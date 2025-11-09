San Diego FC liquida a Portland y avanza con autoridad a semifinales de la Conferencia Oeste

Christopher McVey, de San Diego FC, celebra después de que su equipo se impusiera en la serie de playoffs sobre Portland Timbers al ganar 4-0 el tercer juego de la primera ronda de los playoffs de la Conferencia Oeste de la MLS, el domingo 9 de noviembre de 2025, en San Diego. (AP Foto/Gregory Bull)

San Diego FC mantiene el paso firme en su primera temporada en la MLS. La noche del domingo, el equipo goleó 4-0 a Portland Timbers en el Snapdragon Stadium para asegurar su lugar en las semifinales de la Conferencia Oeste, donde recibirá a Minnesota United el 24 de noviembre a las 7 p.m.

Anders Dreyer y Amahl Pellegrino se repartieron la cuenta con un doblete cada uno. Dreyer abrió el marcador al minuto 5 y lo cerró al minuto 79. Pellegrino amplió la ventaja al 17 y al 53. Con ello, San Diego se llevó el decisivo Juego 3 de esta serie al mejor de tres, mientras que Minnesota también avanzó tras eliminar a Seattle Sounders en tres duelos.

Portland quedó contra las cuerdas desde temprano. El gol de Dreyer en los primeros cinco minutos marcó el tono y Pellegrino remató con dos tantos antes de que Dreyer cerrara la goleada.

Anuncio

“Creo que en la última presentación fuera de casa era importante enseñar que con nuestro estilo de fútbol somos muy difíciles de vencer”, indicó Dreyer. “Estuvimos muy cerca de ser perfectos”.

El mexicano Pablo Sisniega tuvo su segunda titularidad en playoffs, en el que reemplazó al arquero CJ Dos Santos, quien sufrió una fractura facial en el último partido. Sisniega respondió con intervenciones clave para mantener el arco en cero, completando otra victoria por 4-0 sobre Portland, la segunda consecutiva tras el resultado idéntico en la última jornada de la temporada regular en Providence Park.

WHAT A SAVE! 😱



Pablo Sisniega keeps @TimbersFC off the board.



📺 Apple TV: https://t.co/cVrMPiD3WO // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/O0L1BN4PXJ — Major League Soccer (@MLS) November 10, 2025

Al minuto 80, el colombiano Juan Mosquera fue expulsado por una fuerte entrada sobre Hirving Lozano, quien había ingresado como suplente.

“Mucha gente habla de lo bien que jugamos, del fútbol emocionante que jugamos, pero nuestra base es nuestra intensidad, nuestra mentalidad guerrera y nuestro espíritu de lucha. Estos muchachos lo han demostrado durante todo el año, y la intensidad con la que han jugado esta noche, la cantidad de veces que les han dado una patada en esta serie y simplemente se han levantado y han seguido adelante, y luego han entrado en el siguiente duelo al 100 %, esa es la base de lo que somos”, dijo el entrenador de San Diego, Mikey Varas.

El duelo ante Minnesota será a eliminación directa, de un solo partido, en San Diego. La otra semifinal del Oeste enfrentará a Vancouver Whitecaps y LAFC, en casa de los canadienses.

