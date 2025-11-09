Vergil Ortiz resuelve en dos rounds y retiene el título interino superwelter del CMB

El mexicoamericano Vergil Ortiz (24-0, 22 KOs) regresó al ring con autoridad al noquear a Erickson Lubin (27-3, 19 KOs) en apenas dos rounds la noche del sábado en el Dickies Arena de Dallas, Texas. La victoria le permitió a Ortiz conservar el título interino superwelter del Consejo Mundial de Boxeo.

Ortiz encontró la vía rápida en el segundo episodio con una derecha plena que sacudió a Lubin y lo dejó contra las cuerdas. El castigo posterior obligó al réferi James Green a detener la pelea al minuto 1:30.

A sus 27 años, Ortiz firmó la segunda defensa de la corona que ganó en febrero ante Israil Madrimov. Con este triunfo, el texano se encamina a un esperado choque ante Jaron Ennis en 2026. Tras la pelea, ambos se encararon en el ring, dejando claro que el duelo está en el horizonte.

“Estamos listos para lo mejor. Queremos pelear contra los mejores”, declaró Ortiz después del combate.

Para Lubin fue su tercera derrota en peleas de campeonato, después de caer previamente ante Sebastian Fundora por un título interino y ante Jermell Charlo por un campeonato regular.