Anuncio
Deportes

Así quedaron las semifinales de conferencia rumbo a la Copa MLS 2025

Los Angeles FC forward Son Heung-Min (7) celebrates a win a
El delantero del Los Angeles FC Son Heung-Min (7) celebra la victoria contra el Austin FC durante el segundo partido de la primera ronda de los playoffs de la Conferencia Oeste de la MLS, el domingo 2 de noviembre de 2025, en Austin, Texas. (AP Photo/Stephen Spillman)
(Stephen Spillman / Associated Press)
Eduard Cauich.
Por Eduard Cauich
Columnist, Staff Writer Seguir

Con todas las series definidas, la MLS anunció este domingo el calendario y los detalles de transmisión de las Semifinales de las Conferencias Este y Oeste rumbo a la Copa MLS 2025. Ocho equipos, cuatro por conferencia, avanzaron a esta fase tras cerrar la Primera Ronda, disputada a Serie Mejor de 3.

En el Oeste, la llave más llamativa la protagonizan el No. 2 Vancouver Whitecaps FC y el No. 3 LAFC, ambos clasificados en solo dos partidos de la ronda previa. Con los fichajes de verano, Son Heung-Min y Thomas Müller como figuras centrales, será el tercer cruce consecutivo de postemporada entre estos dos pesos pesados de la conferencia.

Del otro lado, el No. 1 San Diego buscará convertirse en apenas el segundo equipo de expansión en alcanzar una Final de Conferencia, algo que solo ha logrado Chicago Fire en 1998. Los líderes del Oeste recibirán al No. 4 Minnesota United FC, que apunta a disputar su segunda Final de Conferencia tras la de 2020.

Anuncio

En la Conferencia Este, el No. 2 FC Cincinnati, que eliminó a Columbus Crew, será anfitrión del No. 3 Inter Miami CF. Será la primera aparición de Miami en unas semifinales de conferencia. El duelo está programado para el sábado 22 de noviembre (MLS Season Pass y Apple TV).

El domingo 23 de noviembre, el ganador del Supporters’ Shield, Philadelphia Union, recibirá a New York City FC (MLS Season Pass, Apple TV, FS1, FOX Deportes, TSN, RDS). El choque reaviva una rivalidad con historia reciente los playoffs de la Copa MLS, donde ya se midieron en 2021 y 2022.

Semifinales de Conferencias

Sábado, 22 de noviembre

Conferencia Oeste – No. 2 Vancouver Whitecaps FC vs. No. 3 LAFC
9:30 p.m. ET transmisión / 9:42 p.m. ET inicio de Partido
(BC Place, MLS Season Pass y Apple TV)

Domingo, 23 de noviembre

Conferencia Este – No. 2 FC Cincinnati vs. No. 3 Inter Miami CF
5:00 p.m. ET transmisión / 5:12 p.m. ET inicio de Partido
(BC Place, MLS Season Pass y Apple TV)

Conferencia Este – No. 1 Philadelphia Union vs. No. 5 New York City FC
7:30 p.m. ET transmisión / 7:55 p.m. ET inicio de Partido
(Subaru Park, MLS Season Pass, Apple TV, FS1, FOX Deportes, TSN, RDS)

Lunes, 24 de noviembre

Conferencia Oeste – No. 1 San Diego FC vs. No. 4 Minnesota United FC
10:00 p.m. ET transmisión / 10:12 p.m. ET inicio de Partido
(Snapdragon Stadium, MLS Season Pass y Apple TV)

DeportesFútbol

Suscríbase al Kiosco Digital

Encuentre noticias sobre su comunidad, entretenimiento, eventos locales y todo lo que desea saber del mundo del deporte y de sus equipos preferidos.

Al continuar, acepta nuestros Términos de servicio y nuestra Política de privacidad.

Eduard Cauich

Eduard Cauich, a native of Yucatán, Mexico, holds a journalism degree and a master’s in mass communications from Cal State Northridge. He specializes in sports and coverage of the Latino communities. His career includes roles at Univision New Mexico, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América, and La Opinión.

Eduard Cauich, originario de Yucatán, México, es graduado en Periodismo y tiene un máster en Comunicación de la Universidad Estatal de California en Northridge. Está especializado en deportes y en la cobertura de las comunidades latinas. A lo largo de su carrera ha trabajado en Univision Nuevo México, Major League Soccer, HOY Los Ángeles, Azteca América y La Opinión.

LO MÁS RECIENTE EN ESPAÑOL

Anuncio