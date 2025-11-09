Así quedaron las semifinales de conferencia rumbo a la Copa MLS 2025

El delantero del Los Angeles FC Son Heung-Min (7) celebra la victoria contra el Austin FC durante el segundo partido de la primera ronda de los playoffs de la Conferencia Oeste de la MLS, el domingo 2 de noviembre de 2025, en Austin, Texas. (AP Photo/Stephen Spillman)

Con todas las series definidas, la MLS anunció este domingo el calendario y los detalles de transmisión de las Semifinales de las Conferencias Este y Oeste rumbo a la Copa MLS 2025. Ocho equipos, cuatro por conferencia, avanzaron a esta fase tras cerrar la Primera Ronda, disputada a Serie Mejor de 3.

En el Oeste, la llave más llamativa la protagonizan el No. 2 Vancouver Whitecaps FC y el No. 3 LAFC, ambos clasificados en solo dos partidos de la ronda previa. Con los fichajes de verano, Son Heung-Min y Thomas Müller como figuras centrales, será el tercer cruce consecutivo de postemporada entre estos dos pesos pesados de la conferencia.

Del otro lado, el No. 1 San Diego buscará convertirse en apenas el segundo equipo de expansión en alcanzar una Final de Conferencia, algo que solo ha logrado Chicago Fire en 1998. Los líderes del Oeste recibirán al No. 4 Minnesota United FC, que apunta a disputar su segunda Final de Conferencia tras la de 2020.

En la Conferencia Este, el No. 2 FC Cincinnati, que eliminó a Columbus Crew, será anfitrión del No. 3 Inter Miami CF. Será la primera aparición de Miami en unas semifinales de conferencia. El duelo está programado para el sábado 22 de noviembre (MLS Season Pass y Apple TV).

El domingo 23 de noviembre, el ganador del Supporters’ Shield, Philadelphia Union, recibirá a New York City FC (MLS Season Pass, Apple TV, FS1, FOX Deportes, TSN, RDS). El choque reaviva una rivalidad con historia reciente los playoffs de la Copa MLS, donde ya se midieron en 2021 y 2022.

Semifinales de Conferencias

Sábado, 22 de noviembre

Conferencia Oeste – No. 2 Vancouver Whitecaps FC vs. No. 3 LAFC

9:30 p.m. ET transmisión / 9:42 p.m. ET inicio de Partido

(BC Place, MLS Season Pass y Apple TV)

Domingo, 23 de noviembre

Conferencia Este – No. 2 FC Cincinnati vs. No. 3 Inter Miami CF

5:00 p.m. ET transmisión / 5:12 p.m. ET inicio de Partido

(BC Place, MLS Season Pass y Apple TV)

Conferencia Este – No. 1 Philadelphia Union vs. No. 5 New York City FC

7:30 p.m. ET transmisión / 7:55 p.m. ET inicio de Partido

(Subaru Park, MLS Season Pass, Apple TV, FS1, FOX Deportes, TSN, RDS)

Lunes, 24 de noviembre

Conferencia Oeste – No. 1 San Diego FC vs. No. 4 Minnesota United FC

10:00 p.m. ET transmisión / 10:12 p.m. ET inicio de Partido

(Snapdragon Stadium, MLS Season Pass y Apple TV)