con Nomar Garcíaparra, Justin Turner, el mánager Dave Roberts y Tommy Lasorda, quien sirvió como mánager de los Dodgers desde 1976 hasta 1996. Lasorda falleció en 2021.

Desde 2017, los Dodgers han llegado a la Serie Mundial en cinco ocasiones, incluyendo la de este 2025 ante los Azulejos de Toronto, convirtiéndose en el mejor equipo de las Grandes Ligas.

De la Hoya disfruta del actual momento de los Dodgers, que el pasado 1 de noviembre cerró una Serie Mundial que será recordada para la historia, y que derrotó en el Juego 7 a unos duros Azulejos. El legendario boxeador comparó lo que viven hoy a aquella época de los 70s y 80s en los que los Dodgers aparecían constantemente en la Serie Mundial.

Ver a los Dodgers nuevamente en la cúspide le evoca específicamente aquellos tiempos cuando la “Fernandomanía” se apoderó de Los Ángeles. Afirmó que es especial vivir esta actualidad y que es “muy emocionante para los fans que somos antiguos”.

El ‘Golden Boy’ explicó que lo que Valenzuela logró fue más que béisbol.

“Unió no solamente a los latinos, sino a todos, sea americano, sea afroamericano, sea lo que sea… Y para que un mexicano haga eso en este país, para nosotros, latinos, hispanos, fue algo muy emocionante, inolvidable”, dijo De la Hoya.

El legado de Valenzuela sirvió como puente cultural, pues recordó que él veía al equipo cuando ‘El Toro’ de Etchohuaquila era la cara de los Dodgers, y que aquel impulso de orgullo latino y de unión social sigue vivo hoy. Los Dodgers capitalizaron ese legado y llevaron un parche especial en su uniforme para la temporada regular, los playoffs y la Serie Mundial de 2025, en homenaje a Valenzuela y su número 34.

Al hablar sobre el presente de los Dodgers, el campeón olímpico de Barcelona 92 dijo que la llegada de Shohei Ohtani ha sido algo irreal, además de lo hecho por el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial, Yoshinobu Yamamoto, con sus juegos completos históricos, el carácter de Mookie Betts, las genialidades de Freddie Freeman y la emocionante participación de los latinos como Miguel Rojas, Kike Hernández, Teoscar Hernández y el resurgimiento de Andy Pages, han ayudado para ser “el mejor equipo en estos tiempos, como lo era cuando estaba Valenzuela”, por lo que siente que el equipo de Dave Roberts seguirá cosechando títulos en los siguientes años.

De la Hoya tenía la esperanza de “seguir viendo a otro mexicano en la cima… Hubiera sido muy especial, increíble. Obviamente, fue triste lo que le sucedió, pero yo creo que Julio Urías habría sido como un ‘mini Fernando Valenzuela’”.

La trayectoria de Urías con los Dodgers prometía ser un legado mexicano, de mucho talento y la posibilidad de convertirse en heredero del mito de Valenzuela. Urías emergió con luz propia desde su debut en 2016, y fue crucial para ganar el título en 2020.

Urías abrió el Juego 4 para ponchar a nueve bateadores, además consiguió el último out para asegurar el campeonato ante los Rays de Tampa Bay en el Juego 6 de la Serie Mundial tras haber lanzado en la séptima entrada y no permitir carreras en 2 1/3 innings y celebrar un nuevo título después de 32 años de sequía.

“Lo tenía todo, sí”, recalcó De la Hoya.

Sin embargo, el declive llegó marcado por problemas fuera del diamante que terminaron por truncar esa ascendente carrera. En septiembre de 2023, Urías fue arrestado tras un incidente de violencia doméstica en el estacionamiento del BMO Stadium tras un juego del LAFC en Los Ángeles.

Posteriormente, en mayo de 2024 aceptó declararse “no contest” a un cargo de agresión doméstica menor, mientras otros cargos fueron desestimados. Fue sentenciado a 36 meses de libertad condicional, 30 días de trabajo comunitario y 52 semanas de asesoría por violencia doméstica. Más adelante, en marzo de 2025, las Grandes Ligas lo suspendió hasta después del Juego de Estrellas bajo su política de violencia doméstica, dejando en duda su futuro profesional.

Por lo pronto, la celebración de los Dodgers se extiende y De la Hoya se enfoca en lo positivo y en seguir disfrutando los grandes momentos que ofrecen su equipo favorito.

“Todo esto es muy especial”, concluyó De la Hoya.