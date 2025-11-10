Cientos de fanáticos celebraron el bicampeonato de los Dodgers con una caminata en Griffith Park

Cuando apenas despuntaba el sol del domingo 9 de noviembre, los tonos azul y blanco comenzaron a llenar el estacionamiento número 2 de Griffith Park. Uno a uno, los fanáticos de los Dodgers fueron llegando, transformando la mañana en una marea de orgullo angelino que cada año celebra al equipo campeón.

El ambiente era puro júbilo. Risas, abrazos, termos de café humeante y los primeros estiramientos antes de emprender las seis millas de caminata entre los senderos del icónico parque de Los Ángeles.

Alrededor de 600 personas hicieron parte del Dodgers Blue Hiking Crew entre el Griffith Park para celebrar el título de los Dodgers en la Serie Mundial 2025, un logro histórico con el que el club se convirtió en el primer equipo de las Grandes Ligas en lograr campeonatos consecutivos desde los Yanquis de principios de los 2000.

El equipo angelino venció a los Azulejos de Toronto en una dramática Serie Mundial a siete juegos, sellando el título en el Dodger Stadium con una victoria por 5-3 en el Juego 7.

El japonés Yoshinobu Yamamoto fue elegido Jugador Más Valioso, tras lanzar seis sólidas entradas y permitir solo una carrera, mientras que Mookie Betts y Freddie Freeman encabezaron la ofensiva con imparables decisivos.

Con el triunfo, los Dodgers obtuvieron su noveno campeonato en la historia de la franquicia y consolidaron una era de dominio en el béisbol moderno.

Ocho días después, esa euforia seguía respirando en el parque angelino, donde los aficionados se reunieron en una caminata de seis millas, organizada por el grupo Dodgers Blue Hike Crew, fundado por Carlos Bérruz.

“Organizamos caminatas temáticas a través de @EveryonesHike. Un día un caballero me pidió que hiciéramos una caminata con tema de los Dodgers por su cumpleaños”, recordó Bérruz. “Al principio solo éramos 15 o 20 personas. Tuvimos una respuesta tan positiva que decidimos seguir haciéndolo, siempre con vestimenta de los Dodgers”.

Con el tiempo, el evento creció hasta convertirse en una tradición previa y posterior a cada temporada.

“En 2017 decidimos hacerlo público y nació oficialmente la caminata con tema de los Dodgers. Desde entonces, nunca hemos tenido menos asistentes. Organizamos una caminata antes del Día Inaugural, otra durante la temporada y una más para cerrarla”, explicó Bérruz. “Ha sido muy especial estos dos últimos años, ahora que los Dodgers son campeones de la Serie Mundial en temporadas consecutivas”.

El ambiente en el parque era de fiesta. Juan Adams, representante y coordinador del grupo, explicó que esta edición tenía un sabor especial.

“Estoy representando a Dodgers Blue Hiking Tour aquí en Griffith Park, donde vamos a hacer la caminata, el Victory Lap Hike. Esta es la cuarta vez que la hacemos. El año pasado también hicimos otra en noviembre; este es back to back. Aquí estamos representando a los Dodgers, a los fans y a toda la comunidad.”

Adams destacó que el grupo nació para unir a la gente más allá del deporte.

“Carlos lo fundó hace casi 10 años. Yo antes era solo un aficionado, pero él me invitó a ayudar. Esto se hace para la gente, para que los aficionados salgan, convivan y disfruten. Hay muchos que vienen que ni siquiera son senderistas, pero lo importante es reunir a la comunidad”.

La caminata cubrió un trayecto de seis millas, “una subida y una vuelta”, explicó Adams, quien estimó la asistencia entre 300 y 500 personas.

Entre los participantes estaba Richard Moreno, conocido como “Mariachi Loco”, quien destacó con su sombrero adornado con las iniciales de Los Ángeles.

“Aquí representando a los Dodgers, a morir, hasta la muerte. Esta es una caminata de victoria, con todos los fanáticos celebrando que ganamos la Serie Mundial. Este es mi tercer año aquí. Neta que es un chingo de gente que va al hike, pero sí, se viene mucha raza”, dijo.

Moreno explicó el origen de su vestimenta.

“El sombrero me lo compré en la Placita Olvera, pero yo quise hacerlo diferente y le agregué el ‘LA’. Siempre lo llevo al Dodger Stadium o cuando viajo a otros estadios. Los anillos son los campeonatos de 2020, 2024 y ahora hay que comprar el de 2025”.

Aunque todo era alegría, por un momento, el evento estuvo en peligro, pues un funcionario de Parques y Recreaciones se acercó a señalar que la congregación no podía continuar con lo establecido por no tener los permisos necesarios.

“Estamos a punto de ser bloqueados por Parques y Recreaciones para llevar a cabo este evento”, advirtió Adams al grupo por medio de un megáfono. “Tenemos más de 10 personas y ahora está hablando con su jefe y esperemos que no ocurra”.

La situación se resolvió minutos más tarde.

“Él habló con su supervisor y Carlos hizo varias llamadas por su parte”, dijo Adams.

Desde Atascadero, California, Jesús Fonseca asistió junto a su hijo Alex, motivado por la reciente victoria.

“Ya llevo mucho tiempo como aficionado, unos 10 años. El ambiente es muy bueno, muy buena vibra”, comentó.

Fonseca confesó que nunca perdió la fe en el equipo.

“Tuve fe que sí iban a remontar, porque nunca se acaba hasta que se acaba. Tenemos muy buenos jugadores, muchos con la experiencia del año pasado. No fue por el dinero, sino por la química del equipo. Todos pusieron todo para ganar el campeonato”.

También participaron el salvadoreño Rafael y la mexicana Mandy Mejía, una pareja que lleva 11 años caminando con el grupo.

“Practicamos el senderismo, tenemos nuestro grupo y aquí andan todos con nosotros”, dijo Mandy. Su consejo para los nuevos participantes es el de “tomar agua, hidratarse, ver los alrededores y ayudar a quien se quede atrás”.

Rafael añadió que “hay todo tipo de personas con todo tipo de rendimiento. El sendero no es difícil, es moderado. Son seis millas, realmente poco. Tenemos 14 años de experiencia, así que se aprende mucho”.

El espíritu de comunidad se sintió también entre Mabel Valdez, de Gardena; Juan Peregrina, de Sylmar; y Juan Andrade, originario de Ciudad de México.

“Fue un poco cardíaco, pero divertido”, dijo Valdez. “Lo pasamos todo bien, conviviendo amigos durante el Juego 7. Estuvo complicado, pero se logró el campeonato”, añadió Peregrina.

Andrade, por su parte, resumió el sentimiento de muchos.

“La fe nunca faltó. Hasta el final, hasta que ya fueran cero outs”.